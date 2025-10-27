Café cai pela terceira sessão consecutiva depois de melhorias climatéricas no Brasil e Vietnam ☕️ 📉

Principais conclusões O café amplia as perdas pela terceira sessão consecutiva derivado da melhoria das condições climáticas no Brasil e no Vietname.

As negociações comerciais em curso entre os EUA e o Brasil aumentam as esperanças de uma possível redução das tarifas sobre o café brasileiro.

Os futuros do café arábica estão a cair pela terceira sessão consecutiva (CAFÉ: -2,1%), atingindo o seu nível mais baixo em 10 dias. A correção nos preços do café é impulsionada principalmente pelas últimas previsões de precipitação no Brasil, que diminuíram as preocupações com uma seca prolongada e possíveis restrições de abastecimento. Notícias positivas também vieram do Vietname, o segundo maior produtor mundial de café, onde se espera que a tempestade tropical Fengshen enfraqueça. A maior confiança na colheita desta temporada levou, portanto, à realização de lucros, incentivada ainda mais pelos preços recordes do café em 2025 — o contrato só havia sido negociado a um preço mais alto uma vez este ano, em fevereiro, atingindo 437. Um alívio adicional veio de relatos sobre as negociações comerciais em curso entre os EUA e o Brasil. O presidente Lula resumiu a sua reunião com Trump ontem, dizendo que «em breve não deve haver mais problemas no comércio com os EUA». Os investidores brasileiros buscam principalmente incluir o café na lista de produtos isentos de impostos em troca de concessões em determinados produtos dos EUA. Tecnicamente, os preços do café caíram abaixo da média móvel exponencial de 10 dias (EMA10, amarela), encontrando suporte perto da EMA30 (roxo claro), que se alinha com a retração de Fibonacci de 50,0 da última onda ascendente. A correção fez com que o RSI caísse de um nível de sobrecompra para um nível neutro em torno de 50, mas a melhoria contínua do clima no Brasil pode aprofundar a pressão de venda, potencialmente empurrando os preços abaixo da EMA30 em direção à zona de suporte de 78,6 Fibo. Fonte: xStation5

