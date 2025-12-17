Inflação no Reino Unido e FED elevam volatilidade nos mercados globais Os dados sobre a inflação no Reino Unido e a reportagem do WSJ sobre a possível “entrevista” de Christopher Waller para a presidência do Fed na Casa Branca já movimentaram os mercados hoje, aumentando a volatilidade, especialmente no mercado cambial. No entanto, a volatilidade impulsionada por fatores macroeconómicos não se limita a isso. Na Europa, o foco dos investidores estará no sentimento empresarial alemão, segundo a pesquisa Ifo, e na inflação da zona euro. Nos EUA, a atenção se voltará para os membros do FOMC Williams, Bostic e Waller. Além das novas atualizações sobre o bloqueio de petroleiros dos EUA na Venezuela, a volatilidade do mercado de petróleo também será influenciada pelo relatório semanal da EIA. Durante a madrugada, também receberemos os dados do PIB da Nova Zelândia. Calendário económico para hoje: 07:00 BST, Reino Unido - Dados sobre a inflação em novembro: IPC: real 3,2% em relação ao ano anterior; previsão 3,5% em relação ao ano anterior; anterior 3,6% em relação ao ano anterior;



IPC: real -0,2% em relação ao mês anterior; previsão 0,0% em relação ao mês anterior; anterior 0,4% em relação ao mês anterior;



IPC básico: real -0,2% em relação ao mês anterior; anterior 0,3% em relação ao mês anterior;



IPC básico: real 3,2% em relação ao ano anterior; previsão 3,4% em relação ao ano anterior; anterior 3,4% em relação ao ano anterior; 09:00 BST, Alemanha - Ifo alemão para dezembro: Índice de clima empresarial: previsão 88,2; anterior 88,1;



Avaliação atual alemã: previsão 85,7; anterior 85,6;



Expectativas empresariais: previsão 90,5; anterior 90,6; 10:00 BST, Zona Euro - Dados de emprego: Salários na zona euro (3.º trimestre): anterior 3,70% em relação ao ano anterior; 10:00 BST, Zona Euro - Índice de custos laborais (3.º trimestre): previsão 3,50% em relação ao ano anterior; anterior 3,60% em relação ao ano anterior; 10h00 BST, Zona Euro - Dados sobre a inflação: IPC: previsão -0,3% em relação ao mês anterior; anterior 0,2% em relação ao mês anterior;



IPC: previsão 2,2% em relação ao ano anterior; anterior 2,2% em relação ao ano anterior;



IPC subjacente: previsão -0,5% em relação ao mês anterior; anterior -0,5% em relação ao mês anterior;



IPC subjacente: previsão de 2,4% em relação ao ano anterior; anterior 2,4% em relação ao ano anterior;



IHPC excluindo energia e alimentos: previsão de 2,4% em relação ao ano anterior; anterior 2,4% em relação ao ano anterior;



IHPC excluindo energia e alimentos: previsão de -0,4% em relação ao mês anterior; anterior 0,2% em relação ao mês anterior; 13h15 BST, Estados Unidos - Fed Waller fala 13h30 BST, Canadá - Compras de títulos estrangeiros por canadianos em outubro: anterior 22,120 mil milhões; 13h30 BST, Canadá - Compras de títulos estrangeiros em outubro: previsão 21,84 mil milhões; anterior 31,32 mil milhões; 14h05 BST, Estados Unidos - Discurso do membro do FOMC Williams 15h00 BST, Estados Unidos - Inventários de retalho, excluindo automóveis, para setembro: anterior 0,0%; 15h00 BST, Estados Unidos - Inventários empresariais para setembro: anterior 0,0% em relação ao mês anterior; 15:30 BST, Estados Unidos - Dados da EIA: Inventários de petróleo bruto: previsão -2,400 milhões; anterior -1,812 milhões;



Importações de petróleo bruto: anterior 0,212 milhões;



Inventários de petróleo bruto de Cushing: anterior 0,308 milhões;



Produção de combustível destilado: anterior 0,380 milhões;



Inventário semanal de destilados da EIA: anterior 2,502 milhões;



Produção de gasolina: anterior -0,178 milhões;



Inventário de óleo para aquecimento: anterior 0,442 milhões;



Taxas semanais de utilização das refinarias da EIA: anterior 0,4% WoW;



EInventário de gasolina: anterior 6,397 milhões;



Produção de petróleo bruto das refinarias da EIA: anterior -0,016 milhões WoW; 17:30 BST, Estados Unidos - Declaração do membro do FOMC Bostic 18:00 BST, Estados Unidos - Leilão de obrigações a 20 anos: anterior 4,706%; 21:45 BST, Nova Zelândia - Dados do PIB: Média anual do PIB (3.º trimestre): anterior -1,1%;



Despesas do PIB (3.º trimestre): anterior -0,9% em relação ao trimestre anterior;



PIB (3.º trimestre): previsão de 0,9% em relação ao trimestre anterior; anterior -0,9% em relação ao trimestre anterior;



PIB (3.º trimestre): previsão de 1,3% em relação ao ano anterior; anterior -0,6% em relação ao ano anterior;

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.