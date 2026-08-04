As ações norte-americanas estão a atrair um novo interesse de compra, à medida que os investidores se concentram numa época de resultados financeiros recorde nos EUA, depois de o Presidente Donald Trump ter afirmado que as negociações com o Irão continuam a decorrer. Embora Teerão não tenha indicado oficialmente qualquer disposição para abandonar as opções militares, os investidores parecem cada vez mais habituados à nova realidade geopolítica no Médio Oriente. Os comentários de Trump foram interpretados como um potencial sinal de que ambas as partes poderão procurar, gradualmente, atenuar as tensões antes das eleições intercalares nos EUA, neste outono. Consequentemente, os preços mais baixos do petróleo e a descida das taxas de rendibilidade das obrigações estão a proporcionar um apoio adicional aos índices bolsistas.

A atual época de resultados nos EUA continua a superar até mesmo as expectativas mais otimistas. Prevê-se agora que as empresas do S&P 500 registem um crescimento dos lucros de 47,4% em termos homólogos no segundo trimestre, acima dos cerca de 23% previstos no final de junho. Se concretizado, isto representaria o maior crescimento trimestral dos lucros desde o quarto trimestre de 2021, quando os lucros registaram um aumento superior a 91% em termos homólogos. Excluindo a Alphabet e a Amazon, o crescimento esperado dos lucros do S&P 500 continuaria a situar-se nos impressionantes 28,8% em termos homólogos, o valor mais elevado dos últimos cinco anos.

A maioria das empresas não só está a superar as estimativas de Wall Street, como também está a levar os analistas a rever em alta as previsões de lucros para o S&P 500 no seu conjunto. De acordo com dados da FactSet a 31 de julho, 86% das empresas do S&P 500 reportaram lucros por ação acima das expectativas, enquanto 77% excederam as previsões de receitas. Nove dos onze setores registaram revisões em alta dos lucros, graças a resultados mais sólidos do que o esperado e a estimativas mais elevadas do lucro por ação.

Olhando para o terceiro trimestre, 34 empresas elevaram as suas orientações de lucros, enquanto apenas 20 emitiram perspetivas negativas. Entretanto, o S&P 500 é atualmente negociado a um rácio P/E futuro de 19,6, abaixo da sua média de cinco anos de 19,9 e apenas ligeiramente acima da sua média de 10 anos de 19,0. Tendo em conta a melhoria das margens empresariais, o contexto favorável aos resultados e o facto de o índice se encontrar a ser negociado em máximos históricos, as avaliações atuais não parecem particularmente exageradas.

Gráficos do US500 e do petróleo (D1)

Os futuros do US500 recuperou recentemente por duas vezes após ter caído brevemente abaixo da MME de 50 dias (linha laranja), destacando a importância da zona entre os 7 200 e os 7 300 pontos como uma zona de suporte fundamental para os compradores. O índice está agora a ser negociado perto dos máximos históricos, enquanto o RSI se mantém ligeiramente abaixo de 60, sugerindo que ainda há margem para uma nova subida.