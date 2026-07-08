O principal fator que está a moldar o sentimento nos mercados financeiros globais é nova escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente. Na sequência de ataques militares recíprocos envolvendo forças norte-americanas e iranianas, o mercado de matérias-primas registou uma subida acentuada dos preços do petróleo. Os investidores estão a acompanhar de perto o risco de uma nova escalada do conflito e o seu potencial impacto nas rotas de abastecimento energético. Esta situação coincide com uma grande expectativa em relação ao principal evento macroeconómico da semana – a divulgação, ao fim da tarde, das minutas da última reunião da Reserva Federal. O mercado analisará o documento em busca de sinais de linha dura e orientações sobre a trajetória futura das taxas de juro, particularmente no contexto de uma inflação elevada do IPC (4,2% em termos homólogos) e de dados mais fracos do mercado de trabalho relativos a junho. Prevê-se uma volatilidade elevada, sobretudo nos pares de moedas relacionados com o dólar americano, nos índices bolsistas de Wall Street e nos futuros do petróleo. Principais divulgações da sessão asiática O Banco Central da Nova Zelândia aumentou a sua Taxa Oficial de Juro (OCR) em 25 pontos base para 2,50%, regressando ao seu ciclo de aperto da política monetária devido à inflação persistente.

O par NZD/USD subiu quase 2% em resposta imediata à declaração hawkish do banco central da Nova Zelândia.

O mercado de matérias-primas energéticas registou uma rápida recuperação nos preços do petróleo bruto Brent e WTI, na sequência de relatos de um troca direta de fogo entre as forças dos EUA e do Irão. Calendário Económico 16:00 EUA - Inventários no comércio grossista (variação mensal). Consenso: 0,3%. Valor anterior: 0,3%

16:30 EUA - Variação dos inventários de petróleo da EIA. Consenso: sem dados. Valor anterior: -3,775M

16:30 EUA - Variação dos inventários de gasolina da EIA. Consenso: sem dados. Valor anterior: -2,333M

20:00 EUA - Minutas do FOMC. Consenso: sem dados. Valor anterior: sem dados Resultados empresariais AZZ Inc. (antes da abertura do mercado)

Helen of Troy Ltd. (antes da abertura do mercado)

Levi Strauss & Co. (após o encerramento do mercado)

PriceSmart Inc. (após o fecho do mercado) Mercados a acompanhar Petróleo (WTI / Brent) – Um ponto nevrálgico nos mercados de matérias-primas devido à escalada militar e ao intercâmbio de disparos entre os EUA e o Irão no Médio Oriente, o que está a gerar um elevado prémio de risco geopolítico. Índice do Dólar (DXY) / EUR/USD – O principal par cambial e o índice do dólar americano enfrentarão fortes pressões de volatilidade esta noite, em reação à ata do FOMC, que definirá a probabilidade implícita no mercado quanto a futuros movimentos das taxas de juro nos EUA. Wall Street (principais índices) – O mercado bolsista dos EUA continua altamente sensível a tons «hawkish» ou «goveish» na ata da Reserva Federal, particularmente no contexto da rotação setorial em curso e da pressão no setor tecnológico.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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