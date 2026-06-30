Os dados divulgados esta manhã revelaram uma atividade mais forte na China e um quadro misto na Europa. A atenção centrou-se principalmente no PIB do Reino Unido, que ficou ligeiramente abaixo das expectativas, nas vendas a retalho alemãs, que surpreenderam positivamente, e na inflação preliminar francesa, que se revelou mais fraca do que o previsto. Os mercados aguardam também os dados sobre a inflação na Alemanha. No que diz respeito aos mercados cambiais, os discursos dos responsáveis do BCE poderão também ser importantes, uma vez que poderão afetar as expectativas quanto à trajetória das taxas de juro. Os principais dados do dia serão divulgados pelos EUA durante a tarde. Os investidores estarão atentos ao relatório JOLTS e ao Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board, que poderão influenciar o dólar americano, as taxas de rendibilidade das obrigações e o sentimento em Wall Street. Calendário macroeconómico 2h30 GMT – Austrália: Crédito do setor privado (mensal) – valor real: 0,7%, previsão: 0,6%, valor anterior: 0,7%

2h30 GMT – Austrália: Crédito à habitação (mês a mês) – valor real: 0,5%, previsão: 0,6%, valor anterior: 0,6%

2h30 GMT – China: PMI do setor industrial do NBS – valor real: 50,3, previsão: 50,0, valor anterior: 50,1

02:30 GMT – China: PMI do setor não industrial do NBS – valor real: 50,2, previsão: 50,1, valor anterior: 49,9

02:30 GMT – China: PMI composto – valor real: 50,6, previsão: nenhuma, valor anterior: 50,5

6h00 GMT – Japão: Início de obras de habitação (variação homóloga) – valor real: 3,8%, previsão: 3,1%, valor anterior: 11,4%

7h00 GMT – Reino Unido: PIB (variação homóloga) – valor real: 0,9%, previsão: 1,1%, valor anterior: 1,1%

7h00 GMT – Reino Unido: PIB em relação ao trimestre anterior – valor real: 0,6%, previsão: 0,6%, valor anterior: 0,6%

7h00 GMT – Alemanha: Vendas a retalho em termos homólogos – valor real: 1,8%, previsão: 0,0%, valor anterior: -0,3%

7h00 GMT – Alemanha: Vendas a retalho em relação ao mês anterior – valor real: 1,1%, previsão: 0,0%, valor anterior: -0,3%

7h00 GMT – Alemanha: Preços de importação em relação ao mês anterior – valor real: 0,7%, previsão: 0,4%, valor anterior: 1,2%

7h00 GMT – Reino Unido: Balança Corrente – valor real: -22,13 mil milhões de GBP, previsão: -21,3 mil milhões de GBP, valor anterior: -18,39 mil milhões de GBP

7h00 GMT – Reino Unido: Investimento Empresarial em relação ao trimestre anterior – valor real: 0,9%, previsão: 0,7%, valor anterior: 0,7%

7h45 GMT – França: IPC preliminar em termos homólogos – valor real: 1,8%, previsão: 2,0%, valor anterior: 2,4%

7h45 GMT – França: IPC preliminar em termos mensais – valor real: -0,2%, previsão: 0,0%, valor anterior: 0,1%

7h45 GMT – França: IHPC preliminar em termos homólogos – valor real: 0,0%, previsão: 0,1%, valor anterior: 0,1%

8h00 GMT – Suíça: Indicador KOF – previsão: 99,0, valor anterior: 98,0

8h40 GMT – BCE: Intervenção de Luis de Guindos

8h55 GMT – Alemanha: Variação do desemprego – valor real: 6,3 mil, previsão: 6,3 mil, valor anterior: 6,5 mil

8h55 GMT – Alemanha: Taxa de desemprego – valor real: 6,5%, previsão: 6,3%, valor anterior: 6,3%

10h00 GMT – Itália: IPC preliminar em termos homólogos – previsão: 3,2%, valor anterior: 3,2%

10h00 GMT – Itália: IHPC preliminar em termos homólogos – previsão: 3,2%, valor anterior: 3,2%

10h40 GMT – BCE: Intervenção de Isabel Schnabel

11h15 GMT – BCE: Intervenção de Philip Lane

12h30 GMT – BCE: Intervenção de Philip Lane

13h00 GMT – Alemanha: IHPC preliminar em termos homólogos – previsão: 2,5%, valor anterior: 2,7%

13h00 GMT – Alemanha: IPC em termos homólogos – previsão: 2,6%, valor anterior: 2,6%

13h00 GMT – Alemanha: IHPC em termos mensais – previsão: 0,1%, valor anterior: -0,1%

13h00 GMT – Alemanha: IPC em termos mensais – previsão: 0,0%, valor anterior: -0,2%

13h30 GMT – Canadá: PIB mensal – previsão: -0,1%, valor anterior: 0,4%

14h00 GMT – EUA: Índice S&P/Case-Shiller de Preços da Habitação (anual) – previsão: 0,9%, valor anterior: 0,8%

14h00 GMT – EUA: Índice de Preços da Habitação da FHFA (mensal) – previsão: 1,7%, anterior: 1,7%

14h30 GMT – EUA: Intervenção de Christopher Waller, da Reserva Federal

14h45 GMT – EUA: PMI de Chicago – previsão: 55,1, anterior: 62,7

15h00 GMT – EUA: Vagas de emprego JOLTS – previsão: 7,29 milhões, valor anterior: 7,61 milhões

18h00 GMT – EUA: Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board – previsão: 94,4, valor anterior: 93,1

Após o fecho do mercado dos EUA – Resultados trimestrais da Nike (NKE.US) EURUSD (intervalo D1) Fonte: xStation5

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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