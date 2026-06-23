Os mercados acionistas globais continuam sob pressão hoje, mas não devido aos dados; trata-se, antes, da enorme incerteza causada pelo aumento da dívida contraída pelas empresas tecnológicas, principalmente para o desenvolvimento da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, os preços do petróleo mantêm-se em níveis baixos, o que aponta para preocupações com o enfraquecimento da procura global. Os investidores já incorporaram nos preços os dados concretos da sessão asiática, mas a atenção do mercado centra-se agora nos valores preliminares do PMI do Velho Continente e dos Estados Unidos. Estas publicações irão definir a direção dos instrumentos mais voláteis, permitindo verificar a verdadeira dimensão de um potencial abrandamento económico. No final do dia, a volatilidade no mercado de matérias-primas poderá ser impulsionada pelo relatório estimado da API sobre os inventários de combustível e, logo após o fecho de Wall Street, a FedEx apresentará a sua situação financeira, atuando como um dos principais barómetros do comércio global. Principais publicações da sessão asiática Japão: Os indicadores PMI matinais apontaram para uma melhoria. O índice do setor industrial situou-se em 54,9, contra uma expectativa de 54,5 e em linha com o valor anterior.



Austrália: Os dados preliminares do PMI confirmaram um quadro misto: por um lado, uma melhoria no setor industrial, de 50,7 para 51,2; por outro lado, o índice do setor de serviços manteve-se abaixo dos 50 pontos (embora o próprio índice tenha registado uma melhoria). Calendário Macroeconómico 08:15 França:PMI da Indústria Transformadora. Consenso: 50. Valor anterior: 49,7.



08:15 França: PMI dos Serviços. Consenso: 45,5. Valor anterior: 44,3.



08:30 Alemanha: PMI da Indústria Transformadora. Consenso: 50,5. Valor anterior: 50,1.



08:30 Alemanha: PMI dos serviços. Consenso: 49. Valor anterior: 48,1.



09:00 Zona Euro: PMI composto. Consenso: 49,1. Valor anterior: 48,5.



09:30 Reino Unido: PMI dos serviços. Consenso: 50,1. Valor anterior: 49,3.



14:45 EUA: PMI do setor industrial. Consenso: 54,6. Valor anterior: 55,1.



14:45 EUA: PMI do setor de serviços. Consenso: 51,1. Valor anterior: 50,7.



21:30 EUA: Relatório da API sobre as reservas de petróleo bruto. Valor anterior: -8,3 milhões de barris. Resultados das empresas Publicação da FedEx (Wall Street) após o fecho do mercado. Relatório relativo ao quarto trimestre do ano fiscal. Trata-se de um clássico absoluto e do chamado «teste decisivo» para avaliar a situação global dos consumidores e do comércio. Vale a pena referir que este é o primeiro relatório após a cisão, que teve grande repercussão, do segmento FedEx Freight como empresa pública independente. O mercado estará atento a informações sobre reduções de custos e previsões para o segundo semestre do ano. Mercados a acompanhar EURUSD: O principal par cambial estará extremamente sensível nas próximas horas às discrepâncias entre os valores preliminares do PMI da zona euro (especialmente da Alemanha) e dos Estados Unidos.



Petróleo WTI: Os preços persistentemente baixos das matérias-primas poderão reagir com maior volatilidade em resposta ao relatório da API divulgado durante a noite. Qualquer surpresa no crescimento dos inventários poderá agravar ainda mais a pressão descendente.



US500 (S&P 500): O índice de referência americano tem vindo a ser alvo de pressão por parte dos vendedores desde esta manhã. O seu fecho final será influenciado de forma decisiva pelos dados económicos dos EUA a serem divulgados esta tarde e pelos resultados da FedEx a serem publicados esta noite.

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