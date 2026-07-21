Principais conclusões Os dados relativos ao mercado de trabalho do Reino Unido surpreenderam positivamente.

O inquérito ZEW sobre o sentimento económico na Alemanha está hoje no centro das atenções.

A 3M, a Charles Schwab e a General Motors deverão divulgar os seus resultados trimestrais.

O calendário macroeconómico de hoje é relativamente leve, sendo que o inquérito ZEW sobre o sentimento económico na Alemanha deverá constituir a principal publicação do dia. Entretanto, os dados mais recentes sobre o mercado de trabalho do Reino Unido revelaram uma resiliência surpreendente, sugerindo que as condições de emprego se mantêm sólidas, apesar das taxas de juro elevadas. O crescimento do emprego superou confortavelmente as expectativas, o aumento do desemprego foi muito inferior ao previsto e a taxa de desemprego manteve-se estável nos 4,9%. Embora o crescimento salarial tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas, o relatório global reforça a opinião de que o mercado de trabalho do Reino Unido continua em boa forma. Calendário económico 08:00 Reino Unido – Variação do emprego (maio): -4 mil, contra os -8 mil esperados e os +2 mil registados anteriormente. Taxa de desemprego: 4,9% , em linha com as expectativas ( 4,9% ) e inalterada em relação ao valor anterior ( 4,9% ).

, em linha com as expectativas ( ) e inalterada em relação ao valor anterior ( ). Variação do desemprego: 6,7 mil , contra os 29,4 mil esperados e os 31,2 mil anteriores.

, contra os esperados e os anteriores. Variação do emprego (3M/3M): 147 mil , contra os 80 mil esperados e os 100 mil anteriores.

, contra os esperados e os anteriores. Remuneração média semanal em termos homólogos: 4,3% , abaixo da previsão de 4,5% e dos 4,4% registados anteriormente.

, abaixo da previsão de e dos registados anteriormente. Remuneração média semanal (excluindo bónus) em termos homólogos: 3,4%, em linha com as expectativas (3,4%) e inalterada em relação ao valor anterior (3,4%). 08:00 Suíça – Balança Comercial: 5,224 mil milhões de CHF, em comparação com 6,110 mil milhões de CHF anteriormente (sem previsão consensual). 10:00 Zona Euro – Inquérito do BCE sobre o crédito bancário 11:00 Alemanha – Índice de Confiança Económica ZEW: 15,3 previsto contra 10,5 anteriormente. 11:00 Alemanha – Condições Atuais do ZEW: -77,7 previsto contra -81,0 anteriormente.

previsto contra anteriormente. 11:00 Zona Euro – Sentimento Económico do ZEW: 9,5 anteriormente. 14:15 EUA – Variação Semanal do Emprego (ADP): 19,75 mil anteriormente. 22:30 EUA – Relatório Semanal da API sobre os Inventários de Petróleo Inventários de gasolina: +8,2% anteriormente

anteriormente Inventários de destilados: -1,664 milhões de barris anteriormente

anteriormente Inventários de Cushing: +2,3 milhões de barris anteriormente

anteriormente Inventários de petróleo bruto: -0,564 milhões de barris anteriormente Calendário de resultados Por volta das 12h30 ET: A General Motors, a 3M e a Charles Schwab têm prevista a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2026. Gráfico GBPUSD (período de tempo D1) A libra esterlina valorizou na sequência do relatório otimista sobre o mercado de trabalho e aproxima-se da sua média móvel exponencial de 50 dias (EMA50), perto de 1,3440. Um movimento sustentado acima dos 1,3500 poderá sinalizar o início de um impulso de alta mais forte, enquanto a zona de 1,3420 continua a ser um importante nível de suporte. Fonte: xStation 5

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