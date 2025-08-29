Calendário económico: Dados do PCE no centro das atenções

A publicação de dados mais importante durante a sessão de hoje será, sem dúvida, o relatório de inflação das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA. Sendo a medida de inflação preferida da Reserva Federal, esta poderá ser crucial na construção de um consenso para um corte nas taxas, embora os dados do IPC de agosto e do mercado de trabalho do NFP também sejam divulgados antes da reunião de setembro. Vale a pena notar que a inflação do PCE pode sair acimda das expecativas devido às tarifas, embora se espere que o principal impacto seja visto nos números de agosto. Esta tarde serão também divulgados dados sobre a inflação da Alemanha, a maior economia da zona euro, enquanto o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan para agosto será divulgado pouco depois da abertura da sessão nos EUA. No início desta manhã, os números das vendas a retalho da Alemanha foram divulgados, mostrando um desempenho fraco. As vendas caíram 1,5% mês a mês em julho, um declínio mais acentuado do que os 0,4% esperados. Os preços das importações caíram 1,4% em termos anuais e 0,4% em termos mensais, uma queda maior do que a prevista, o que está relacionado com a força do euro. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Em França, a inflação do IPC de agosto foi de 0,9% em termos anuais, contra os 1,0% esperados. O PIB final do segundo trimestre foi de 0,3% em termos trimestrais, em linha com as expectativas. Calendário (hora BST): 08:00 Espanha - Inflação CPI de agosto (Previsão: 2,8% y/y; Anterior: 2,7% y/y)

08:00 Espanha - Inflação mensal do IPC de agosto (Previsão: 0,1% m / m; Anterior: -0,1% m / m)

08:00 Espanha - Vendas a retalho de julho (Previsão: 0,1% m/m; Anterior: -0,3% m/m)

13:00 Alemanha - Inflação CPI de agosto (Previsão: 2,1% y/y; Anterior: 2,0% y/y)

13:00 Alemanha - Inflação mensal do IPC de agosto (Previsão: 0,0% m/m; Anterior: 0,3% m/m)

13:30 EUA - Inflação do núcleo do PCE (Previsão: 2,9% y/y; Anterior: 2,8% y/y)

13:30 EUA - Inflação mensal do núcleo do PCE (Previsão: 0,3% m/m; Anterior: 0,3% m/m)

13:30 EUA - Inflação PCE (Previsão: 2,6% y/y; Anterior: 2,6% y/y)

13:30 EUA - Inflação mensal do PCE (Previsão: 0,3% m/m; Anterior: 0,3% m/m)

13:30 Canadá - PIB anualizado do segundo trimestre (Previsão: -0,6%; Anterior: 2,2%)

13:30 Canadá - PIB mensal de junho (Previsão: 0,1% m/m; Anterior: -0,1% m/m)

15:00 EUA - Índice de Confiança do Consumidor UoM de agosto (Previsão: 58,6; Anterior: 61,7)

15:00 EUA - Expectativas de inflação de 1 ano (Previsão: 4,9%; Anterior: 4,5%) 15:00 EUA - Expectativas de inflação de 5 anos (Previsão: 3,9%; Anterior: 3,4%)

