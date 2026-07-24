O clima nos mercados globais está a ser moldado pela escalada do conflito no Médio Oriente e pelos resultados mistos do setor tecnológico. Uma nova série de ataques dos EUA ao Irão e os ataques dos houthis a petroleiros sauditas aumentaram os receios de perturbações simultâneas no tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz e do Mar Vermelho. Segundo notícias, o Irão terá rejeitado repetidamente as tentativas de mediação por parte dos Estados do Golfo. O Brent mantém-se acima dos 100 dólares por barril. O aumento dos preços da energia está novamente a elevar as expectativas de inflação e as taxas de rendibilidade das obrigações. O mercado está a precificar uma probabilidade de 30 a 40 % de um aumento das taxas de juro pela Reserva Federal. Ao mesmo tempo, as vendas massivas de ações da Alphabet e da Tesla — associadas ao aumento das despesas com inteligência artificial e à deterioração dos fluxos de caixa — continuam a exercer pressão sobre o setor tecnológico. As quedas em grande escala registadas na sessão de ontem, combinadas com a ausência de novas notícias negativas a serem precificadas, estão a levar os futuros dos principais índices a recuperar parte das perdas de ontem. A agenda de hoje centra-se nos índices PMI preliminares para a Europa e os EUA. Os dados ajudarão a avaliar se o aumento dos preços da energia já está a começar a restringir a atividade económica. Principais divulgações da Ásia A inflação do IPC do Japão situou-se em 1,7% em termos homólogos em junho, contra os 1,5% anteriores, em linha com o consenso. A inflação subjacente subiu de 1,4% para 1,6%.

O PMI do setor industrial do Japão situou-se em 54,7 em julho, contra uma previsão de 54,5. O PMI dos serviços, no entanto, caiu de 52,2 para 51,9.

O PMI composto da Austrália subiu de 50,4 para 52,6. O PMI dos serviços atingiu 53,0 e o do setor industrial, 51,7.

O PMI da Índia caiu de 57,1 para 54,3, o nível mais baixo em mais de quatro anos. O PMI dos serviços desceu de 57,4 para 53,1. Agenda para hoje 08:00 - Alemanha: Confiança do Consumidor: -29,6 (Previsão: -28,5, Anterior: -29,3)

08:00 – Reino Unido: Vendas a retalho (junho): 1,0% m/m e 4,2% a/a (Previsão: -0,3% m/m e 2,3% a/a. Anterior: 1,2% m/m e 3,5% a/a)

09:15 – França: Índices PMI (preliminares) (julho): Indústria transformadora: 50,0 pontos (Previsão: 51,0) Serviços: 49,8 pontos (Previsão: 47,5) Composto: 49,6 pontos (Previsão: 47,8)

09:30 – Alemanha: PMI (preliminar) (julho): Indústria transformadora: 52,2 pontos (Previsão: 50,5) Serviços: 49,6 pontos (Previsão: 49,0) Composto: 51,2 pontos (Previsão: 49,8)

10h00 – Zona Euro: (preliminar) PMI (julho): Indústria transformadora: (Previsão: 51,5 pontos; Anterior: 51,4) Serviços: (Previsão: 49,8; Anterior: 49,4) Composto: (Previsão: 50,3; Anterior: 50,0)

10:30 – Reino Unido: PMI (julho) (preliminar): Indústria transformadora: (Previsão: 52,0; Anterior: 52,5) Serviços: (Previsão: 49,4; Anterior: 48,8)

14:30 – Canadá: IPP (junho): (Previsão: -0,4%; Anterior: 1,2%)

15:45 – EUA: PMI (julho) (preliminar): Indústria transformadora: (Previsão: 54,3; Anterior: 53,9) Serviços: (Previsão: 51,5 pontos; Anterior: 51,2)

16:00 – EUA: Vendas de habitações novas (junho) (Previsão: 610 mil; Anterior: 580 mil) Calendário de resultados Antes da abertura do mercado dos EUA: American Express

Verizon Communications

NextEra Energy

HCA Healthcare

SLB 3 mercados a acompanhar Brent – O petróleo continua a ser o principal indicador dos riscos geopolíticos e de inflação. A manutenção acima dos 100 USD poderá impulsionar ainda mais as taxas de rendibilidade das obrigações e as expectativas de subidas das taxas de juro.

DE40 – O índice reagirá ao PMI da indústria transformadora alemã, surpreendentemente forte, mas este apoio é contrabalançado pelos elevados preços da energia e pela fraqueza do setor dos serviços. O PMI composto da zona euro será crucial.

USD/JPY – O par mantém-se próximo de máximos de vários anos, graças ao aumento das taxas de rendibilidade nos EUA. Um reforço adicional do dólar aumenta a probabilidade de uma intervenção cambial por parte das autoridades japonesas.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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