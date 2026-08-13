Os contratos do S&P 500 estão a subir 0,6%, aproximando-se de máximos históricos. O Nasdaq 100 também apresenta uma tendência ascendente, registando um reforço de 1,40%. Um dos principais fatores que sustentam estes ganhos são os dados sobre a inflação publicados esta semana. O valor do IPC divulgado ontem esteve em linha com as expectativas, atenuando as preocupações dos investidores quanto à propagação das pressões sobre os preços, enquanto os dados do IPP de hoje surpreenderam negativamente (no que diz respeito ao indicador global). As probabilidades de um aumento das taxas de juro em setembro caíram de cerca de 50% no início da semana para pouco mais de 30% atualmente. Figura 1: Preços implícitos no mercado relativos à política da Fed: Reunição de setembro de 2026 (2025/2026) Fonte: XTB Research, 13.08.2026 Verificou-se também uma mudança significativa na avaliação das medidas subsequentes do comité. Um aumento antes do final do ano já não está totalmente descontado nos preços, e os mercados encaram com cada vez mais cepticismo a possibilidade de um aumento em outubro. Figura 2: Trajetória implícita da política monetária da Fed (aumentos/reduções) (2026/2027) Fonte: XTB Research, 13.08.2026 Os investidores poderão também ficar satisfeitos com a descida dos preços do petróleo bruto WTI (-2,5%), que se situam atualmente em pouco mais de 81 dólares por barril. Figura 3: Vencedores e perdedores no Nasdaq 100 (13.08.2026) Fonte: XTB Research, 04.08.2026 O Nasdaq 100 é liderado hoje pela CoreWeave, pela Netflix e pela AppLovin, empresas que não apresentaram um desempenho particularmente bom nos últimos 12 meses. Por outro lado, temos a Cisco Systems, que divulgou ontem, após o encerramento do mercado, os seus resultados do segundo trimestre. A empresa estimou as suas vendas futuras associadas ao boom dos centros de dados de IA em 7,5 mil milhões de dólares para o ano fiscal em curso. Este valor revelou-se decepcionante para os investidores, uma vez que a empresa tinha assegurado encomendas relacionadas com a IA num total de 9,3 mil milhões de dólares apenas no último ano. Combinando esta informação com as conclusões de publicações anteriores, pode concluir-se que os investidores estão atualmente a concentrar-se principalmente na velocidade a que a procura recebida se traduz em receitas concretas. Níveis elevados de encomendas ou a exposição ao boom das despesas de capital já não são suficientes. Figura 4: Painel de controlo da Cisco Fonte: XTB Research, 13.08.2026 Notícias empresariais: Cerebras Systems ($CBRS.US): As ações estão a registar quedas significativas devido a previsões mais cautelosas quanto ao crescimento das receitas dos seus chips de IA proprietários.

As ações estão a registar quedas significativas devido a previsões mais cautelosas quanto ao crescimento das receitas dos seus chips de IA proprietários. Accelerant ($ARX.US): Um aumento massivo do preço das ações (+44%) na sequência do anúncio da aquisição da empresa pelo fundo Thoma Bravo, através de uma oferta pública de aquisição em dinheiro a 20,25 USD por ação.

Um aumento massivo do preço das ações (+44%) na sequência do anúncio da aquisição da empresa pelo fundo Thoma Bravo, através de uma oferta pública de aquisição em dinheiro a 20,25 USD por ação. Harmonic ($HLIT.US): Um aumento de aproximadamente 25% após a publicação de resultados financeiros que superaram significativamente as expectativas do mercado.

Um aumento de aproximadamente 25% após a publicação de resultados financeiros que superaram significativamente as expectativas do mercado. Birkenstock ($BIRK.US): As ações estão a subir +17% na sequência da revisão em alta das previsões de EBITDA ajustado para o ano inteiro e de vendas no segundo trimestre superiores às expectativas.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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