O abrandamento das tensões no Médio Oriente está a permitir que os investidores voltem a centrar a sua atenção nos dados macroeconómicos das principais economias. No entanto, o início da semana não se apresenta particularmente repleto de eventos neste sentido, e as publicações de dados mais importantes de hoje já ocorreram. Dados Macroeconómicos Segunda-feira As encomendas às indústrias alemãs desapontaram profundamente, registando uma queda acentuada de 3,8% em relação ao mês anterior em abril. Este é mais um dado que não inspira otimismo quanto ao crescimento económico no seio do bloco comum.

desapontaram profundamente, registando uma queda acentuada de 3,8% em relação ao mês anterior em abril. Este é mais um dado que não inspira otimismo quanto ao crescimento económico no seio do bloco comum. A decisão do BCE sobre as taxas de juro e a conferência de imprensa da presidente Christine Lagarde estão agendadas para quinta-feira. Se ela destacar os estrangulamentos económicos, o euro poderá ficar sob pressão.

e a conferência de imprensa da presidente Christine Lagarde estão agendadas para quinta-feira. Se ela destacar os estrangulamentos económicos, o euro poderá ficar sob pressão. De acordo com um inquérito realizado pelo Fed de Nova Iorque, as expectativas de inflação a um ano nos Estados Unidos caíram ligeiramente de 3,6% para 3,5%. No entanto, os mercados aguardam já ansiosamente o relatório do IPC de quarta-feira. Terça-feira Os dados da produção industrial alemã ficaram ligeiramente acima do consenso, atenuando as preocupações suscitadas pelos dados de encomendas às fábricas divulgados ontem. A queda em termos homólogos foi de apenas 0,5%.

ficaram ligeiramente acima do consenso, atenuando as preocupações suscitadas pelos dados de encomendas às fábricas divulgados ontem. A queda em termos homólogos foi de apenas 0,5%. China registou uma recuperação surpreendentemente forte no comércio. As exportações de maio aumentaram até 14,1% em termos homólogos. Apesar de um crescimento ainda mais dinâmico nas importações (27,4% em termos homólogos), a balança comercial aumentou. Calendário Macroeconómico Terça-feira Quarta-feira Calendário de Resultados Europa Bellway PLC (BWY.LN) – BMO (Antes da abertura do mercado)

– BMO (Antes da abertura do mercado) Oxford Instruments (OXIG.LN) – AMC (Após o fecho do mercado) EUA J.M. Smucker Co. (SJM.US) – BMO (Antes da abertura do mercado)

– BMO (Antes da abertura do mercado) Casey’s General Stores (CASY.US) – AMC (Após o Fechamento do Mercado)

– AMC (Após o Fechamento do Mercado) Cracker Barrel (CBRL.US) – AMC (Após o Fechamento do Mercado) 3 Mercados a Acompanhar Euro (EUR) A moeda comum aguarda a reunião do BCE desta quinta-feira. Espera-se que o banco central tome uma decisão relativamente ao primeiro aumento das taxas de juro no atual ciclo. Tal já está totalmente descontado pelos mercados, pelo que a atenção se deslocará para a conferência de imprensa da Presidente Lagarde.

A moeda comum aguarda a reunião do BCE desta quinta-feira. Espera-se que o banco central tome uma decisão relativamente ao primeiro aumento das taxas de juro no atual ciclo. Tal já está totalmente descontado pelos mercados, pelo que a atenção se deslocará para a conferência de imprensa da Presidente Lagarde. US100 Após a queda de sexta-feira, os índices norte-americanos começam a recuperar o equilíbrio. Os investidores continuam preocupados com a perspetiva de uma correção mais profunda. As notícias do Médio Oriente continuam a ser cruciais.

Após a queda de sexta-feira, os índices norte-americanos começam a recuperar o equilíbrio. Os investidores continuam preocupados com a perspetiva de uma correção mais profunda. As notícias do Médio Oriente continuam a ser cruciais. Coroa norueguesa (NOK) A moeda escandinava continua fortemente dependente das mudanças no sentimento do mercado e dos preços altamente voláteis das matérias-primas energéticas. Amanhã de manhã, enfrenta outro desafio com a divulgação dos dados de inflação de maio.

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