A atenção dos investidores centra-se principalmente nos dados do mercado imobiliário dos EUA e na divulgação final da inflação ao consumidor (IHPC) de junho na zona euro. Os índices de Wall Street registaram recentemente quedas, impulsionadas principalmente pela fraqueza do setor tecnológico e pelas previsões de redução das despesas de investimento entre os principais fabricantes de semicondutores. Além disso, o sentimento do mercado continua a ser moldado pelos comentários dos responsáveis dos bancos centrais, estando prevista para hoje a intervenção de Piero Cipollone, do BCE. Nos mercados cambiais, a volatilidade continua a ser um fator-chave para os pares do euro e do dólar norte-americano, que serão diretamente influenciados pelos dados macroeconómicos a serem divulgados esta tarde do outro lado do Atlântico. Principais divulgações da sessão asiática A sessão asiática não contou com divulgações macroeconómicas de elevada volatilidade, levando os participantes no mercado a negociar principalmente com base no sentimento global proveniente dos principais mercados.

Às 01:00, Philip Jefferson, membro do Conselho da Reserva Federal, proferiu um discurso público, que não apresentou quaisquer declarações inovadoras relativamente à trajetória imediata da política monetária da Reserva Federal. Calendário macroeconómico 08:00 Roménia - Produção industrial s.a. m/m (maio). Consenso: sem dados. Valor anterior: 1,5%

09:00 República Checa - IPP m/m (junho). Consenso: -0,4%. Valor anterior: -0,1%

09:00 República Checa - IPP a/a (junho). Consenso: 1,5%. Valor anterior: 1,5%

09:00 Eslováquia - IHPC a/a (junho). Consenso: 3,5%. Valor anterior: 4%

10:00 Zona Euro - Balança corrente s.a. (EUR) (maio). Consenso: 17,5 mil milhões. Valor anterior: 15,7 mil milhões

11:00 Zona Euro - IHPC final m/m (junho). Consenso: -0,1%. Valor anterior: 0,1%

11:00 Zona Euro - IHPC final a/a (junho). Consenso: 2,8%. Valor anterior: 3,2%

11:00 Zona Euro - IHPC subjacente final m/m (junho). Consenso: 0,2%. Valor anterior: 0,3%

11:00 Zona Euro - IHPC subjacente final a/a (junho). Consenso: 2,4%. Valor anterior: 2,6%

13:00 Zona Euro - Discurso de Piero Cipollone, membro do Conselho do BCE. Consenso: sem dados. Valor anterior: sem dados

14:30 EUA - Preços das exportações m/m (junho). Consenso: -0,4%. Valor anterior: 1,3%

14:30 EUA - Preços das importações m/m (junho). Consenso: -0,7%. Valor anterior: 1,9%

14:30 EUA - Início de construções (junho). Consenso: 1 310 mil. Valor anterior: 1 177 mil

14:30 EUA - Licenças de construção (junho). Consenso: 1 400 mil. Valor anterior: 1 410 mil

15:15 EUA - Produção industrial m/m (junho). Consenso: 0,2%. Valor anterior: 0,1%

15:15 EUA - Utilização da capacidade produtiva (junho). Consenso: 76,2%. Valor anterior: 76,2%

16:00 EUA - Índice preliminar de confiança do consumidor de Michigan (julho). Consenso: 51. Valor anterior: 49,5

19:00 EUA - Contagem de plataformas petrolíferas da Baker Hughes (semanal). Consenso: 446. Valor anterior: 445 Mercados a acompanhar EUR/USD – Os dados finais da inflação IHPC da zona euro, combinados com o tão aguardado conjunto de dados do mercado imobiliário dos EUA, poderão desencadear movimentos significativos neste importante par de moedas.

– Os dados finais da inflação IHPC da zona euro, combinados com o tão aguardado conjunto de dados do mercado imobiliário dos EUA, poderão desencadear movimentos significativos neste importante par de moedas. Setor imobiliário dos EUA e S&P 500 – O número de novas construções e as licenças de construção fornecerão pistas cruciais sobre a saúde do consumidor norte-americano e da economia em geral num contexto de taxas de juro elevadas.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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