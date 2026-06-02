O início da semana trouxe novas notícias sobre a situação no Médio Oriente, que pesaram sobre a subida dos preços das matérias-primas energéticas. Hoje, observamos uma certa correção neste sentido. Hoje, a atenção poderá finalmente centrar-se nos dados macroeconómicos, impulsionados pela inflação do IHPC da zona euro (10h00) e pelos dados JOLTS do mercado de trabalho dos EUA (15h00). Sessão asiática A inflação do IPC sul-coreano subiu para 3,1% em maio, o seu nível mais elevado desde março de 2024, aumentando a probabilidade de um aumento das taxas na próxima reunião do Banco da Coreia (16 de julho). O excedente da balança corrente do país também aumentou (para um nível recorde de 37,3 mil milhões de dólares). Isto deveu-se em grande parte a um aumento massivo das exportações (mais 53,2% em termos homólogos), impulsionado pelo boom do setor dos semicondutores.

Por outro lado, a Austrália registou o maior défice da balança corrente da sua história (19,4 mil milhões de dólares). Este foi impulsionado principalmente por um aumento massivo das importações, alimentado por investimentos em grande escala em infraestruturas de centros de dados. É também de salientar o aumento anunciado de 5,97% do salário mínimo nacional e um aumento de 4,75% nos salários específicos por setor («award»). A Austrália tem mais de 100 «awards» – cada um com condições mínimas de emprego e remuneração distintas (taxas mínimas separadas para hotelaria, construção, TI, etc.).

Calendário Macroeconómico Zona Euro: Inflação IHPC (maio) Hora: 11:00

11:00 Consenso: 3,2%

3,2% Valor anterior: 3% Polónia: Decisão sobre a taxa de juro Hora: Horário da tarde

Horário da tarde Consenso: Pausa Estados Unidos: Dados JOLTS (abril) Hora: 16:00

16:00 Consenso: 6,860 milhões

6,860 milhões Valor anterior: 6,866 milhões Resultados Palo Alto Networks (PANW.US)

Dollar General (DG.US)

Victoria’s Secret (VSCO.US)

GitLab (GTLB.US)

Ulta Beauty (ULTA.US) 3 Mercados a Acompanhar Dólar dos EUA (USD) – Temos pela frente a divulgação dos dados JOLTS (16h00), a primeira das leituras significativas do mercado de trabalho dos EUA agendadas para esta semana.

– Temos pela frente a divulgação dos dados JOLTS (16h00), a primeira das leituras significativas do mercado de trabalho dos EUA agendadas para esta semana. Euro (EUR) – Os dados de inflação de maio não deverão constituir uma grande surpresa (uma vez que já recebemos dados de economias individuais da zona euro), mas poderão selar o aumento das taxas de juro do BCE em junho.

– Os dados de inflação de maio não deverão constituir uma grande surpresa (uma vez que já recebemos dados de economias individuais da zona euro), mas poderão selar o aumento das taxas de juro do BCE em junho. Petróleo bruto e GNL – As notícias relativas à situação no Médio Oriente continuam a ser altamente inconsistentes, pelo que é muito provável que enfrentemos mais um dia de elevada volatilidade nas matérias-primas.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.