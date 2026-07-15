A época de divulgação de resultados nos Estados Unidos está a ganhar ritmo. Os dados divulgados ontem pela IBM provocaram a maior queda do preço das ações da empresa desde 1986 (não assistimos a uma descida tão acentuada nem mesmo durante o rebentamento da bolha das «dot com»). Assistimos também ao que foi talvez a divulgação macroeconómica mais importante do mês, a inflação do IPC de junho nos EUA. No entanto, isto não marca o fim das divulgações de dados relevantes para o mercado, uma vez que temos ainda a divulgação da inflação no setor produtivo (13h30), que irá completar o quadro delineado pelos dados de ontem. Principais divulgações macroeconómicas Terça-feira Estados Unidos Perante a descida dos preços da energia, muitos esperavam uma redução da inflação nos EUA em junho. A sua magnitude, no entanto, constitui uma surpresa significativa para os mercados. Numa base mensal, os preços caíram pela primeira vez desde 2020, no início da era da COVID, em até 0,4%. Talvez ainda mais importante, a inflação subjacente (2,6%), que exclui os preços mais voláteis da energia e dos alimentos, revelou-se muito inferior ao esperado;



O presidente da Reserva Federal compareceu perante o Congresso no âmbito de uma audiência semestral de rotina. Afirmou que «a inflação é, de certa forma, uma escolha», assumindo total responsabilidade pela estabilidade dos preços em nome da Reserva Federal. Questionado sobre uma potencial pressão por parte do presidente Donald Trump (por exemplo, relativamente a cortes nas taxas de juro), respondeu com firmeza que tenciona «simplesmente fazer o seu trabalho» e que «não há espaço para a política» no seio do banco central. Quarta-feira China O crescimento do PIB abrandou para o seu nível mais baixo desde 2022. A economia chinesa cresceu no segundo trimestre 4,3% em termos homólogos. Este crescimento é prejudicado pela crise do mercado imobiliário, pela fraca procura interna e por um declínio nos investimentos (menos 5,7% em termos homólogos no primeiro semestre do ano). As exportações, no entanto, continuam fortes, especialmente no setor tecnológico;



Os dados relativos às vendas a retalho (+1% em termos homólogos) e às vendas a retalho (+5,3%) apresentaram-se ligeiramente melhores. Calendário macroeconómico Quarta-feira Zona Euro: Produção industrial (maio) Hora: 10h00 Anterior: 0,3% Consenso: -0,4%

Estados Unidos: Inflação do IPP (junho) Hora: 13h30 Anterior: 6,5% Consenso: 6,2%

Canadá: Decisão sobre a taxa de juro Hora: 14h45 Anterior: 2,25% Consenso: 2,25%

Coreia do Sul: Decisão sobre a taxa de juro Hora: 23h30 Anterior: 2,5% Consenso: 2,75%

Quinta-feira Reino Unido: Produção industrial (maio) Hora: 7h00 Anterior: -0,2% Consenso: 1,3%

Divulgação de resultados Johnson & Johnson (JNJ.US) - Antes da abertura do mercado (BMO);



Morgan Stanley (MS.US) - Antes da abertura do mercado (BMO);



Blackrock (BLK.US) - Antes da abertura do mercado (BMO);



United Airlines (UAL.US) - Após o fecho do mercado (AMC);



BitMine Immersion (BTCM.US) - Após o fecho do mercado (AMC);



Kinder Morgan (KMI.US) - Após o fecho do mercado (AMC). 3 mercados a acompanhar Petróleo: Os investidores parecem não dar muita atenção às declarações do presidente norte-americano, que desistiu da proposta de introduzir uma taxa de 20 por cento sobre a carga que transita pelo estreito. Os preços do petróleo, no entanto, permanecem elevados, uma vez que o tráfego no estreito continua a ser muito restrito em comparação com a situação dos primeiros dias de julho;



Os investidores parecem não dar muita atenção às declarações do presidente norte-americano, que desistiu da proposta de introduzir uma taxa de 20 por cento sobre a carga que transita pelo estreito. Os preços do petróleo, no entanto, permanecem elevados, uma vez que o tráfego no estreito continua a ser muito restrito em comparação com a situação dos primeiros dias de julho; US500: O início da época de divulgação de resultados trouxe algumas surpresas muito significativas (lideradas pela IBM). Hoje, seguem-se mais publicações importantes. Além disso, o mercado estará a assimilar os dados de inflação de ontem e as declarações do presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh; EURNOK: Desde o início do mês, a coroa norueguesa já se valorizou mais de 1,5% face ao dólar. O principal fator impulsionador é, naturalmente, a subida dos preços das matérias-primas energéticas. Em segundo plano, mantém-se a reunião de agosto do Norges Bank, que poderá trazer um aumento das taxas de juro.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.