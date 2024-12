Calendário económico: Dados do mercado de trabalho dos EUA em destaque esta semana📄

Esta semana, será marcada pela publicação dos relatórios sobre o mercado de trabalho dos EUA. Na quarta-feira, será divulgado o relatório ADP, e na sexta-feira, o NFP (Non-Farm Payrolls). Além disso, hoje serão publicados os relatórios do PMI sobre a indústria transformadora dos EUA, dos países da zona euro e do Canadá.

As expectativas dos analistas para os relatórios do PMI sugerem leituras mais baixas nos países da zona euro, com relatórios que deverão permanecer bem abaixo do limiar de 50 pontos. Em contrapartida, os resultados do PMI e do ISM dos EUA deverão registar uma melhoria em relação ao mês anterior (outubro).

As publicações do mercado de trabalho de quarta e sexta-feira serão acompanhadas de perto pelo mercado, uma vez que serão os últimos relatórios antes da próxima decisão da FOMC, em meados de dezembro. As expectativas apontam para uma melhoria no emprego em comparação com as leituras de outubro, particularmente no caso do NFP. Espera-se que a variação do emprego aumente para 195k, uma melhoria significativa em relação aos 12k do mês anterior. No entanto, o baixo valor do mês anterior foi alegadamente influenciado por fatores pontuais, como os furacões.

Calendário semanal detalhado:

02 de dezembro, Segunda-feira:

Todo o dia - Dados PMI para a indústria (principais economias mundiais)

00:30 AM GMT - Austrália, vendas a retalho para novembro

01:45 AM GMT - China, dados do Caixin PMI para a indústria para novembro

03:00 PM GMT - EUA, dados do ISM PMI para a indústria para novembro

03 de dezembro, Terça-feira:

07:30 AM GMT - Suíça, dados do IPC para novembro

03:00 PM GMT - EUA, dados do JOLTS para outubro

09:40 GMT - EUA, dados do inventário de petróleo API

04 de dezembro, Quarta-feira:

Todo o dia - Polónia, decisão do Conselho de Ministros sobre as taxas de juro

Todo o dia - Dados do PMI para serviços (principais economias mundiais)

00:30h GMT - Austrália, dados do PIB do 3º trimestre

10:00 AM GMT - Zona Euro, dados do PPI para novembro

01:00 GMT - Zona Euro, discurso de Lagarde

01:15 GMT - EUA, dados ADP de novembro

03:00 GMT - EUA, dados do ISM para os serviços em novembro

03:00 GMT - EUA, encomendas de bens duradouros para outubro

03:30 GMT - Relatório do DOE sobre os inventários de petróleo

06:45 GMT - EUA, discurso de Powell

05 de dezembro, Quinta-feira:

07:00 AM GMT - Alemanha, encomendas de fábrica para outubro

10:00 AM GMT - Zona Euro, vendas a retalho para outubro

00:30 GMT - EUA, relatório Challenger para novembro

01:30 GMT - EUA, pedidos de subsídio de desemprego

02:00 GMT - Polónia, conferência após a decisão do MPC

03:30 GMT - EUA, variação dos inventários de gás natural

06 dezembro, Sexta-feira: