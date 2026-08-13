📉Futuros do Café Arábica Caem 5% com Oferta Brasileira

Os futuros do café arábica na ICE registam hoje uma descida de cerca de 5%, recuando acentuadamente após a forte recuperação em relação aos mínimos de junho. Os preços estão sob pressão devido às expectativas de uma colheita brasileira abundante e à perspetiva de aceleração das atividades de colheita à medida que as condições meteorológicas melhoram. A onda de vendas de hoje, no entanto, contrasta com um mercado físico ainda restrito, onde os stocks certificados pela ICE se mantêm próximos dos seus níveis mais baixos em cerca de dois anos e meio. Ao mesmo tempo, o mercado continua a descontar os riscos associados ao El Niño, que poderá tornar-se mais relevante para a produção brasileira na próxima época. A queda de cerca de 5% parece, portanto, refletir principalmente um foco renovado na oferta abundante a curto prazo, enquanto os riscos em torno da disponibilidade de Arábica de alta qualidade permanecem elevados.

Os futuros de Arábica na ICE registam hoje uma descida de cerca de 5%, apesar de o mercado ter beneficiado de baixos níveis de stocks e de um prémio climático ainda na semana passada.

O principal fator de baixa continua a ser a perspetiva de oferta: o USDA prevê uma produção global recorde de café de 189,7 milhões de sacos na época de 2026/27, um aumento de 6% em relação ao ano anterior.

De acordo com o USDA, o Brasil poderá colher cerca de 71,9 milhões de sacos de café, mais 14% do que no ano anterior, o que constitui um contrapeso fundamental aos baixos níveis de stocks na bolsa.

Ao mesmo tempo, os stocks de Arábica certificados pela ICE caíram recentemente para cerca de 244 000 sacos, o seu nível mais baixo em aproximadamente dois anos e meio.

A colheita no Brasil tem progredido mais lentamente do que há um ano, mas condições mais secas poderão permitir que os produtores acelerem os trabalhos no campo, aumentando a pressão da oferta no mercado.

A qualidade de parte da nova colheita de Arábica do Brasil continua a ser motivo de preocupação, com relatos a apontar para uma qualidade de sabor e um tamanho dos grãos mais fracos, o que poderá limitar o ritmo a que os stocks da ICE podem ser repostos.

O El Niño continua a ser um risco fundamental para o resto da época. Potenciais perturbações nas precipitações e nas temperaturas poderão afetar as condições de floração e as perspetivas para as futuras colheitas.

As colheitas recorde voltam a estar em destaque

A perspetiva de uma oferta muito elevada na época de 2026/27 continua a ser o principal argumento fundamental para os vendedores. O USDA prevê que a produção global de café aumente 6%, atingindo um recorde de 189,7 milhões de sacos, com a produção de Arábica a aumentar cerca de 12% em relação ao ano anterior. Prevê-se também que as existências finais globais aumentem em 1,9 milhões de sacos, para 26,3 milhões.

O Brasil continua a ser crucial para estas perspetivas. O USDA prevê uma produção de 71,9 milhões de sacos, o que representaria um aumento de cerca de 14% em relação ao ano anterior. Além disso, as condições meteorológicas mais secas poderão agora ajudar a acelerar a atividade de colheita, na sequência dos atrasos anteriores causados pela chuva.

A perspetiva de o café brasileiro chegar ao mercado a um ritmo mais acelerado constitui, atualmente, o argumento mais forte do lado da oferta. Na sequência da forte recuperação anterior dos preços, os investidores poderão, por conseguinte, estar a voltar a centrar a sua atenção na dimensão e na disponibilidade da colheita atual, em vez de se concentrarem exclusivamente nos riscos meteorológicos futuros.

Os baixos stocks da ICE limitam o cenário de baixa

O problema é que uma colheita abundante não se traduz automaticamente numa oferta igualmente abundante de café elegível para entrega ao abrigo dos contratos da ICE. As existências certificadas de Arábica caíram recentemente para cerca de 244 000 sacos, o seu nível mais baixo em aproximadamente dois anos e meio e significativamente abaixo dos níveis observados há um ano.

Existem também preocupações quanto à qualidade da colheita brasileira. De acordo com informações citadas pela Vesper com base num relatório da Sucafina, parte da nova colheita tem sido decepcionante tanto em termos de qualidade na chávena como de tamanho dos grãos. Isto significa que mesmo uma colheita abundante poderá não resolver rapidamente a escassez de café que cumpra os requisitos de entrega da bolsa.

O mercado dispõe, portanto, de abundância de café nas previsões de produção, mas continua a ter apenas uma reserva limitada de café prontamente disponível através do mecanismo de entrega da ICE. Esta divergência ajuda a explicar por que razão o Arábica continua altamente volátil e por que razão os desenvolvimentos relacionados com as condições meteorológicas podem desencadear reações acentuadas nos preços.

O El Niño continua a ser um risco para a próxima época

Outro fator que impede uma interpretação inequivocamente pessimista da queda de hoje é o El Niño. Nas últimas semanas, o mercado tinha começado a reconstruir um prémio meteorológico, tendo o Arábica registado anteriormente uma forte recuperação em relação aos mínimos do início de junho. Para o Brasil, o período-chave será a floração, entre setembro e novembro. Temperaturas mais elevadas e precipitação irregular poderão aumentar o stress das plantas e enfraquecer o potencial de produção das futuras colheitas. O El Niño representa, portanto, principalmente um risco para a oferta futura, enquanto a grande colheita brasileira está a influenciar o mercado no presente. Esta distinção é crucial: a onda de vendas de hoje pode refletir o domínio atual do argumento da oferta a curto prazo, mas o equilíbrio poderá mudar rapidamente assim que o período de floração tiver início.

A evolução de hoje deve também ser vista no contexto da recuperação anterior. No início de agosto, o Arábica ainda era negociado cerca de 30 % acima do seu mínimo de junho, à medida que os investidores descontavam os riscos do El Niño e os níveis excepcionalmente baixos dos stocks da ICE. O mercado encontra-se, portanto, dividido entre duas narrativas muito diferentes. Por um lado, a produção global recorde, uma grande colheita brasileira e a perspetiva de uma colheita mais rápida apontam para preços mais baixos. Por outro lado, os stocks certificados excepcionalmente baixos, as preocupações com a qualidade de parte da colheita de Arábica do Brasil e os riscos do El Niño continuam a condicionar o mercado físico. A descida reforça a pressão sobre a oferta a curto prazo, mas não resolve a escassez de café de alta qualidade. O ritmo da colheita no Brasil e das vendas dos produtores, a evolução dos stocks da ICE e, à medida que setembro se aproxima, as condições meteorológicas durante o período crucial de floração serão particularmente importantes para a próxima tendência do Arábica.

Gráfico do Café (Intervalo D1)

Após um período de distribuição na zona dos 340–350, o contrato recuou em direção à retração de Fibonacci de 38,2% do último movimento descendente, situada em torno dos 317. Esta é também uma zona técnica importante, uma vez que as médias móveis exponenciais de 200 e 50 dias, EMA200 e EMA50, convergem nas proximidades. Uma quebra sustentada abaixo desta zona poderá abrir caminho para os 290, o que corresponde à retração de Fibonacci de 23,6%. Por outro lado, uma recuperação a partir da zona atual poderá levar os preços de volta para os 360, onde a retração de Fibonacci de 61,8% coincide com reações significativas dos preços observadas no início deste ano.