Hoje é um dia sem negociação nos mercados dos EUA. Os americanos estão a desfrutar de um fim de semana prolongado devido ao 250.º aniversário da independência (4 de julho). Por este motivo, os dados do NFP, excecionalmente, não foram divulgados na primeira sexta-feira do mês, mas sim um dia antes. Recorde-se que estes dados se revelaram uma surpresa desagradável para os investidores, revelando um crescimento do emprego não agrícola significativamente inferior ao esperado (+49 mil contra +107 mil), com uma revisão em baixa significativa dos dados relativos aos últimos dois meses (-74 mil). Figura 1: Variação do Emprego Não Agrícola (NFP) e do Subcomponente de Emprego do PMI do ISM (2023 - 2026) Fonte: XTB Research, 03.07.2026 Hoje, a atenção centra-se principalmente nos valores do PMI. Já ficámos a conhecer os dados da Ásia e, a seguir, teremos as revisões dos valores relativos aos países europeus. 🌏 Principais publicações da sessão asiática China De acordo com os dados do PMI de junho, o ritmo de crescimento no setor dos serviços abrandou ligeiramente, mas manteve-se muito sólido (54,1). O aumento das encomendas estrangeiras desempenhou um papel fundamental. O número de encomendas cresceu pela oitava vez consecutiva, o que contribuiu para um novo crescimento do emprego, e isso ao ritmo mais rápido desde julho de 2024.

O aumento dos custos com pessoal, matérias-primas e transportes contribuiu para o aumento dos preços, o que está em consonância com os dados mais recentes sobre a inflação do Índice de Preços no Produtor (IPP) (3,9%, o nível mais elevado em quase 4 anos). Japão Na Terra do Sol Nascente, só se pôde falar de uma revisão dos dados, o que reveste importância secundária. No entanto, o indicador para o setor dos serviços subiu de 51,8 para 52,2. Vale a pena referir, neste contexto, que o número de novas encomendas, tanto no setor industrial como no dos serviços, cresceu ao segundo ritmo mais rápido dos últimos três anos, devido principalmente a uma procura interna mais forte e não às exportações. As declarações da Ministra das Finanças, Satsuki Katayama, atraíram mais atenção; ela afirmou que Tóquio continua pronta para intervir no mercado cambial. Salientou ainda a estreita cooperação com Washington nesta área. Referiu-se igualmente ao aumento das taxas de rendibilidade das obrigações, observando que a política orçamental será conduzida de forma a reconquistar a confiança do mercado. Austrália Registámos igualmente uma modesta revisão em alta nos dados do PMI de junho nas Antípodas. O indicador para o setor dos serviços subiu finalmente para 50,5.

O número de novas encomendas diminuiu, tanto a nível interno como externo.

A inflação dos preços de produção é a mais baixa desde janeiro.

A confiança quanto às perspetivas para os próximos 12 meses caiu para o nível mais baixo desde novembro de 2023, influenciada por preocupações com o ambiente económico e pelas alterações fiscais no orçamento federal. Calendário Macroeconómico Sexta-feira Espanha: PMI do setor dos serviços Hora: 08:15 Consenso: 51 Valor anterior: 50,1

Itália: PMI do setor dos serviços Hora: 08:45 Consenso: 50,3 Valor anterior: 49,4

Alemanha: PMI do setor de serviços (revisão) Hora: 08:55 Consenso: 46,8 Valor anterior: 48,1

Zona Euro: PMI do setor de serviços (revisão) Hora: 09:00 Consenso: 48,9 Valor anterior: 47,7

Reino Unido: PMI do setor de serviços (revisão) Hora: 09h30 Consenso: 48,7 Valor anterior: 49,3

Reino Unido: Discurso do governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey Hora: 16h00

Divulgação de resultados Nenhum, o mercado dos EUA está encerrado devido à celebração do 250.º aniversário da independência. 3 Mercados a acompanhar Iene japonês (JPY): O par USDJPY caiu abaixo da barreira psicológica dos 162. A ministra das Finanças, Satsuki Katayama, salienta, no entanto, que Tóquio continua pronta para intervir no mercado cambial.

O par USDJPY caiu abaixo da barreira psicológica dos 162. A ministra das Finanças, Satsuki Katayama, salienta, no entanto, que Tóquio continua pronta para intervir no mercado cambial. Ouro e prata: Os preços dos metais preciosos estão a recuperar de mínimos locais, o que pode estar principalmente associado à descida das taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro nas maiores economias. Este movimento é apoiado pelos dados de ontem relativos ao mercado de trabalho norte-americano.

Os preços dos metais preciosos estão a recuperar de mínimos locais, o que pode estar principalmente associado à descida das taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro nas maiores economias. Este movimento é apoiado pelos dados de ontem relativos ao mercado de trabalho norte-americano. EU50: Perante a escassez de negociação no mercado norte-americano, a atenção dos investidores voltar-se-á para a Europa. A principal questão é se a rotação de capitais para setores mais defensivos irá continuar.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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