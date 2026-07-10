Calendário Económico: A SK Hynix e o mercado de trabalho canadiano em destaque

As criptomoedas e as matérias-primas estão a liderar as valorizações no início do dia, enquanto os principais índices bolsistas permanecem ligeiramente em território negativo antes da abertura do mercado europeu. Os principais dados macroeconómicos de hoje O dia será marcado pelos dados sobre a inflação na Europa – os valores do IPC e do IHPC alemães relativos a junho confirmaram os valores finais de 2,3% a/a (IPC) e 2,4% a/a (IHPC), em baixa face aos 2,6% e 2,7% registados em maio. Espera-se que o IPC checo de junho (09:00) abrande para 1,5% a/a, face aos 2,1% a/a, o que, a par do valor da Polónia de 2,5% a/a e do tom moderado do governador Glapiński ontem, está em linha com a tendência regional de desinflação. Esta tarde (14:30), as atenções centrar-se-ão no relatório sobre o mercado de trabalho canadiano — a previsão aponta para apenas 10 000 novos postos de trabalho, em comparação com os 87 800 do mês anterior, o que, dado o risco de uma surpresa negativa, poderá reforçar as expectativas de cortes nas taxas de juro por parte do Banco do Canadá. Fonte: xStation Clima do mercado antes da abertura A Bitcoin registou uma subida de 1,00% e está a ser negociada entre os 63 760 e os 63 950 dólares, dando continuidade ao clima positivo no mercado das criptomoedas observado nos últimos dias. O petróleo bruto WTI (+0,57 %, 72,22–72,28 dólares) e o petróleo bruto Brent (+0,49 %, 76,42–76,47 dólares) estão a subir após uma semana de recuperação em relação aos seus mínimos, impulsionados pelas tensões em torno do Estreito de Ormuz. A prata (+0,30%) está a ganhar terreno, enquanto o ouro (-0,27%, aprox. 4 112 dólares) regista uma ligeira descida, sugerindo um interesse limitado por ativos de refúgio em comparação com as últimas semanas. Índices e pares cambiais – a maior volatilidade Os futuros sobre os índices norte-americanos encontram-se claramente em território negativo – o US100 (-0,37 %) e o US500 (-0,16 %) são os que mais caem entre os índices, em contraste com a sólida recuperação de quinta-feira, impulsionada por uma subida das ações do setor dos semicondutores. Os futuros europeus mantêm-se mais estáveis: o UK100 regista uma subida de 0,36%, enquanto o DE40, o EU50 e o SPA35 registam ligeiras quedas entre 0,07% e 0,26%. No mercado cambial, o USDJPY apresenta a variação mais significativa (-0,45%, 161,60), confirmando o fortalecimento do iene na sequência dos anúncios do ministro das Finanças Katayama relativos a um aumento do investimento do GPIF em ativos nacionais. Eventos empresariais em destaque A estreia da SK Hynix na Nasdaq através de ADRs é o principal evento da sessão de negociação — a oferta atraiu mais de sete vezes a procura durante o processo de book-building e espera-se que angarie até 24,5 mil milhões de dólares. O mercado estará também atento aos resultados trimestrais da Delta Air Lines, que irão definir o tom para o setor da aviação no início da sessão de negociação nos EUA.

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