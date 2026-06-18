A sessão de quarta-feira nos mercados financeiros foi dominada pela decisão da Reserva Federal dos EUA. O FOMC decidiu manter as taxas de juro inalteradas no intervalo de 3,50%–3,75%. No entanto, o «dot plot» atualizado revelou-se «hawkish», sugerindo um aumento das taxas em 2026. Ao mesmo tempo, apenas metade dos membros da Reserva Federal prevê reduções das taxas, e o próprio Powell tentou minimizar a importância do «dot plot», anunciando alterações futuras às previsões. Em última análise, isto provocou um aumento acentuado das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA e empurrou o Índice do Dólar (DXY) de volta acima da marca dos 100 pontos. No plano geopolítico, os investidores estão a acompanhar de perto a assinatura de um memorando do governo dos EUA relativo às relações com o Médio Oriente, o que está a estabilizar o sentimento; no entanto, os mercados acionistas norte-americanos encerraram em baixa, em reação ao tom mais restritivo do Fed. A sessão de hoje trará uma enorme volatilidade ao mercado cambial, com os holofotes voltados para as decisões sobre as taxas de juro do Banco Nacional Suíço (SNB) e do Banco de Inglaterra (BoE), que terão um impacto direto nos pares CHF e GBP. Principais divulgações das sessões asiática e do início da sessão europeia B Nova Zelândia B registou uma sólida recuperação económica no primeiro trimestre de 2026. O PIB cresceu 0,8% em termos trimestrais, em comparação com os 0,5% do período anterior (revisão em alta face aos 0,2%), enquanto a taxa de crescimento anual se manteve nos 1,5%, apesar das expectativas de um abrandamento para 1,1%.

B registou uma sólida recuperação económica no primeiro trimestre de 2026. O PIB cresceu 0,8% em termos trimestrais, em comparação com os 0,5% do período anterior (revisão em alta face aos 0,2%), enquanto a taxa de crescimento anual se manteve nos 1,5%, apesar das expectativas de um abrandamento para 1,1%. O mercado de trabalho do Reino Unido mostrou sinais de estabilização, apesar de um ligeiro aumento da taxa de desemprego. A taxa de desemprego em abril subiu inesperadamente para 5,0%, a par de um sólido crescimento do emprego de 100 mil postos de trabalho (contra a previsão de 75 mil). A pressão salarial manteve-se elevada, com o Índice de Rendimentos Médios (incluindo bónus) a situar-se nos 4,4% em termos homólogos. Calendário Macroeconómico (BST) 08:30 | Suíça – Decisão do SNB sobre a taxa de juro. Consenso: 0,00%. Anterior: 0,00%.

| – Decisão do SNB sobre a taxa de juro. Consenso: 0,00%. Anterior: 0,00%. 09:00 | Suíça – Conferência de imprensa do SNB.

| – Conferência de imprensa do SNB. 12:00 | Reino Unido – Decisão do Banco de Inglaterra (BoE) sobre a taxa de juro. Consenso: 3,75%. Anterior: 3,75%. Espera-se uma votação de 8 contra 1 a favor da manutenção das taxas.

| – Decisão do Banco de Inglaterra (BoE) sobre a taxa de juro. Consenso: 3,75%. Anterior: 3,75%. Espera-se uma votação de 8 contra 1 a favor da manutenção das taxas. 13:30 | EUA – Pedidos semanais de subsídio de desemprego. Consenso: 225 mil. Anterior: 229 mil.

| – Pedidos semanais de subsídio de desemprego. Consenso: 225 mil. Anterior: 229 mil. 15:30 | EUA – Variação das reservas de gás natural. Consenso: +82 bcf. Anterior: 108 bcf. Resultados empresariais Accenture (ACN) – Pré-mercado Três mercados a acompanhar CHF (franco suíço) – A decisão do SNB será um fator-chave de volatilidade. O banco mantém-se numa posição desafiante devido às pressões sobre as matérias-primas e aos riscos geopolíticos, o que obriga a potenciais intervenções cambiais para conter a valorização excessiva do franco.

– A decisão do SNB será um fator-chave de volatilidade. O banco mantém-se numa posição desafiante devido às pressões sobre as matérias-primas e aos riscos geopolíticos, o que obriga a potenciais intervenções cambiais para conter a valorização excessiva do franco. GBP (libra esterlina) – O Banco de Inglaterra enfrenta o desafio de uma inflação ainda elevada, que, no entanto, abrandou para 2,8%, impedindo a pressão imediata para subidas das taxas de juro. Espera-se uma votação com uma divisão de 8 contra 1, o que poderá ser interpretado como uma postura dovish, na sequência das recentes grandes disparidades.

– O Banco de Inglaterra enfrenta o desafio de uma inflação ainda elevada, que, no entanto, abrandou para 2,8%, impedindo a pressão imediata para subidas das taxas de juro. Espera-se uma votação com uma divisão de 8 contra 1, o que poderá ser interpretado como uma postura dovish, na sequência das recentes grandes disparidades. Títulos do Tesouro dos EUA (T-Note) – As taxas de rendibilidade das obrigações subiram acentuadamente na sequência da declaração «hawkish» do FOMC. Hoje assistimos a uma ligeira recuperação dos preços das obrigações, mas a volatilidade poderá regressar com as próximas publicações de dados dos EUA.

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