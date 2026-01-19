Calendário económico: Forúm Económico em Davos e resultados em Wall Street 🔎

Esta semana, começa em Davos a reunião anual do Fórum Económico Mundial, que reúne cerca de 3.000 participantes, incluindo bilionários com uma fortuna conjunta superior a 500 mil milhões de dólares, bem como líderes empresariais, banqueiros e políticos. No final da semana, será também conhecida a decisão sobre a taxa de juro do Banco do Japão. Calendário detalhado para esta semana (UTC+1h): Segunda-feira, 19 de janeiro todo o dia - feriado bancário nos EUA

todo o dia - início do Fórum de Davos

03:00 - PIB, vendas a retalho e indústria transformadora na China

11:00 - Inflação IHPC na Zona Euro

14:30 - Inflação IPC no Canadá Terça-feira, 20 de janeiro 02:00 - Decisão sobre a taxa de juro na China

08:00 - Inflação PPI na Alemanha

08:00 - Dados do mercado de trabalho do Reino Unido

08:30 - Inflação PPI na Suíça

após a sessão - Resultados da Netflix Quarta-feira, 21 de dezembro todo o dia - Discurso de Trump em Davos

08:00 - Inflação IPC e PPI no Reino Unido

08:30 - Discurso de Lagarde do BCE

17:45 - Discurso de Lagarde do BCE

22:40 - Dados da API sobre as existências de petróleo nos EUA (semanal) Quinta-feira, 22 de janeiro todo o dia - feriado bancário na China

01:30 - Dados do mercado de trabalho australiano

10:00 - Decisão do Norgesbank

10:00 - Dados sobre o mercado de trabalho e a indústria na Polónia

13:30 - Minutas do EBC

14:30 - Dados sobre o PIB dos EUA/reclamações

16:30 - Dados da EIA sobre as reservas de gás dos EUA

18:00 - Dados do DoE sobre as reservas de petróleo bruto nos EUA

depois da sessão - Resultados da Intel Sexta-feira, 23 de janeiro 00:30 - Inflação do IPC no Japão

02:00 - Decisão do BoJ

10:00 - Dados do PMI da Zona Euro para os serviços e indústria para janeiro

11:00 - Discurso de Lagarde do BCE

15:45 - Dados do PMI dos EUA para os serviços e indústria para janeiro

16:00 - Dados do UoM para janeiro Esta semana também serão divulgados os resultados das empresas da chamada “velha economia”, juntamente com os relatórios das empresas tecnológicas.

