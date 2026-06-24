Calendário económico 2h30 GMT Austrália: IPC em termos homólogos, valor real 4,0%, previsão 4,3%, valor anterior 4,3%



2h30 GMT Austrália: IPC médio ajustado em termos homólogos, valor real 3,6%, previsão 3,5%, valor anterior 3,4%



6h00 GMT Japão: Vendas das cadeias de lojas (ano a ano), valor real 3,0%, previsão 1,0%



9h00 GMT Alemanha: Expectativas do IFO, previsão 84,8 pontos, valor anterior 83,8 pontos



9h00 GMT Alemanha: Condições atuais do IFO, previsão 86,3 pontos, valor anterior 86,1 pontos



9h00 GMT Alemanha: Clima Empresarial IFO, previsão 85,5 pontos, valor anterior 84,9 pontos



9h00 GMT Suíça: Expectativas ZEW, sem previsão, valor anterior -11,1 pontos



12h00 GMT EUA: Pedidos de hipotecas da MBA, valor anterior -3,8%



13h30 GMT EUA: Saldo da Conta Corrente, previsão -180,9 mil milhões de dólares, valor anterior -190,7 mil milhões de dólares



15h00 GMT EUA: Vendas de Habitações Novas, previsão 622 mil, valor anterior 639 mil



15h00 GMT EUA: Vendas de Habitações Novas (variação mensal), previsão 3,2%, valor anterior -6,2%



15h30 GMT EUA: Inventários de petróleo bruto da EIA, previsão -3,6 milhões de barris, anterior -8,263 milhões de barris



15h30 GMT EUA: Inventários de gasolina da EIA, previsão -1,097 milhões de barris, anterior -0,906 milhões de barris



15h30 GMT EUA: Inventários de destilados da EIA, previsão -1,05 milhão de barris, anterior +0,951 milhão de barris



15h30 GMT EUA: Inventários de petróleo bruto de Cushing da EIA, anterior -1,606 milhão de barris



18h30 GMT Canadá: Ata da reunião do Banco do Canadá



Após o encerramento do mercado dos EUA: Resultados da Micron Technology (MU.US) Intervenções de responsáveis dos bancos centrais 7h30 GMT Suíça: Intervenção do presidente do SNB, Martin Schlegel



8h00 GMT Alemanha: Intervenção do presidente do Bundesbank, Joachim Nagel



12h15 GMT Canadá: Discurso do governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem



12h20 GMT Reino Unido: Discurso do governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey



14h35 GMT Zona Euro: Discurso de Philip Lane, do BCE



16h00 GMT Reino Unido: Discurso de Megan Greene, do Banco de Inglaterra



21h00 GMT Japão: Discurso do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda Petróleo (D1) Fonte: xStation5 DAX 40 (D1) Fonte: xStation5

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