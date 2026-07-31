A Amazon não só correspondeu às expectativas já elevadas do mercado, como as superou significativamente nas áreas mais importantes para os investidores.
Antes da divulgação do relatório, a questão principal já não se resumia simplesmente ao crescimento das receitas ou aos níveis de lucro. O mercado queria verificar se os avultados investimentos da Amazon em centros de dados, infraestruturas de IA e chips de computação próprios estavam a começar a gerar resultados tangíveis.
O relatório de ontem mostra que é exatamente isso que está a começar a acontecer. A AWS acelerou claramente, a receita total do grupo ultrapassou a marca simbólica dos 200 mil milhões de dólares, e as iniciativas de inteligência artificial da Amazon, bem como o negócio de chips personalizados, atingiram uma escala que já não pode ser vista meramente como uma promessa a longo prazo. Por outras palavras, o CapEx da Amazon já não é visto pelo mercado apenas como uma despesa avultada que pesa sobre o fluxo de caixa livre. Está a tornar-se cada vez mais visível no crescimento da receita.
A Amazon encerrou o segundo trimestre com uma receita de 200,6 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior e um resultado bem acima das expectativas dos analistas. A escala do negócio é notável. A Amazon já está a gerar níveis de vendas trimestrais que permanecem inatingíveis para a maioria das empresas globais, mesmo numa base anual, ao mesmo tempo que continua a crescer a um ritmo mais típico de uma empresa em expansão agressiva.
O crescimento não se limitou a um único segmento. As vendas na América do Norte aumentaram 16%, as operações internacionais registaram um crescimento de 15% na receita e o negócio de publicidade voltou a apresentar um dinamismo muito forte.
No entanto, a parte mais importante do relatório reside na AWS. A receita do segmento da nuvem aumentou 37% em relação ao ano anterior, para 42,2 mil milhões de dólares. Este valor ficou significativamente acima das expectativas do mercado e representou a taxa de crescimento mais rápida da AWS em 18 trimestres. Igualmente importante, o aumento da receita foi acompanhado por uma forte rentabilidade. O resultado operacional da AWS atingiu 16,6 mil milhões de dólares, em comparação com os 10,2 mil milhões de dólares do ano anterior.
A AWS é, atualmente, a prova mais evidente de que os investimentos recorde da Amazon estão a começar a traduzir-se num negócio de maior escala. A procura por capacidade de computação, o desenvolvimento de modelos de IA e a crescente adoção da inteligência artificial pelas empresas estão a impulsionar a procura por infraestruturas na nuvem. A Amazon está a expandir a capacidade dos seus centros de dados, ao mesmo tempo que se torna cada vez mais eficaz na monetização desta procura crescente.
Os números relativos às operações de IA da Amazon e aos seus chips proprietários são também particularmente interessantes. A empresa anunciou que ambas as áreas ultrapassaram uma taxa de receita anualizada de 25 mil milhões de dólares e estão a crescer a taxas de três dígitos.
Isto representa uma mudança significativa na forma como os chips próprios da Amazon devem ser encarados. Os processadores Graviton e os chips de IA Trainium já não são meramente ferramentas concebidas para otimizar custos no âmbito da infraestrutura interna da Amazon. Estão a tornar-se cada vez mais parte da oferta comercial da AWS e uma vantagem competitiva na corrida para servir os clientes que adotam soluções de IA.
No entanto, o espetacular valor do resultado líquido deve ser interpretado com cautela. A Amazon registou 62,6 mil milhões de dólares de lucro líquido, ou 5,75 dólares por ação, mas o resultado foi significativamente impulsionado por mais de 53 mil milhões de dólares de rendimentos não operacionais, relacionados principalmente com o seu investimento na Anthropic. O valor do lucro por ação parece impressionante, mas não reflete plenamente a atual solidez operacional do negócio. No entanto, isto não diminui a qualidade do relatório. O resultado operacional aumentou 43% em relação ao ano anterior, para 27,5 mil milhões de dólares. Este indicador, combinado com a aceleração da AWS, proporciona uma imagem muito mais clara da melhoria nas operações principais da Amazon.
O principal ponto de discussão continua a ser o CapEx. A Amazon está a investir montantes recorde em ativos imobiliários, equipamentos e infraestruturas tecnológicas, o que resultou num fluxo de caixa livre negativo. Em circunstâncias normais, isto seria um claro sinal de alerta. Atualmente, porém, o mercado está principalmente focado em saber se estes gastos crescentes estão a criar as bases para o crescimento futuro das receitas.
Os resultados de hoje fornecem evidências cada vez mais sólidas de que isso está a acontecer. A aceleração da AWS, a rápida expansão dos negócios de IA e o desenvolvimento de chips próprios sugerem que a nova capacidade computacional da Amazon não está a ser construída exclusivamente para um futuro distante. A empresa está a começar a utilizar estes investimentos para responder a uma procura real e em rápido crescimento.
Isto não significa que o retorno total destes investimentos recorde já seja visível. A escala das despesas continua a ser enorme, e a pressão sobre o fluxo de caixa livre poderá manter-se nos próximos trimestres. No entanto, o mercado recebeu um sinal claro de que estes investimentos estão a começar a traduzir-se numa expansão da escala de negócio.
As perspetivas para o terceiro trimestre apresentam um panorama ligeiramente mais misto. A Amazon prevê receitas entre 197 mil milhões e 202 mil milhões de dólares e um resultado operacional entre 22,5 mil milhões e 26,5 mil milhões de dólares. As orientações mantêm-se sólidas, mas sugerem também que, após um segundo trimestre excecionalmente forte, o crescimento global do grupo poderá começar a normalizar-se.
No entanto, isto não altera a principal conclusão do relatório de hoje. A Amazon correspondeu às expectativas dos investidores nos aspetos em que estes procuravam os sinais mais fortes. A AWS acelerou claramente, a rentabilidade do segmento da nuvem melhorou e os negócios relacionados com a IA e os chips próprios atingiram uma escala que se está a tornar cada vez mais significativa para toda a empresa.
A Amazon continua a ser um gigante do comércio eletrónico, mas o potencial futuro da empresa está cada vez mais ligado à AWS e à infraestrutura de IA. O relatório de hoje mostra que os gastos de capital recorde já não são simplesmente um encargo que pesa sobre o fluxo de caixa livre. Estão a tornar-se, cada vez mais, a base para o crescimento futuro das receitas.
E essa poderá ser a mudança mais importante na narrativa de investimento da Amazon na sequência destes resultados.
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