As ações norte-americanas estão a atrair um novo interesse de compra, à medida que os investidores se concentram numa época de resultados financeiros recorde nos EUA, depois de o Presidente Donald Trump ter afirmado que as negociações com o Irão continuam a decorrer. Embora Teerão não tenha indicado oficialmente qualquer disposição para abandonar as opções militares, os investidores parecem cada vez mais habituados à nova realidade geopolítica no Médio Oriente. Os comentários de Trump foram interpretados como um potencial sinal de que ambas as partes poderão procurar, gradualmente, atenuar as tensões antes das eleições intercalares nos EUA, neste outono. Consequentemente, os preços mais baixos do petróleo e a descida das taxas de rendibilidade das obrigações estão a proporcionar um apoio adicional aos índices bolsistas.
A atual época de resultados nos EUA continua a superar até mesmo as expectativas mais otimistas. Prevê-se agora que as empresas do S&P 500 registem um crescimento dos lucros de 47,4% em termos homólogos no segundo trimestre, acima dos cerca de 23% previstos no final de junho. Se concretizado, isto representaria o maior crescimento trimestral dos lucros desde o quarto trimestre de 2021, quando os lucros registaram um aumento superior a 91% em termos homólogos. Excluindo a Alphabet e a Amazon, o crescimento esperado dos lucros do S&P 500 continuaria a situar-se nos impressionantes 28,8% em termos homólogos, o valor mais elevado dos últimos cinco anos.
A maioria das empresas não só está a superar as estimativas de Wall Street, como também está a levar os analistas a rever em alta as previsões de lucros para o S&P 500 no seu conjunto. De acordo com dados da FactSet a 31 de julho, 86% das empresas do S&P 500 reportaram lucros por ação acima das expectativas, enquanto 77% excederam as previsões de receitas. Nove dos onze setores registaram revisões em alta dos lucros, graças a resultados mais sólidos do que o esperado e a estimativas mais elevadas do lucro por ação.
Olhando para o terceiro trimestre, 34 empresas elevaram as suas orientações de lucros, enquanto apenas 20 emitiram perspetivas negativas. Entretanto, o S&P 500 é atualmente negociado a um rácio P/E futuro de 19,6, abaixo da sua média de cinco anos de 19,9 e apenas ligeiramente acima da sua média de 10 anos de 19,0. Tendo em conta a melhoria das margens empresariais, o contexto favorável aos resultados e o facto de o índice se encontrar a ser negociado em máximos históricos, as avaliações atuais não parecem particularmente exageradas.
Gráficos do US500 e do petróleo (D1)
Os futuros do US500 recuperou recentemente por duas vezes após ter caído brevemente abaixo da MME de 50 dias (linha laranja), destacando a importância da zona entre os 7 200 e os 7 300 pontos como uma zona de suporte fundamental para os compradores. O índice está agora a ser negociado perto dos máximos históricos, enquanto o RSI se mantém ligeiramente abaixo de 60, sugerindo que ainda há margem para uma nova subida.
Fonte: xStation5
O Brent (OIL) registou uma forte correção em relação ao seu máximo local recente, próximo dos 94 dólares por barril, e não conseguiu ultrapassar o nível de retração de Fibonacci de 61,8% do último movimento de baixa. O próximo suporte importante situa-se em torno dos 80 dólares por barril, definido pela retração de Fibonacci de 23,6% e pelos níveis anteriores de reação dos preços.
Fonte: xStation5
Destaques da manhã (04.08.26)
Calendário económico: Relatório dos JOLTs em destaque
Resumo diário: Sensação de alívio nos mercados globais; Os preços do Petróleo registam uma queda de 8%
PMI da Zona Euro: a recuperação da indústria alemã encobre uma estagnação subjacente
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.