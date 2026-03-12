Resumo do dia: Mercado acionista volta Às quedas, Brent volta acima de 100$ ❗

A sessão de negociação de quinta-feira nas bolsas de valores da Europa, dos EUA e da Ásia trouxe-nos mais uma onda de vendas nos principais mercados acionários.

Os principais fatores que impulsionam a queda das avaliações são: 1) escalada do conflito no Médio Oriente 2) problemas de liquidez no setor financeiro dos EUA

No mercado à vista, o Nasdaq está atualmente em queda de 1,45% e o Dow Jones de 1,3%. Na Europa, o DAX perdeu 0,29%, o CAC40 francês caiu 0,71% e o WIG20 polaco caiu 0,65%.

O petróleo bruto está a valorizar hoje, com o Brent a voltar a ultrapassar os 101 dólares por barril. Curiosamente, porém, há muitas informações contraditórias em torno desta matéria-prima hoje.

A liderança do Irão anunciou que pretende responder com fogo a quaisquer ataques e está a preparar o caminho para novas frentes/combates se Israel e os EUA continuarem a atacar a infraestrutura energética do país.

Trump mencionou hoje que a mudança de regime é o objetivo mais importante, e o aumento dos preços do petróleo é secundário. Ao mesmo tempo, ficámos a saber dos planos da Casa Branca de suspender temporariamente a implementação da chamada Lei Jones, uma lei de 1920 que exige que as mercadorias sejam transportadas entre portos dos EUA em navios construídos nos EUA, pertencentes a empresas americanas e operados por tripulações americanas.

A resposta de um deputado iraniano, afirmando que não havia planos para colocar minas no Estreito de Ormuz, também serviu para amenizar o eco do conflito.

Voltando aos mercados de ações. Um dos segmentos mais fracos no início da sessão dos EUA foi o dos bancos e das finanças em geral — a pressão provém de duas fontes: preocupações com o aumento do custo do dinheiro em devido aos altos preços do petróleo e problemas crescentes no segmento de crédito privado. O Morgan Stanley limitou a possibilidade de resgate de unidades do seu North Haven Private Income Fund depois que os investidores solicitaram o resgate de aproximadamente 11% das ações, enquanto o estatuto do fundo permite que apenas 5% sejam pagos por trimestre.

Esta desconfiança é agravada pelas críticas de empresas como a Glendon Capital, que acusam a Blue Owl, entre outras, de subestimar as perdas reais nas suas carteiras, o que o mercado interpreta como um sinal de que os problemas podem ser mais profundos do que as avaliações oficiais mostram.

No mercado Forex, o dólar americano está mais uma vez a apresentar o melhor desempenho, seguido pelo fortalecimento do dólar canadiano. Ao mesmo tempo, estamos a assistir às maiores quedas nas moedas antípodas.

A força do dólar não é indiferente aos metais preciosos hoje. Os preços do OURO estão a cair 0,8%, para US$ 5.100 hoje.

O Bitcoin, por outro lado, está a refletir o sentimento de Wall Street, com a criptomoeda a perder quase 0,7%, embora ainda esteja a defender a barreira psicológica de US$ 70.000.

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