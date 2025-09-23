Calendário económico: Dados preliminares dos PMIs e declarações de Powell em destaque

As bolsas da APAC fecharam mistas - Tóquio fechou devido ao feriado, o Hang Seng caiu, o Shanghai Composite subiu e a Austrália terminou em baixa; os futuros de Wall Street estão ligeiramente em alta após uma segunda-feira positiva, e os futuros do Euro Stoxx 50 estão modestamente mais altos antes da abertura. O sentimento foi impulsionado pelas notícias de uma importante parceria OpenAI-NVIDIA, e a Piper Sandler aumentou o preço-alvo da Tesla, destacando a sua vantagem em termos de IA. O dólar permanece estável, o ouro continua a valorizar, o petróleo e o gás estão a cair e o mercado de criptomoedas está misto antes dos principais dados macro e dos lançamentos do PMI. Em termos de calendário de earnings para hoje, o destaque vai para os resultados da Micron, Kingfisher. Em relação aos dados macroeconómicos, os investidores vão estar atentos aos dados preliminares dos PMIs (EZ / Reino Unido / EUA), às decisões do Riksbank e NBH e às declarações de Powell. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O calendário detalhado para este dia é apresentado abaixo: 08:15 BST, França - Dados do PMI para setembro: HCOB France Services PMI: previsão 49,7; anterior 49,8;

HCOB França PMI Composto: previsão 49,9; anterior 49,8;

HCOB France Manufacturing PMI: previsão 50,2; anterior 50,4; 08:30 BST, Alemanha - Dados do PMI para setembro: HCOB Alemanha PMI Composto: previsão 50,5; anterior 50,5;

HCOB Germany Manufacturing PMI: previsão 50,0; anterior 49,8;

HCOB Germany Services PMI: previsão 49,5; anterior 49,3; 09:00 BST, Zona Euro - Dados do PMI para setembro: HCOB Eurozone Services PMI: previsão 50,6; anterior 50,5;

HCOB Eurozone Composite PMI: previsão 51,1; anterior 51,0;

HCOB Eurozone Manufacturing PMI: previsão 50,7; anterior 50,7; 09:30 BST, Reino Unido - Dados do PMI para setembro: S&P Global Composite PMI: previsão 52,7; anterior 53,5;

S&P Global Manufacturing PMI: previsão 47,1; anterior 47,0;

S&P Global Services PMI: previsão 53,4; anterior 54,2; 10:00 BST, Reino Unido - Discurso de Pill, membro do CPM do BoE 01:30 BST, Estados Unidos - Discurso de Goolsbee do Fed 01:30 BST, Estados Unidos - Conta Corrente (Q2): previsão -259.0B; anterior -450.2B; 01:30 PM BST, Canadá - Índice de Preços de Novas Habitações para agosto: previsão 0.0% MoM; anterior -0.1% MoM; 02:00 PM BST, Estados Unidos - Discurso de Bowman, membro do FOMC 02:45 BST, Estados Unidos - Dados do PMI para setembro: S&P Global Services PMI: previsão 54,0; anterior 54,5;

S&P Global Composite PMI: previsão 54,6; anterior 54,6;

S&P Global Manufacturing PMI: previsão 52,2; anterior 53,0; 02:50 PM BST, Estados Unidos - Discurso do Presidente dos EUA, Trump 03:00 PM BST, Estados Unidos - Remessas de fabricação de Richmond para setembro: anterior -5; 03:00 BST, Estados Unidos - Discurso do membro do FOMC Bostic 03:00 BST, Estados Unidos - Índice de Manufatura de Richmond para setembro: previsão -5; anterior -7; 03:00 BST, Estados Unidos - Índice de Serviços de Richmond para setembro: anterior 4; 05:35 BST, Estados Unidos - Discurso do presidente do Fed, Powell 06:00 BST, Estados Unidos - Oferta monetária M2 para agosto: anterior 22.12T MoM; 06:00 BST, Estados Unidos - Leilão de Notas de 2 Anos: anterior 3.641%; 07:15 BST, Canadá - Discurso do governador do BoC, Macklem 09:30 PM BST, Estados Unidos - Dados da EIA: Ações semanais de petróleo bruto da API: anterior -3,420M; 11:00 BST, Alemanha - Discurso de Buba Mauderer 12:20 BST, Estados Unidos - Discurso do Presidente dos EUA, Trump 01:30 BST, Japão - Dados do PMI para setembro: PMI de Manufatura e Serviços: anterior 52,00% MoM;

au Jibun Bank PMI de Serviços: anterior 53,1;

au Jibun Bank Manufacturing PMI: previsão 50.2; anterior 49.7;

