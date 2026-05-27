O RBNZ manteve a taxa OCR inalterada em 2,25%, embora a decisão só tenha sido tomada após um empate de 3 a 3 no seio do comité e um voto decisivo da governadora Anna Breman.

Todos os responsáveis políticos concordaram que provavelmente serão necessários novos aumentos das taxas — a discordância dizia respeito apenas ao momento em que se deveria começar. A trajetória atualizada da OCR foi revista significativamente para cima, com a taxa terminal projetada em 3,28% até junho de 2029.

O dólar neozelandês está a valorizar entre 0,5% e 0,7% face às outras moedas do G10.

A governadora Breman salientou que o conflito no Médio Oriente foi a razão direta para manter as taxas inalteradas na presente reunião. Mesmo que o conflito terminasse imediatamente, espera-se que os efeitos inflacionistas persistam por um período mais longo.

As perturbações no transporte marítimo elevaram a inflação não só através dos preços dos combustíveis, mas também através de custos de transporte mais amplos e de um crescimento económico mais lento. Isto significa que uma resolução geopolítica, por si só, não eliminará a necessidade de um maior aperto monetário.

A inflação do IPC da Austrália em abril abrandou para 4,2% em termos homólogos, abaixo das expectativas do mercado, principalmente devido a uma redução temporária do imposto sobre os combustíveis. Ao mesmo tempo, a inflação subjacente (média truncada) subiu para 3,4%, o nível mais elevado desde o final de 2024.

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, e comentários oficiais sugerem a possibilidade de um aumento das taxas na reunião de 16 de junho. Ueda descreveu o conflito no Médio Oriente como o «quinto choque petrolífero» para o Japão.

Os EUA atacaram embarcações iranianas acusadas de colocarem minas perto do Estreito de Ormuz, desencadeando uma resposta iraniana e novos ataques dos EUA. Apesar disso, o negociador iraniano permaneceu no Qatar, sinalizando que os canais diplomáticos continuam a funcionar.

O petróleo está a cair para os 95 dólares por barril, enquanto o WTI está a descer para os 91,90 dólares por barril. Surgiram relatos que sugerem que poderá já ter sido alcançado um acordo.

A administração Trump parece estar a dar margem a Israel para agir contra o Hezbollah no Líbano. De acordo com relatos, Israel eliminou o novo comandante do Qassam.

A Goldman Sachs elevou a sua meta para o S&P 500 no final de 2026 para 8.000 pontos, face aos anteriores 7.600.

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