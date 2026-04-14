O calendário económico de hoje centrar-se-á nos dados dos EUA — em particular no índice de confiança das pequenas empresas da NFIB, que, embora secundário, continua a ser relevante para avaliar as condições económicas, bem como na publicação dos dados do IPP, prevista para a tarde. Além disso, os investidores estarão atentos às declarações dos responsáveis dos bancos centrais, tanto da Reserva Federal como do Banco Central Europeu. As suas observações poderão fornecer mais informações sobre o equilíbrio de riscos entre a inflação e a atividade económica. Calendário económico Dados macroeconómicos 23:00 GMT, EUA – Índice de Otimismo das Pequenas Empresas da NFIB – previsão: 98,80; anterior: 97,9

– Índice de Otimismo das Pequenas Empresas da NFIB – previsão: 98,80; anterior: 97,9 13:15 GMT, EUA – Variação do Emprego ADP (semanal) – previsão: 26 mil; anterior: n/a

– Variação do Emprego ADP (semanal) – previsão: 26 mil; anterior: n/a 13:30 GMT, EUA – Inflação do PPI em termos homólogos – previsão: 3,4%; anterior: 4,6%

– Inflação do PPI em termos homólogos – previsão: 3,4%; anterior: 4,6% 13:30 GMT, EUA – Inflação do PPI em termos mensais – previsão: 0,7%; anterior: 1,1%

– Inflação do PPI em termos mensais – previsão: 0,7%; anterior: 1,1% 13h30 GMT, EUA – PPI subj. a/a – previsão: 3,9%; anterior: 4,1%

– PPI subj. a/a – previsão: 3,9%; anterior: 4,1% 13h30 GMT, EUA – PPI subj. m/m – previsão: 0,5%; anterior: 0,4%

– PPI subj. m/m – previsão: 0,5%; anterior: 0,4% 13h55 GMT, EUA – Índice Redbook a/a – previsão: n/a; anterior: 7,6%

– Índice Redbook a/a – previsão: n/a; anterior: 7,6% 14h00 GMT, Global (FMI) – Perspectivas Económicas Mundiais – previsão: n/a; anterior: n/a

– Perspectivas Económicas Mundiais – previsão: n/a; anterior: n/a 15h00 GMT, Médio Oriente – Início das negociações entre Israel e o Líbano – sem previsão ou dados anteriores

– Início das negociações entre Israel e o Líbano – sem previsão ou dados anteriores 15h15 GMT, Global (FMI) – Relatório sobre a Estabilidade Financeira Global – previsão: n/a; anterior: n/a

– Relatório sobre a Estabilidade Financeira Global – previsão: n/a; anterior: n/a 15h30 GMT, Global (FMI) – Conferência sobre Estabilidade Financeira – sem previsão ou dados anteriores Oradores dos bancos centrais 15h00 GMT, BCE – Makhlouf discursa

– Makhlouf discursa 15h00 GMT, BCE – Lane discursa

– Lane discursa 15h00 GMT, BoE – Greene discursa

– Greene discursa 17h15 GMT, Fed – Goolsbee discursa

– Goolsbee discursa 17h45 GMT, Fed – Barr discursa

– Barr discursa 18h00 GMT, Fed – Paulson, Collins, Barkin e Barr discursam

– Paulson, Collins, Barkin e Barr discursam 22h00 GMT, BCE – Lagarde discursa Gráfico EURUSD (intervalo D1) Fonte: xStation5

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