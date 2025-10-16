Calendário económico: Foco no índice Philly Fed dos EUA e nos discursos dos banqueiros centrais

Principais conclusões Dados da Fed de Filadélfia dos EUA em foco macroeconómico (previsão de 10 contra 23,2 anteriormente)



Mercados aguardam discursos dos membros da Fed



Previsão de 257 mil novas construções no setor imobiliário canadiano contra 245,8 mil anteriormente

Os investidores aguardam hoje os dados económicos secundários dos EUA, que, em meio à paralisação prolongada do governo, terão de ser “suficientes” como indicadores das perspetivas económicas do outro lado do Atlântico. O calendário macroeconómico não está particularmente movimentado, com a atenção voltada para a leitura de outubro do Índice de Manufatura da Fed da Filadélfia (Philly Fed). No Reino Unido, os dados sobre o PIB, os gastos com construção e os serviços ficaram um pouco abaixo do esperado, embora a produção industrial tenha surpreendido positivamente. Durante a sessão asiática, os mercados também receberam dados fracos do mercado de trabalho da Austrália, onde a taxa de desemprego subiu de 4,2% para 4,5%, embora o crescimento do emprego tenha superado as expectativas. Calendário macroeconómico 12h15 GMT (CA) – Início de construções (outubro): previsão de 257 mil contra 245,8 mil anteriormente 12h30 GMT (EUA) – Índice da Fed da Filadélfia (outubro): previsão de 10 contra 23,2 anteriormente Oradores do Banco Central 13h GMT – Waller, Miran e Barr, do Fed 14h GMT – Bowman, do Fed 14h45 GMT – Mann, do BoE 14h45 GMT – Kocher, do BCE 16:00 GMT – Lagarde, do BCE 17:30 GMT – Macklem, do BoC 18:30 GMT – Greene, do BoE Calendário de resultados Antes da abertura do mercado dos EUA: Charles Schwab, Marsh & McLennan, Intuitive Surgical, BNY Mellon, U.S. Bancorp, Travelers

Após o encerramento do mercado: CSX Corp, Interactive Brokers

