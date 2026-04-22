O calendário económico de hoje é relativamente pouco preenchido. Após a divulgação dos dados do Reino Unido (em particular os índices de inflação do IPC e do IPP, que constituem um sinal importante para a política do Banco de Inglaterra), a atenção volta-se para os dados relativos aos pedidos de crédito hipotecário nos EUA. À tarde, o foco passará para os discursos dos responsáveis políticos do BCE, que poderão fornecer pistas sobre a orientação futura da política monetária, bem como para os relatórios de resultados da Tesla e da IBM. Calendário económico Dados macroeconómicos 11h00 GMT, Alemanha – Relatório mensal do Bundesbank

12h00 GMT, EUA – Pedidos de hipotecas da MBA; anterior: 1,8%

13h00 GMT, EUA – Taxa hipotecária a 30 anos; anterior: 6,42%

13h00 GMT, Turquia – Taxa de Repo semanal; previsão: 37%; anterior: 37%

15h30 GMT, EUA – Inventários de petróleo da EIA; anterior: -0,913 milhões

15h30 GMT, EUA – Inventários de gasolina; anterior: -6,328 milhões

15h30 GMT, EUA – Inventários de destilados; anterior: -3,122 milhões

15h30 GMT, EUA – Inventários de Cushing; anterior: -1,727 milhões Intervenções de representantes do banco central 13h15 GMT, BCE – Intervenção de Lane

16h10 GMT, BCE – Intervenção de Schnabel

18h00 GMT, BCE – Intervenção de Nagel

21h05 GMT, BCE – Intervenção de Lagarde Outros eventos 21h10 GMT, IBM – Divulgação de resultados

21h30 GMT, Tesla – Divulgação de resultados EURUSD (D1) Fonte: xStation5

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