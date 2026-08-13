🚩 Futuros do Sumo de Laranja atingem mínimos de vários anos - O que o relatório CoT nos diz?

Os futuros de sumo de laranja cotados na ICE (ORANGE) estão a ser negociados perto dos mínimos de vários anos, enquanto o mais recente relatório «Commitments of Traders» relativo aos futuros de sumo de laranja concentrado congelado (FCOJ) aponta para uma mudança significativa no posicionamento especulativo. Os grandes especuladores da categoria «Managed Money» mantêm-se em posição líquida curta, mas, ao longo da última semana, aumentaram simultaneamente as posições longas e reduziram significativamente as posições curtas, alterando a sua posição líquida em 444 contratos numa direção otimista. Com o total de posições em aberto a situar-se em apenas 9 794 contratos, esta variação é suficientemente significativa para ser difícil de descartar como ruído estatístico. Ao mesmo tempo, os produtores e outros participantes comerciais aumentaram substancialmente a sua exposição curta, enquanto os «Outros Reportáveis» se mantêm firmemente posicionados no lado longo. A estrutura do COT ainda não sinaliza uma inversão completa da tendência, mas o posicionamento especulativo no FCOJ está a tornar-se visivelmente menos pessimista.

Os fundos de investimento mantêm-se com uma posição líquida curta de 1 136 contratos: os fundos detêm 2 379 posições longas contra 3 515 posições curtas.

A variação semanal no posicionamento dos fundos de investimento é claramente positiva: os fundos adicionaram 200 posições longas e encerraram 244 posições curtas, melhorando a sua posição líquida em 444 contratos.

Os participantes da categoria «Produtor/Comerciante/Processador/Utilizador» aumentaram a exposição curta, adicionando 528 posições curtas e reduzindo as posições longas em 47 contratos.

Os «Outros Participantes Sujeitos a Relatório» mantêm-se firmemente em posição líquida longa: 2 390 posições longas contra apenas 169 posições curtas traduzem-se numa posição líquida de +2 221 contratos.

O volume de contratos em aberto diminuiu em 127, para 9 794 contratos, enquanto os quatro maiores investidores controlam até 42 % das posições curtas brutas.

Fonte: CFTC

Fundos de Investimento: Continuam pessimistas, mas a direção dos fluxos está a mudar

Os Fundos de Investimento continuam a ser a categoria mais importante para avaliar o sentimento especulativo. Atualmente, os fundos detêm 2 379 contratos longos, 3 515 contratos curtos e 251 posições de spread, o que lhes confere uma posição líquida curta de 1 136 contratos. As posições curtas representam 35,9% do total de posições em aberto, em comparação com 24,3% para as posições longas.

A variação semanal é consideravelmente mais interessante do que o nível absoluto do posicionamento. Os fundos de gestão aumentaram as posições compradas em 200 contratos, reduzindo simultaneamente as posições vendidas em 244, melhorando a sua posição líquida em 444 contratos – passando de aproximadamente -1 580 para -1 136.

Os fundos estão simultaneamente a reduzir as apostas em baixa e a aumentar a sua exposição a um potencial de subida. Este é um sinal mais forte do que uma melhoria impulsionada exclusivamente pela cobertura de posições vendidas. No entanto, isto ainda não representa uma inversão total do sentimento, uma vez que os «Managed Money» continuam claramente com uma posição líquida curta.

Os «Commercials» aumentam a cobertura do lado curto

A categoria «Produtor/Comerciante/Processador/Utilizador», que inclui produtores, comerciantes e outros participantes diretamente envolvidos no mercado físico, detém 1 656 posições longas e 3 267 posições curtas, resultando numa posição líquida curta de aproximadamente 1 611 contratos. Ao longo da semana, as posições compradas diminuíram em 47 contratos, enquanto as posições vendidas aumentaram acentuadamente em 528.

Este movimento não deve ser interpretado da mesma forma que um aumento das posições vendidas entre os fundos especulativos. Para os produtores, transformadores e utilizadores da mercadoria física, os futuros são, acima de tudo, uma ferramenta para gerir o risco de preço.

O aumento das posições vendidas comerciais pode, portanto, refletir uma maior atividade de cobertura, em vez de uma expectativa direta de que os preços do suco de laranja congelado (FCOJ) venham a descer. Esta distinção é crucial na interpretação do posicionamento COT nos mercados de matérias-primas.

Outros Participantes Obrigatoriamente Declarados Mantêm-se Firmemente Otimistas

O posicionamento mais unilateral pode atualmente ser observado na categoria «Outros Participantes Obrigatoriamente Declarados». Este grupo detém 2 390 contratos longos contra apenas 169 contratos curtos, o que resulta numa posição líquida longa substancial de +2 221 contratos.

Ao longo da última semana, as posições compradas aumentaram em mais 64 contratos, enquanto as posições vendidas foram reduzidas em 303. As posições compradas detidas por este grupo representam agora 24,4% do total de posições em aberto, em comparação com apenas 1,7% para as posições vendidas.

A categoria «Outros Reportáveis» constitui atualmente um contrapeso claro ao posicionamento baixista dos Fundos Geridos. Esta categoria não deve, no entanto, ser considerada equivalente aos fundos de cobertura, uma vez que inclui grandes investidores sujeitos a reporte que não estão classificados nas outras categorias principais da CFTC.

O baixo volume de posições em aberto amplifica a importância das alterações de posicionamento

O volume total de posições em aberto situa-se em 9 794 contratos, uma descida de 127 em relação à semana anterior. O FCOJ continua a ser um mercado de futuros relativamente pequeno, o que significa que fluxos de várias centenas de contratos podem ter um peso consideravelmente maior do que teriam nos mercados de matérias-primas mais líquidos.

A melhoria semanal de 444 contratos na posição líquida do «Managed Money», por si só, representa aproximadamente 4,5% do total de posições em aberto. Além disso, os quatro maiores investidores controlam 42,0% das posições curtas brutas, enquanto os oito maiores representam até 56,7%.

A elevada concentração de posições curtas aumenta a vulnerabilidade do mercado a um movimento potencialmente dinâmico de cobertura de posições curtas. Se vários grandes participantes reduzissem simultaneamente a sua exposição curta, a profundidade relativamente limitada do mercado do FCOJ poderia amplificar a variação de preços resultante.

O que nos diz o Relatório COT sobre o sumo de laranja?

A principal característica da situação atual é a divergência entre o nível absoluto e o dinamismo do posicionamento especulativo. Os fundos de investimento continuam a deter uma posição líquida curta substancial, mas melhoraram-na em até 444 contratos numa única semana, através de uma combinação de adição de posições longas e redução de posições curtas.

Os próximos relatórios COT serão, por conseguinte, particularmente importantes. Se os fundos continuarem a aumentar a exposição longa enquanto reduzem as posições curtas, tal poderá indicar uma inversão gradual no posicionamento especulativo, em vez de um episódio pontual de cobertura de posições curtas. Um sinal ainda mais forte seria uma evolução dos fundos de gestão no sentido de uma posição líquida neutra, acompanhada por um aumento do interesse em aberto.

O posicionamento do FCOJ continua a ser baixista em termos absolutos, mas os fluxos especulativos estão claramente a tornar-se menos baixistas. Isto ainda não confirma uma inversão de tendência duradoura, mas o ritmo de redução das posições curtas torna o posicionamento dos fundos um dos fatores mais importantes a acompanhar nos próximos relatórios COT.

Gráfico do SUMO de LARANJA (Intervalo D1)

Na sequência da queda acentuada que teve início por volta da viragem de 2024 para 2025, o mercado do sumo de laranja não conseguiu apresentar uma recuperação sustentada e tem-se mantido numa tendência descendente há muitos meses. As repetidas tentativas de recuperação têm sido limitadas perto da «linha de menor resistência» do mercado, que atualmente se situa em torno do nível 150. O contrato está agora a ser negociado perto dos seus mínimos recentes, a níveis de preço anteriormente observados no início de 2022. De uma perspetiva técnica, a persistência de níveis de preço mais baixos significa que a tendência geral continua sob pressão, apesar da recente melhoria no posicionamento especulativo. É importante referir que a sessão de negociação de futuros de LARANJA de hoje tem início às 13h05 GMT.