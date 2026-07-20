O agravamento das tensões geopolíticas no Médio Oriente continua a influenciar o sentimento do mercado, com notícias de ataques dos EUA a alvos no Irão a empurrarem os preços do petróleo bruto Brent para além do limiar dos 90 dólares por barril. Ao mesmo tempo, as correções em curso no setor tecnológico nos EUA mantêm um clima de cautela nas negociações nos mercados acionistas europeus, ao mesmo tempo que conferem um apoio subjacente ao dólar americano. A agenda económica de hoje inclui métricas cruciais de inflação e indicadores da economia real. Os investidores estarão particularmente atentos aos dados do Índice de Preços no Produtor (IPP) alemão, a par do IPP polaco e dos indicadores de produção, culminando com a divulgação da inflação ao consumidor (IPC) do Canadá. Espera-se que estes dados provoquem uma maior volatilidade nos pares de moeda com o CAD, nos índices de referência das bolsas europeias e nos mercados de rendimento fixo. Principais divulgações da sessão asiática O Banco Popular da China manteve as suas taxas de juro de referência para empréstimos a 1 e 5 anos inalteradas em 3,00% e 3,50%, respetivamente, em total consonância com as expectativas do consenso.

A balança comercial da Nova Zelândia relativa a junho situou-se nos 23 milhões de NZD, ficando aquém da previsão de 250 milhões de NZD.

A atividade de negociação no Japão esteve encerrada devido ao feriado do Dia da Marinha. Agenda para hoje 08:00 Alemanha - Índice de Preços no Produtor (mês a mês) de junho. Consenso: 0,3%. Valor anterior: -0,2%.

08:00 Alemanha - Índice de Preços no Produtor (ano a ano) de junho. Consenso: 2,2%. Valor anterior: 1,9%.

09:30 Polónia - Produção Industrial Vendida (ano a ano) de junho. Consenso: 4,1%. Valor anterior: 7,2%.

09:30 Polónia - Índice de Preços no Produtor (ano a ano) de junho. Consenso: 2,4%. Valor anterior: 1,6%.

09:30 Polónia - Produção nos setores da construção e montagem, em termos homólogos, junho. Consenso: 3,9%. Valor anterior: 5,0%.

09:30 Polónia - Salários brutos médios das empresas, em termos homólogos, junho. Consenso: 5,8%. Valor anterior: 5,6%.

09:30 Polónia - Emprego nas empresas, variação homóloga, junho. Consenso: -0,9%. Dados anteriores: -0,9%.

14:30 Canadá - Índice de Preços ao Consumidor, variação mensal, junho. Consenso: 1,0%. Dados anteriores: -0,2%.

14:30 Canadá - Índice de Preços no Consumidor (ano a ano) em junho. Consenso: 3,2%. Valor anterior: 2,9%.

16:00 EUA - Índice Antecipado do Conference Board em junho. Consenso: 0,1%. Valor anterior: -0,1%. Calendário de Resultados Ryanair Holdings - Antes da abertura do mercado

- Antes da abertura do mercado Crown Holdings - Após o fecho do mercado

- Após o fecho do mercado Steel Dynamics - Após o fecho do mercado

- Após o fecho do mercado Zions Bancorporation - Após o fecho do mercado

- Após o fecho do mercado W.R. Berkley - Após o fecho do mercado 3 Mercados a acompanhar USD/CAD – A divulgação da taxa de inflação do IPC do Canadá constitui o principal catalisador para o dólar canadiano, afetando diretamente as expectativas do mercado relativamente à trajetória da política monetária do Banco do Canadá. DAX (DE40) – Os dados sobre a inflação dos produtores alemães, combinados com indicadores macroeconómicos europeus mais amplos, irão influenciar o sentimento do mercado em relação às ações alemãs e aos índices de referência europeus. Petróleo Brent (OIL) – O agravamento das tensões geopolíticas no Médio Oriente gera um forte prémio de risco, mantendo a volatilidade elevada nos mercados energéticos globais.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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