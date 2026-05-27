Os mercados globais continuam a ser influenciados por duas forças opostas: sinais de linha dura por parte dos bancos centrais e o otimismo em torno do setor tecnológico. O US500 e o US100 encerraram a sessão em máximos históricos, apoiados por fortes ganhos nas empresas de semicondutores, incluindo a Micron Technology. Ao mesmo tempo, os bancos centrais continuam a alertar que a luta contra a inflação ainda não terminou. No mercado de matérias-primas, a evolução na região do Médio Oriente continua a ser fundamental. A perspetiva de uma melhoria nas relações entre os EUA e o Irão e uma possível reabertura do Estreito de Ormuz reduziram o prémio geopolítico no mercado do petróleo. O WTI recuou para a faixa dos 91–92 dólares por barril. O que já aconteceu? Publicações macroeconómicas O RBNZ manteve a taxa OCR em 2,25%, mas a decisão foi altamente restritiva. A votação do comité terminou num empate de 3–3, com o voto decisivo da governadora Anna Breman a manter as taxas inalteradas. O NZD valorizou-se significativamente após a decisão.

A inflação do IPC da Austrália abrandou para 4,2% em termos homólogos, face aos 4,6% anteriores, ficando abaixo do consenso de 4,4%. Ao mesmo tempo, a inflação subjacente subiu para 3,4% em termos homólogos, apontando para pressões persistentes sobre os preços.

O Banco do Japão manteve a sua disponibilidade para um maior aperto da política monetária, embora continue a monitorizar o impacto das tensões geopolíticas na economia. O que se espera para hoje? Principais publicações macroeconómicas 08:45, França – confiança do consumidor; Consenso: 85, anterior: 84.

13:00, EUA – dados do mercado hipotecário da MBA. O mercado centrar-se-á nas taxas hipotecárias a 30 anos e na variação semanal dos pedidos de hipotecas.

16:00, EUA – Índice de atividade industrial da Fed de Richmond; Consenso: 4, anterior: 3.

22:30, EUA – Relatório da API sobre os inventários de petróleo bruto. A leitura anterior revelou uma redução nos inventários de 9,1 milhões de barris. Principais eventos corporativos EUA, antes da sessão: serão divulgados os resultados financeiros de empresas como a PDD Holdings, a Dick's Sporting Goods, a Abercrombie & Fitch e o Bank of Montreal.

EUA, após a sessão: serão publicados relatórios da Salesforce, da HP, da Marvell Technology, da Nutanix e da Agilent Technologies.

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