A semana será marcada pela divulgação do relatório do emprego dos EUA (NFP), que poderá influenciar as expectativas para a política monetária da Reserva Federal e a evolução do dólar. Os investidores acompanharão também os dados JOLTS, ADP e os pedidos semanais de subsídio de desemprego, bem como os resultados de empresas como AMD, Walt Disney, Palantir, Spotify e Airbnb, num período que poderá gerar elevada volatilidade nos mercados. O contexto antes dos principais eventos da semana A semana passada foi repleta de reuniões dos principais bancos centrais. A Reserva Federal, o Banco de Inglaterra e o Banco do Japão optaram todos por manter as taxas de juro nos níveis atuais. A decisão da Reserva Federal atraiu, naturalmente, a maior atenção. O mercado esperava uma comunicação mais decisiva por parte do presidente da Reserva Federal, que, mais uma vez, evitou comentários que pudessem ser interpretados como orientações futuras, o que resultou numa onda de vendas da moeda norte-americana. A próxima sexta-feira representa mais um teste para o dólar, com a publicação dos dados do NFP relativos ao mercado de trabalho dos EUA. Em termos de dados macroeconómicos, este será o indicador mais significativo dos próximos dias. Entretanto, serão divulgados outros dados do mercado de trabalho dos EUA: o JOLTS (terça-feira), o ADP (quarta-feira), bem como os pedidos semanais de subsídio de desemprego (quinta-feira). Aguardamos também com expectativa a época de divulgação de resultados. Os destaques desta semana incluem: Segunda-feira: Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor

Terça-feira: AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald’s

Quarta-feira: Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, SanDisk

Quinta-feira: Airbnb

Sexta-feira: Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy’s NFP e dados do emprego dos EUA em destaque esta semana Após uma semana repleta de reuniões importantes dos bancos centrais, prevemos uma pausa mais prolongada na política monetária. Apenas o Banco Central da República Checa (CNB) se reunirá esta semana (quinta-feira) e é improvável que altere os níveis das taxas de juro. Conforme referido, no que diz respeito aos dados macroeconómicos, a atenção centrar-se-á principalmente no relatório NFP de sexta-feira. Novos dados mais fracos do que o esperado poderão reforçar uma reavaliação «dovish» da trajetória projetada das taxas de juro da Reserva Federal. Na primeira metade da semana, esperamos principalmente revisões dos indicadores PMI. Uma vez que se trata de revisões e não de valores preliminares, o seu potencial para desencadear volatilidade é relativamente modesto. Uma exceção a este respeito foram os dados da RatingDog da China, que são publicados um pouco mais tarde do que os restantes; a primeira leitura relativa a julho foi divulgada durante a noite. China O PMI da Rating Dog de julho para o setor industrial surpreendeu negativamente (50,9 contra um consenso de 52). Vale a pena referir que os indicadores PMI na China são publicados por duas instituições diferentes. A S&P (RatingDog) oferece uma visão mais precisa da situação das pequenas e médias empresas privadas, localizadas principalmente na faixa costeira da China, muitas das quais orientadas para a exportação. Por sua vez, o NBS tem em conta um maior número de grandes empresas estatais dos setores da indústria pesada e das infraestruturas, cuja produção está significativamente mais centrada no mercado interno. Suíça A inflação desceu para 0,4% em julho. A descida dos preços dos combustíveis (menos 0,7% em comparação com junho) foi um fator determinante. O indicador subjacente, que exclui os preços mais voláteis dos combustíveis e dos alimentos, também se mantém num nível muito baixo (0,3%), impulsionado pela descida dos preços do vestuário e do calçado. Ao contrário do que acontece noutras economias desenvolvidas, um aumento das taxas de juro na Suíça antes do final do ano não constitui o cenário de base do mercado. Calendário económico: principais eventos por dia Segunda-feira Zona Euro: Revisão dos dados do PMI do setor industrial (julho) Hora: 9h00 Anterior: 52

Reino Unido: Revisão dos dados do PMI do setor industrial (julho) Hora: 9h30 Anterior: 52,8

Estados Unidos: Revisão dos dados do PMI do setor industrial (julho) Hora: 14h45 Anterior: 53,8

Estados Unidos: PMI do setor transformador do ISM (julho) Hora: 15h00 Anterior: 53,3 Consenso: 53,9

Terça-feira Coreia do Sul: Inflação do IPC (julho) Hora: 00h00 Anterior: 3,2% Consenso: 3,1%

Estados Unidos: Balança comercial (junho) Hora: 13h30 Anterior: -77,6 mil milhões de dólares Consenso: -73 mil milhões de dólares

Estados Unidos: Encomendas industriais (junho) Hora: 15h00 Anterior: -1,3% Consenso: +0,2%

Estados Unidos: JOLTS (junho) Hora: 15h00 Anterior: 7 594 mil Consenso: 7 504 mil

Resultados de empresas para acompanhar esta semana TG Therapeutics ($ TGTX.US ): antes da abertura do mercado (BMO)

): antes da abertura do mercado (BMO) Palantir ($ PLTR.US ): após o fecho do mercado (AMC)

): após o fecho do mercado (AMC) Snap ($ SNAP.US ): após o fecho do mercado (AMC)

): após o fecho do mercado (AMC) Trump Media & Technology ($ DJT.US ): após o fecho do mercado (AMC)

): após o fecho do mercado (AMC) 3D Systems ($ DDD.US ): após o fecho do mercado (AMC)

): após o fecho do mercado (AMC) ON Semiconductor ($ ON.US ): após o fecho do mercado (AMC) Três mercados a acompanhar USDJPY : As estimativas baseadas em dados do Banco do Japão sugerem que poderão ter sido comprados aproximadamente 8,45 biliões de ienes (equivalentes a cerca de 53 mil milhões de dólares), o que poderá representar a maior intervenção num único dia do Banco do Japão de sempre. O par USDJPY caiu mais de 4%, atingindo níveis em torno de 156, um nível observado pela última vez no início de maio.

: As estimativas baseadas em dados do Banco do Japão sugerem que poderão ter sido comprados aproximadamente 8,45 biliões de ienes (equivalentes a cerca de 53 mil milhões de dólares), o que poderá representar a maior intervenção num único dia do Banco do Japão de sempre. O par USDJPY caiu mais de 4%, atingindo níveis em torno de 156, um nível observado pela última vez no início de maio. PETRÓLEO: No sábado, recebemos notícias de um ataque planeado que, segundo as declarações de Donald Trump, seria o «maior desde a Segunda Guerra Mundial». Por fim, os líderes regionais terão-o convencido de que um acordo estava iminente, o que levou ao cancelamento da ação militar. O petróleo Brent está atualmente cotado a pouco mais de 83 dólares por barril, aproximadamente 5% abaixo do valor registado há uma semana.

No sábado, recebemos notícias de um ataque planeado que, segundo as declarações de Donald Trump, seria o «maior desde a Segunda Guerra Mundial». Por fim, os líderes regionais terão-o convencido de que um acordo estava iminente, o que levou ao cancelamento da ação militar. O petróleo Brent está atualmente cotado a pouco mais de 83 dólares por barril, aproximadamente 5% abaixo do valor registado há uma semana. EURUSD: O dólar continua a onda de vendas iniciada após a reunião da Reserva Federal de quarta-feira. Esta semana, enfrenta outro teste significativo com a publicação do relatório NFP na sexta-feira. Entretanto, a atenção centrar-se-á nos dados do PMI de Fabricação do ISM (hoje), no relatório JOLTS (amanhã), no ADP (quarta-feira) e nos pedidos de subsídio de desemprego (quinta-feira).

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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