Calendário Económico: fraca liquidez devido ao feriado do Juneteenth (19.06.2026)

A sessão de hoje caracterizar-se-á por uma liquidez limitada devido ao encerramento das salas de negociação dos EUA por ocasião do feriado nacional do Juneteenth. Os restantes mercados estão a negociar num sentimento de pessimismo, à medida que os investidores assimilam as recentes tensões diplomáticas entre o Irão e os EUA, a par dos contínuos ataques israelitas no Líbano. A volatilidade deverá, por conseguinte, permanecer contida à medida que a sessão avança, embora a escassa liquidez possa desencadear oscilações de preços mais acentuadas com baixos volumes de negociação. Em vez disso, espera-se que o mercado cambial permaneça no centro das atenções, onde a valorização do dólar exerce pressão adicional sobre os metais preciosos e o iene permanece sob a sombra de uma potencial intervenção. Principais divulgações da sessão asiática Japão: A inflação do IPC de maio situou-se em 1,5% em termos homólogos, superando ligeiramente o valor anterior (1,4% em termos homólogos). Entretanto, o IPC subjacente manteve-se em 1,4% em termos homólogos pelo segundo mês consecutivo, correspondendo perfeitamente às expectativas. A ata da reunião de abril do Banco do Japão não trouxe quaisquer anúncios de grande relevância.

A inflação do IPC de maio situou-se em 1,5% em termos homólogos, superando ligeiramente o valor anterior (1,4% em termos homólogos). Entretanto, o IPC subjacente manteve-se em 1,4% em termos homólogos pelo segundo mês consecutivo, correspondendo perfeitamente às expectativas. A ata da reunião de abril do Banco do Japão não trouxe quaisquer anúncios de grande relevância. Nova Zelândia: A balança comercial de maio ficou aquém das expectativas dos analistas. O excedente situou-se nos 800 milhões de NZD, contra um consenso de 875 milhões de NZD e um valor anterior de 1 598 milhões de NZD.

A balança comercial de maio ficou aquém das expectativas dos analistas. O excedente situou-se nos 800 milhões de NZD, contra um consenso de 875 milhões de NZD e um valor anterior de 1 598 milhões de NZD. China, EUA e Suécia: A sessão asiática e as negociações matinais na Europa decorrem em condições de baixa liquidez — a China celebra o Festival dos Barcos-Dragão, a Suécia celebra a véspera do solstício de verão e Wall Street está encerrada devido ao feriado do Juneteenth. Calendário Macroeconómico (todas as horas em CET) 08:00 Reino Unido — Vendas a retalho (a/a). Valor real: 3,2% . Consenso: 1,9%. Anterior: 0,1%.

. Consenso: 1,9%. Anterior: 0,1%. 08:00 Reino Unido — Vendas a retalho (m/m). Valor real: 1,2% . Consenso: 0,5%. Anterior: -1,0%.

. Consenso: 0,5%. Anterior: -1,0%. 08:00 Alemanha - IPP (a/a). Valor real: 2,2% . Consenso: 2,5%. Anterior: 1,7%.

. Consenso: 2,5%. Anterior: 1,7%. 08:00 Alemanha - IPP (m/m). Valor real: 0,3% . Consenso: 0,7%. Anterior: 1,2%.

. Consenso: 0,7%. Anterior: 1,2%. 09:10 Zona Euro - Discurso de Philip Lane, membro da Comissão Executiva do BCE.

09:30 Polónia - Produção Industrial (a/a). Consenso: 2,5%. Anterior: 3,1%.

12:30 Zona Euro - Discurso de Frank Elderson, membro da Comissão Executiva do BCE.

14:30 Canadá - Vendas a Retalho (m/m). Consenso: 0,6%. Anterior: 0,9%.

14:30 Canadá – Vendas a retalho, excluindo automóveis (m/m). Consenso: 0,7%. Anterior: 1,4%. 3 Mercados a acompanhar hoje GBP/CHF – A libra esterlina estará no centro das atenções após a divulgação, esta manhã, dos dados relativos às vendas a retalho de maio no Reino Unido. Um valor bem acima do consenso, aliado a uma diminuição da pressão política interna após as eleições intercalares, torna a libra esterlina a moeda mais forte da Europa hoje. USD/CAD – Os dados das vendas a retalho de abril do Canadá serão publicados às 14:30. Com o calendário macroeconómico dos EUA completamente vazio hoje, os investidores de matérias-primas e de moedas irão centrar toda a sua atenção na saúde do consumidor canadiano. Petróleo Brent (OIL) – Os ataques israelitas ao Líbano e o adiamento da visita do vice-presidente dos EUA à Suíça — onde estava prevista a assinatura de um Memorando de Entendimento entre o Irão e os EUA — estão a alimentar o cepticismo em relação à paz, empurrando os preços do petróleo Brent de volta acima dos 80 USD por barril (+1,3%).

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