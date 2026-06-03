Destaques da manhã (03.06.2026)

Escalada do conflito no Médio Oriente O Irão lançou pelo menos 10 mísseis balísticos contra bases militares dos EUA no Kuwait, incluindo a Base Aérea Ali Al Salem.

Foram também realizados ataques contra o Bahrein, a Arábia Saudita e o Dubai, o que levou à suspensão temporária de alguns voos na região do Golfo.

A escalada seguiu-se a um ataque dos EUA a um petroleiro ligado ao Irão e a relatos de explosões perto da Ilha de Qeshm. Petróleo Os preços do petróleo bruto Brent e WTI subiram ambos cerca de 1,90%, atingindo 97,30 USD e 95,10 USD por barril, respetivamente. Japão: Iene, Energia e Pressão Fiscal O USDJPY está mais uma vez a testar a zona dos 160, um nível que anteriormente desencadeou a intervenção das autoridades japonesas no mercado cambial. A Ministra das Finanças, Satsuki Katayama, advertiu que Tóquio está preparada para responder de forma adequada, acalmando temporariamente a especulação.

Ao mesmo tempo, o Japão aprovou um orçamento suplementar no valor de 3,1 biliões de ienes, financiado através da emissão de dívida, com o objetivo de subsidiar os custos de combustível e energia. Isto destaca o difícil ciclo vicioso entre os aumentos dos preços da energia impulsionados pela guerra, a fraqueza do iene e a crescente pressão fiscal. BCE e Política Monetária O membro do BCE, Pierre Wunsch, sugeriu que a discussão sobre a política monetária de junho seria «relativamente fácil» se o conflito no Médio Oriente permanecesse por resolver. Os seus comentários apontam para fortes argumentos a favor de um aumento das taxas ainda este mês. EUA: Novas Tarifas e Secção 301 Os Estados Unidos propuseram novas tarifas de, pelo menos, 10% sobre as importações de cerca de 60 países, no âmbito de uma investigação sobre trabalho forçado conduzida ao abrigo da Secção 301. A China, a Índia, o Japão, a Coreia do Sul, o Brasil e a Suíça enfrentariam uma taxa tarifária mais elevada de 12,5%.

A medida destina-se a substituir o anterior sistema tarifário que foi revogado pelo Supremo Tribunal. A implementação não ocorrerá imediatamente — as consultas continuarão até 6 de julho e as audiências terão início a 7 de julho. Austrália: PIB e PMI de Serviços O PIB da Austrália no primeiro trimestre cresceu apenas 0,3% em termos trimestrais e 2,5% em termos homólogos, abaixo das expectativas do mercado. O comércio externo foi o principal fator que travou o crescimento. No entanto, a procura interna manteve-se forte, enquanto o investimento empresarial privado registou um aumento de 6,0%.

O PMI de Serviços da Austrália caiu para 48,7 em maio. As novas encomendas diminuíram ao ritmo mais rápido em quase dois anos e meio. China: PMI de Serviços O PMI de Serviços da China subiu para 54,4 em maio, marcando o ritmo de expansão mais rápido em três meses. As novas encomendas aumentaram pelo 41.º mês consecutivo, enquanto o emprego também voltou a expandir-se. SpaceX: Potencial IPO A SpaceX está a planear uma IPO avaliada em aproximadamente 75 mil milhões de dólares, com um preço de oferta de 135 dólares por ação. Isto implicaria uma avaliação da empresa de cerca de 1,75 biliões de dólares e representaria a maior oferta pública da história. Estabelecer um preço-alvo antes do início da roadshow sinaliza uma forte confiança na procura por parte dos investidores.

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