A gigante americana do comércio eletrónico é cada vez menos associada a uma loja online e, cada vez mais, vista de forma unidimensional através da perspetiva da sua nova classificação como parte dos chamados «hiperescaladores».
Há muito que se discutem dúvidas tanto sobre a estratégia de crescimento da empresa impulsionada pela IA como sobre a qualidade da sua implementação. Este tema tem vindo a ser abordado de forma cada vez mais veemente nos meios de comunicação especializados: tanto a Reuters como o Financial Times relatam que as ferramentas de programação e a metodologia baseadas em IA da empresa não estão a ter um desempenho cada vez melhor, mas sim cada vez pior.
Só recentemente é que isto começou a refletir-se nas avaliações. Na primeira quinzena de fevereiro, as ações caíram até 15%. O que mudou o sentimento dos acionistas? O mercado percebeu que o «hiper» em «hiperescaladores» também significa «hiper-CAPEX», o que requer «hiper-FCF», um fluxo de caixa que a empresa não tem e não terá se as tendências atuais persistirem.
Mas isto é o início, não o fim, dos problemas da empresa. Financeiramente, a empresa continua a ir bem: apesar de certas sobreinterpretações e inconsistências, os seus lucros e margens parecem excelentes. No entanto, é apenas em indicadores menos «oficiais» que se pode ver a tese de investimento, construída sobre o impacto supostamente transformador da IA na empresa, a começar a vacilar.
Redução de pessoal ou deslocalização?
Para além do comércio eletrónico e da IA, a Amazon também se está a posicionar com sucesso como líder em despedimentos, alegando que tal se deve aos ganhos de produtividade proporcionados pela implementação da IA em toda a organização. Os dados, no entanto, dizem o contrário. De acordo com os relatórios 10-K apresentados pela empresa à SEC, o número global de funcionários era de 1 576 000. Isso representa um aumento de 20 000 em relação ao ano anterior. Também é difícil encontrar sinais de declínio nas demonstrações financeiras: em 3 de cada 4 categorias de custos operacionais, os custos aumentaram em 2025, alguns deles de forma significativa.
O que coloca a Amazon numa posição particularmente desfavorável é uma análise da distribuição geográfica das contratações realizada pela equipa da Bloomberry.
O número de ofertas de emprego da Amazon em países de «baixo custo» aumentou 154 % desde 2020. Os países que lideram este crescimento são a Índia, o México, o Brasil e o Japão. Apesar das dezenas de milhares de despedimentos anunciados nos EUA, o número de funcionários e os custos aumentaram. Os funcionários não desapareceram, apenas mudaram de local de trabalho.
Novas falhas de serviço, um novo normal?
A implementação da IA está a deixar a sua marca não só nos colaboradores, mas também nos clientes. O «flywheel» da Amazon, a AWS, começa a falhar cada vez com mais frequência, de uma forma que parece estar fortemente correlacionada com o grau de integração da IA na organização.
Ao analisar a frequência e a duração das interrupções da AWS, é possível ver claramente que a situação está a piorar. Os relatórios financeiros mostram margens e crescimento fenomenais neste segmento, que constitui a espinha dorsal da narrativa de avaliação da empresa. Mas por quanto tempo poderá esta manter-se com a qualidade e a fiabilidade do serviço em declínio?
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Michael Burry e Palantir
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