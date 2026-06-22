Os índices europeus iniciam a sessão com ganhos ligeiros, ignorando alguns dos riscos geopolíticos que surgiram durante o fim de semana. O DAX (DE40) está a ser negociado a 25 182 pontos (+0,07 %), o CAC40 francês (FRA40) registou uma subida de +0,14 % para 8 441, e o índice Eurostoxx50 está a subir +0,22 % para 6 325 pontos. O FTSE MIB italiano (ITA40, +0,11%) e o SMI suíço (SUI20, +0,22%) também apresentam um bom desempenho, sugerindo que os investidores encaram a reabertura do Estreito de Ormuz e o acordo preliminar entre os EUA e o Irão como um sinal claramente positivo para o sentimento do mercado. Calendário económico para hoje Principais divulgações: 03:00 – China: taxa de juro dos empréstimos a 1 ano (3,00% – em linha com a previsão e com o valor anterior), taxa de juro dos empréstimos a 5 anos (3,50% – inalterada)

– China: taxa de juro dos empréstimos a 1 ano (3,00% – em linha com a previsão e com o valor anterior), taxa de juro dos empréstimos a 5 anos (3,50% – inalterada) 09:30 – Polónia: Salários, em termos homólogos, maio (previsão 6,0% vs. valor anterior 5,4%), Vendas a retalho, em termos homólogos, maio (previsão 5,3% vs. valor anterior 2,8%)

13:00 – Discurso do presidente do Bundesbank, Nagel

– Discurso do presidente do Bundesbank, Nagel 14:30 – Canadá: IPC de maio, variação homóloga (previsão de 3,0% contra 2,8% anterior) e IPC, variação mensal (previsão de 0,8% contra 0,4% anterior) – divulgação importante

14:30 – Discurso do presidente do BCE

– Discurso do presidente do BCE 15:00 – Discurso do membro da Fed, Waller Resultados das empresas esta semana Esta semana, a época de divulgação de resultados centra-se em alguns anúncios importantes: Terça-feira (23 de junho) – FedEx (EPS de consenso: 5,96 contra 6,07 anteriormente; receitas de 23,54 mil milhões contra 22,2 mil milhões anteriormente) – resultados previstos para esta noite, altamente significativos como barómetro do estado da logística global; Carnival (lucro por ação de 0,46 contra 0,35)

– (EPS de consenso: 5,96 contra 6,07 anteriormente; receitas de 23,54 mil milhões contra 22,2 mil milhões anteriormente) – resultados previstos para esta noite, altamente significativos como barómetro do estado da logística global; (lucro por ação de 0,46 contra 0,35) Quarta-feira (24 de junho) – Micron Technology ⭐ – um resultado fundamental para todo o setor dos semicondutores (consenso de lucro por ação de 10,81 contra 1,91 há um ano; receita de 22,51 mil milhões contra 9,3 mil milhões) – resultados previstos para esta noite

– ⭐ – um resultado fundamental para todo o setor dos semicondutores (consenso de lucro por ação de 10,81 contra 1,91 há um ano; receita de 22,51 mil milhões contra 9,3 mil milhões) – resultados previstos para esta noite Quinta-feira (25 de junho) – Darden Restaurants, SYNNEX, McCormick, Acuity Brands – todos antes da abertura do mercado Espera-se que a maior volatilidade potencial se verifique na Micron na quarta-feira – os seus resultados poderão ter um impacto significativo em todo o setor dos semicondutores, num contexto de expansão da IA.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.