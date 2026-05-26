Resumo do dia: Semicondutores elevam Nasdaq para novos máximos históricos!

As ações europeias foram negociadas sob forte pressão dos vendedores ao longo de toda a sessão, com o Euro Stoxx 50 a cair quase 1,2% e o DAX alemão a registar igualmente uma queda de cerca de 1,2%. Apesar da fraqueza nos mercados europeus, o sentimento em relação às ações norte-americanas mantém-se resiliente. Os futuros do Nasdaq 100 estão a valorizar-se quase 0,2% hoje e ultrapassaram, pela primeira vez na história, a barreira psicológica dos 30 000 pontos. A recuperação continua a ser impulsionada principalmente pelo setor dos semicondutores, onde a Micron está a subir quase 20% na sequência de uma revisão em alta da UBS, enquanto as ações da Sandisk registam um aumento de cerca de 10%. Os fabricantes de chips de memória encontram-se atualmente entre os que apresentam melhor desempenho no conjunto do setor dos semicondutores.
Notavelmente, os investidores parecem em grande parte imperturbáveis perante as renovadas tensões geopolíticas entre os EUA e o Irão, mesmo com os preços do petróleo a subirem quase 4%.
Curiosamente, enquanto o Nasdaq continua a subir, os futuros do Dow Jones Industrial Average (DJIA) estão a ser negociados em baixa, sob pressão da UnitedHealth Group (UNH.US) e da IBM (IBM.US). É de salientar que, apesar da recuperação quase exponencial do US100, o índice mais intimamente ligado à situação geral da economia dos EUA apresenta um desempenho inferior. Isto pode também representar um sinal de alerta que sugere uma deterioração da amplitude do mercado, em que um grupo cada vez mais restrito de empresas está a suportar uma parte desproporcional da recuperação geral do mercado, criando potencialmente desequilíbrios prejudiciais que poderão eventualmente conduzir a uma maior volatilidade.
O Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board dos EUA subiu para 93,1 pontos, acima das previsões de 92 e da leitura anterior de 92,8, apontando para um sentimento ligeiramente melhor do que o esperado entre os consumidores americanos. Entretanto, o Índice de Atividade Industrial do Fed de Dallas aumentou para 0,4 pontos, contra previsões de 0 e uma leitura anterior de -2,3, sugerindo uma melhoria modesta no sentimento do setor industrial no Texas.
A Qualcomm anunciou um acordo relativo a chips de IA com a ByteDance, proprietária da TikTok ($QCOM). Espera-se que a ByteDance adquira milhões de chips ASIC (circuitos integrados de aplicação específica) da Qualcomm, utilizados na computação de IA e na infraestrutura de centros de dados. As ações da Qualcomm estão a subir quase 3% hoje. O acordo reforça a narrativa mais ampla em torno da crescente procura de infraestruturas de IA e da expansão da Qualcomm para além do seu negócio de smartphones, historicamente dominante. Entretanto, o conselheiro da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o governo dos EUA está a acompanhar o desenvolvimento de novos modelos de inteligência artificial.
US100 (intervalo H1)
🚩 Ouro cai 1%
Última Hora: US100 dispara acima dos 30.000 pontos pela primeira vez na história📈
Cacau dispara 8% devido ao risco do El Nino 📈 Será que vamos ter shortsqueeze?
Abertura de Wall Street: Ações continuam em alta apesar do conflito no médio Oriente
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