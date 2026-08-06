Os preços do petróleo estão a subir durante a sessão desta quinta-feira, à medida que os investidores voltam a centrar-se nos riscos geopolíticos que afetam a oferta global de crude. A atenção do mercado centra-se nas negociações entre o Irão e Omã sobre o futuro do tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz, a par de notícias sobre novos ataques dos houthis a petroleiros sauditas. Um apoio adicional aos preços provém dos ataques com drones ucranianos que visam as infraestruturas de refinação russas, o que aumenta a incerteza quanto à oferta. Neste contexto geopolítico, a Arábia Saudita reduziu ligeiramente o preço oficial de venda do seu principal crude, o «Arab Light», para entregas em setembro na Ásia. Embora esta medida aponte para uma concorrência contínua pela procura asiática, foi amplamente ofuscada pelos desenvolvimentos geopolíticos, que continuam a ser o principal fator impulsionador dos preços do petróleo.

Factos-chave

O petróleo sobe para 81 dólares por barril , enquanto o WTI é negociado perto dos 76 dólares por barril .

sobe para , enquanto o é negociado perto dos . As negociações entre o Irão e Omã sobre o Estreito de Ormuz continuam a ser o principal foco do mercado, embora o desfecho ainda seja incerto.

sobre o Estreito de Ormuz continuam a ser o principal foco do mercado, embora o desfecho ainda seja incerto. A Ucrânia realizou ataques com drones contra duas refinarias russas e navios envolvidos no transporte de crude russo, aumentando os riscos de perturbação do abastecimento.

As negociações entre o Irão e Omã continuam a ser o principal foco do mercado

O principal fator determinante dos preços do petróleo é, atualmente, as negociações em curso entre o Irão e Omã sobre os acordos de navegação através do Estreito de Ormuz. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, as partes chegaram a um acordo sobre a rota de navegação proposta, estando prevista uma declaração conjunta após a conclusão das consultas com os restantes participantes.

De acordo com fontes da Reuters, o acordo proposto poderá conferir ao Irão um maior controlo sobre as embarcações que entram no Golfo Pérsico. Para o mercado petrolífero, isto poderá abrir caminho para uma restauração parcial do tráfego através de um dos pontos de estrangulamento energético mais importantes do mundo. No entanto, os investidores mantêm-se cautelosos, após o fracasso de tentativas anteriores de alcançar um acordo duradouro.

O Estreito de Ormuz continua a ser fundamental para o abastecimento global de petróleo

Antes do início do conflito, no final de fevereiro, cerca de 20% dos embarques diários globais de petróleo e gás natural liquefeito passavam pelo Estreito de Ormuz. Consequentemente, quaisquer desenvolvimentos relacionados com a segurança da via navegável ou com o potencial reinício da atividade normal de navegação têm um impacto imediato nos preços da energia.

Ao mesmo tempo, os dados de transporte marítimo indicam que as exportações de petróleo bruto e condensado dos países do Golfo permanecem aproximadamente 40% abaixo dos níveis anteriores ao conflito, o que sublinha que a oferta física ainda não se recuperou totalmente.

Os ataques dos houthis aumentam o prémio de risco geopolítico

Notícias recentes de ataques dos houthis contra petroleiros sauditas que operam no Mar Vermelho e no Golfo de Áden acrescentaram mais uma camada de incerteza ao mercado. A Arábia Saudita não confirmou oficialmente os incidentes, mas as próprias notícias contribuíram para um aumento do prémio de risco geopolítico nos preços do petróleo.

Os analistas observam que os ataques anteriores dos houthis não perturbaram significativamente o abastecimento global de petróleo ou gás natural. No entanto, os investidores continuam preocupados com a possibilidade de uma escalada mais ampla vir a traduzir-se, eventualmente, em perturbações tangíveis nas exportações em toda a região.

O Irão adverte para potenciais ataques à infraestrutura energética regional

De acordo com a Reuters, o Irão advertiu os Estados do Golfo de que qualquer novo ataque dos EUA ao território iraniano desencadearia retaliações contra infraestruturas energéticas estratégicas em toda a região. Tais declarações reforçam as preocupações quanto à segurança do abastecimento de petróleo do Médio Oriente e continuam a sustentar o prémio geopolítico incorporado nos preços do crude.

A Ucrânia tem como alvo refinarias russas

Os desenvolvimentos na Rússia também estão a influenciar o sentimento do mercado. A Ucrânia anunciou ataques com drones às refinarias Bashneft-Novoil e Slavneft-Yanos, bem como a navios utilizados para transportar crude russo no Mar Negro.

As autoridades russas afirmaram que a refinaria em Yaroslavl foi atingida durante um dos maiores ataques com drones desde o início da guerra, causando um incêndio nas instalações. Embora o impacto imediato na oferta global de petróleo pareça limitado, o mercado continua a considerar os ataques repetidos à infraestrutura energética russa como um fator que aumenta os riscos de abastecimento.

Perspetivas técnicas do PETRÓLEO (gráfico D1)

Os preços do petróleo recuperaram acima da retração de Fibonacci nos 23,6% do mais recente movimento de baixa, perto dos 80,6 dólares por barril. Para os otimistas, a próxima resistência-chave situa-se nos 87,3 dólares, correspondendo à retração de Fibonacci de 38,2%, um nível reforçado por reações de preço anteriores e pela média móvel exponencial de 50 dias (EMA50, linha laranja). No lado negativo, o nível psicológico dos 80 dólares por barril continua a ser o primeiro suporte importante, seguido pelas recentes mínimas de oscilação perto dos 78,5 dólares por barril.

Fonte: xStation5