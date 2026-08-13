Os principais índices de Wall Street estão a registar ganhos hoje. O Nasdaq subiu 0,8%, enquanto o S&P 500 subiu 0,6%, atingindo um novo máximo histórico de 7 814,88. As ações estão a ser impulsionadas pelos investidores, que estão a reduzir as apostas em subidas iminentes das taxas de juro da Reserva Federal. Este sentimento surge na sequência da desaceleração da inflação, como evidenciado pelos relatórios de julho divulgados hoje e ontem, a par de recuos modestos nos preços do petróleo bruto. Dados macroeconómicos De forma um tanto invulgar, iniciamos o resumo de hoje com dados macroeconómicos, na sequência da divulgação dos valores da inflação do IPC e do IPP de julho nos Estados Unidos. O que é que ficámos a saber exatamente? Ontem: A taxa de inflação do IPC global abrandou para 3,4% (um aumento de 0,1% em termos mensais).

Excluindo os preços mais voláteis dos alimentos e da energia, a inflação subjacente também registou uma tendência de descida para 2,5% (com os preços a subirem 0,2% em relação ao mês anterior). Hoje: O Índice de Preços no Produtor (PPI) desceu para 4,7%.

O indicador subjacente também registou uma descida, atingindo os 4,2%. Figura 1: Inflação medida pelo IPC e pelo PPI nos EUA (2018/2026) Fonte: XTB Research, 13.08.2026 Embora a descida dos valores globais seja, em grande parte, atribuível à redução dos custos dos combustíveis, o arrefecimento dos indicadores subjacentes constitui uma evolução positiva. Estes dados proporcionam à Reserva Federal uma maior flexibilidade, reduzindo a pressão para um aperto monetário imediato. Na ausência de notícias geopolíticas de grande relevo, os dados macroeconómicos parecem ter voltado a estar no centro das atenções, sendo analisados de perto pelos investidores. Um aumento das taxas de juro em setembro já não constitui o cenário base do mercado (probabilidade implícita no mercado de aproximadamente 35 %), e uma descida antes do final do ano ainda não está totalmente descontada (probabilidade implícita no mercado de aproximadamente 94 %). Figura 2: Preços implícitos no mercado para aumentos/reduções das taxas até ao final de setembro de 2026 (2025/2026) Fonte: XTB Research, 13.08.2026 Mercado bolsista Isto impulsionou o mercado bolsista. Analisando mais de perto o Nasdaq 100, as empresas com melhor desempenho hoje são os fornecedores de memória para centros de dados, tais como a SanDisk (+16,6 %) e a Western Digital (+8,6 %). Figura 3: Vencedores e perdedores no Nasdaq 100 (13.08.2026) Fonte: XTB Research, 13.08.2026 No que diz respeito à SanDisk, a empresa revelou objetivos financeiros e tecnológicos a longo prazo que excederam significativamente as expectativas do mercado, dissipando o cepticismo anterior dos analistas. A administração prevê que, durante os anos fiscais de 2028 a 2030, as receitas cresçam a uma taxa anual na faixa média a alta dos 10% a 19%. Além disso, a margem bruta alvo não GAAP foi fixada em cerca de 80%, com a margem operacional a atingir, segundo as previsões, 75%.

A empresa anunciou novos acordos de fornecimento que abrangem a grande maioria da produção planeada para os anos fiscais de 2027 e 2028. Parece que a brutal onda de vendas registada em julho no setor dos semicondutores foi impulsionada, em grande parte, por fatores técnicos, tais como o reequilíbrio de carteiras e a rotação de capital, em vez de uma deterioração fundamental dos negócios subjacentes. As ações das empresas do setor da memória atingiram níveis considerados fortemente sobrevendidos, criando um ambiente ideal para uma recuperação à medida que o sentimento de risco global melhorava. Em contrapartida, a Cisco Systems está a ser negociada em baixa na sequência de resultados medíocres no segundo trimestre. Os investidores ficaram desapontados com as previsões de vendas para o atual exercício financeiro (7,5 mil milhões de dólares).

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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