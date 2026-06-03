Calendário Económico: PMIs e ADP na mira dos investidores 🔎

Os mercados globais iniciam a sessão num ambiente de apetite pelo risco, impulsionado por máximos históricos no S&P 500 e no MSCI ACWI, bem como por uma recuperação das ações do setor dos semicondutores. Ao mesmo tempo, o sentimento ficou mais frágil devido às tensões no Médio Oriente, que continuam a sustentar os preços do petróleo e a aumentar a volatilidade nos mercados de matérias-primas. Na Ásia, a atenção centrou-se nos dados mais fracos do PIB australiano, num forte aumento do PMI de Serviços Caixin da China e na estabilização do PMI de Serviços do Japão em torno do limiar dos 50 pontos. A agenda macroeconómica de hoje centra-se principalmente nos dados do setor de serviços da Europa e dos Estados Unidos, bem como na evolução do mercado de trabalho norte-americano. As principais publicações para o dólar, os mercados obrigacionistas e os índices bolsistas incluem o relatório de emprego da ADP, o PMI de Serviços do ISM, os dados sobre encomendas às indústrias e o Livro Bege da Fed. Principais eventos do dia: 09:55 — Alemanha: PMI de Serviços, consenso 47,8

— Alemanha: PMI de Serviços, consenso 10:00 — Zona Euro: PMI de Serviços, consenso 46,4

— Zona Euro: PMI de Serviços, consenso 11:00 — Zona Euro: Inflação do PPI a/a, consenso 4,8%

— Zona Euro: Inflação do PPI a/a, consenso 14:15 — Estados Unidos: Relatório de Emprego da ADP, consenso 116 mil

— Estados Unidos: Relatório de Emprego da ADP, consenso 15:45 — Estados Unidos: PMI de serviços da S&P Global, consenso 50,9

— Estados Unidos: PMI de serviços da S&P Global, consenso 16:00 — Estados Unidos: PMI de serviços do ISM, consenso 53,7 , e encomendas industriais, consenso 4,6% m/m

— Estados Unidos: PMI de serviços do ISM, consenso , e encomendas industriais, consenso 16:30 — Estados Unidos: Stocks semanais de petróleo bruto da EIA

— Estados Unidos: Stocks semanais de petróleo bruto da EIA 20:00 — Estados Unidos: Livro Bege do Fed

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