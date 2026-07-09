O calendário macroeconómico de hoje poderá gerar volatilidade, sobretudo no EUR/USD, nas obrigações do Estado e no gás natural. Os investidores irão centrar-se nos dados comerciais da Alemanha, nas minutas da reunião do BCE e no relatório semanal sobre o mercado de trabalho dos EUA. No decorrer do dia, a atenção passará a centrar-se nas vendas de habitações existentes nos EUA, no relatório da EIA sobre as reservas de gás natural e nos discursos de responsáveis da Reserva Federal e do Banco de Inglaterra, enquanto a PepsiCo (PEP.US) dará início, de forma não oficial, à época de divulgação de resultados nos EUA. Calendário macroeconómico hoje: 09/07/2026 AM GMT – Alemanha – Balança Comercial (ajustada sazonalmente) Real: 19,1 mil milhões de euros | Previsão: 14,8 mil milhões de euros | Anterior: 14,5 mil milhões de euros 7h00 GMT – Alemanha – Importações em relação ao mês anterior (ajustadas sazonalmente) Real: -2,5% | Previsão: -0,8% | Anterior: +1,2% 7h00 GMT – Alemanha – Exportações em relação ao mês anterior (ajustadas sazonalmente) Real: +0,9% | Previsão: -0,4% | Anterior: +0,9% 12h30 GMT – Zona Euro – Atas da reunião do BCE 13h30 GMT – Estados Unidos – Pedidos iniciais de subsídio de desemprego Previsão: 217 mil | Anterior: 215 mil 13h30 GMT – Estados Unidos – Pedidos de subsídio de desemprego recorrentes Previsão: 1,814 milhões | Anterior: 1,814 milhões 15h00 GMT – Estados Unidos – Vendas de habitações existentes Previsão: 4,20 milhões | Anterior: 4,17 milhões 15h00 GMT – Estados Unidos – Vendas de habitações existentes (variação mensal) Previsão: 1,0% | Anterior: 3,2% 15h30 GMT – Estados Unidos – Variação das reservas de gás natural (EIA) Previsão: 58 mil milhões de pés cúbicos | Anterior: 87 mil milhões de pés cúbicos Discursos de representantes dos bancos centrais 14h00 GMT – Estados Unidos – John Williams (Reserva Federal)

17h00 GMT – Estados Unidos – Michael Barr (Reserva Federal)

18h30 GMT – Estados Unidos – Christopher Waller (Reserva Federal)

20h30 GMT – Reino Unido – Andrew Breeden (Banco de Inglaterra) Resultados 11h00 GMT – PepsiCo (PEP.US) – Divulgação dos resultados trimestrais Análise do gráfico EURUSD EUR/USD está a ser negociado abaixo tanto da média móvel exponencial de 200 dias como da de 50 dias (EMA200 e EMA50, representadas pelas faixas vermelha e laranja), o que indica que a tendência descendente mais ampla se mantém intacta. Fonte: xStation 5 Análise das ações da PepsiCo As ações da PepsiCo caíram quase 20% em relação aos seus máximos recentes e estão atualmente a ser negociadas cerca de 5 USD abaixo da EMA200. Um relatório de resultados sólido poderá impulsionar a ação de volta acima deste nível técnico chave e apoiar uma inversão de tendência. O suporte chave situa-se atualmente em torno de 130–132 USD por ação, onde a ação já tinha registado anteriormente interesse de compra, enquanto a principal resistência se situa na faixa de 147–150 USD. Uma quebra decisiva acima dessa resistência poderá abrir caminho para uma subida em direção aos 170 USD por ação. Fonte: xStation 5

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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