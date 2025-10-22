Calendário económico: Atenção especial para os resultados; relatório da EIA e discursos do BCE (22.10.2025)

Principais conclusões Os mercados aguardam os resultados da IBM, SAP e Tesla.



Discursos de Lagarde e de Guindos, do BCE



Relatório da EIA e vendas a retalho na Polónia

Após a divulgação dos dados do comércio externo do Japão e dos números da inflação do Reino Unido, os investidores não enfrentam hoje relatórios macroeconómicos de grande relevância, e a agenda quase vazia provavelmente concentrará a atenção nos resultados de empresas como IBM, SAP e Tesla. No entanto, veremos as vendas a retalho da Polónia para setembro, completando o quadro da economia doméstica após a leitura da produção industrial acima do esperado. Nos mercados cambiais, os discursos da presidente do BCE, Lagarde, e do vice-presidente, de Guindos, podem ser importantes, enquanto os investidores em commodities estarão atentos ao relatório semanal da EIA sobre combustíveis fósseis.

Calendário económico para hoje: 09:00 BST, Polónia – Vendas a retalho para setembro: Previsão 6,8% YoY; Anterior 3,0% YoY 12:00 BST, Zona Euro – Discurso do vice-presidente do BCE, de Guindos 13:25 BST, Zona Euro – Discurso da presidente do BCE, Lagarde 15:30 BST, Estados Unidos – Relatório da EIA: Inventários de óleo para aquecimento: Anterior -0,519M

Reservas de gasolina: anterior -0,267 milhões

Utilização semanal de crude pelas refinarias (t/t): anterior -6,7%

Produção de gasolina: anterior -0,394 milhões

Importações de petróleo bruto: anterior -1,754 milhões

Produção de combustível destilado: anterior -0,577 milhões

Reservas de petróleo bruto em Cushing: Anterior -0,703 milhões

Produção de petróleo bruto pelas refinarias (t/t): Anterior -1,167 milhões

Reservas de petróleo bruto: Previsão 2,200 milhões; Anterior 3,524 milhões

Preços semanais dos destilados (EIA): Anterior -4,529 milhões 16:00 BST, Alemanha – Discurso do vice-presidente do Bundesbank, Buch 18:00 BST, Estados Unidos – Leilão de títulos do Tesouro a 20 anos: anterior 4,613% 21:00 BST, Reino Unido – Discurso do vice-presidente do BoE, Woods 21:00 BST, Estados Unidos – Discurso da vice-presidente da Fed para Supervisão, Barra

