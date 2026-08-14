O calendário macroeconómico de hoje está relativamente preenchido, com os investidores a centrarem-se principalmente nos dados da zona euro e dos Estados Unidos. A segunda estimativa do PIB da zona euro para o segundo trimestre será divulgada durante a manhã, enquanto as vendas a retalho dos EUA constituirão a publicação mais importante no final do dia. A sessão contará ainda com dados do Canadá e com o inquérito preliminar da Universidade de Michigan sobre a confiança dos consumidores dos EUA relativo ao mês de agosto. Calendário Económico (14 de agosto) 07:45 GMT França – IPC de julho: anterior 2,1% em termos homólogos e 0,6% em termos mensais.

07:45 GMT França – IHPC final de julho: anterior 2,4% em termos homólogos e 0,6% em termos mensais.

10h00 GMT Zona Euro – Segunda estimativa do PIB do 2.º trimestre: previsão de 1,0% em termos homólogos e 0,4% em termos trimestrais; valores anteriores de 1,0% e 0,4%, respetivamente.

10h00 GMT Zona Euro – Variação do emprego no 2.º trimestre: valor anterior de 0,1% em termos trimestrais.

13h30 GMT EUA – Vendas a retalho de julho: previsão de +0,1% em relação ao mês anterior; valor anterior: +0,2% em relação ao mês anterior.

13h30 GMT EUA – Vendas a retalho subjacente de julho: previsão de +0,2% em relação ao mês anterior; valor anterior: -0,2% em relação ao mês anterior.

13h30 GMT EUA – Vendas a retalho: anterior 6,7% em termos homólogos.

13h30 GMT Canadá – Vendas por grosso de junho: previsão +2,7% em termos mensais; anterior 0,0%.

13h30 GMT Canadá – Vendas do setor industrial de junho: previsão -0,1% em termos mensais; anterior +1,3%.

15h00 GMT EUA – Índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan para agosto: previsão de 55,0; valor anterior de 55,2.

15h00 GMT EUA – Expectativas do consumidor da Universidade de Michigan: previsão de 55,2; valor anterior de 55,4.

15h00 GMT EUA – Condições atuais da Universidade de Michigan: previsão de 54,8; valor anterior de 54,8.

15h00 GMT EUA – Expectativas de inflação a 5 anos da Universidade de Michigan: previsão de 3,3%; valor anterior de 3,3%.

15:00 GMT EUA – Expectativas de inflação a 1 ano da Universidade de Michigan: previsão de 4,2%; valor anterior 4,2%.

15:00 GMT EUA – Existências das empresas em junho: previsão de +0,1% em relação ao mês anterior; valor anterior +0,3% em relação ao mês anterior. EURUSD (intervalo D1) Tendo em conta o calendário de dados de hoje, o EURUSD poderá registar um aumento notável da volatilidade em qualquer direção. Vendas a retalho nos EUA mais fracas do que o esperado poderão influenciar as expectativas dos investidores quanto às taxas de juro norte-americanas este ano e provavelmente reduziriam significativamente a probabilidade de qualquer subida das taxas, especialmente se acompanhadas por um indicador de confiança da Universidade de Michigan fraco e por expectativas de inflação mais baixas. Para o EURUSD, tal cenário poderia, teoricamente, apoiar uma tentativa de regressar acima de 1,16 e, potencialmente, ultrapassar a linha de menor resistência perto de 1,155. Por outro lado, vendas a retalho fortes e uma melhoria do sentimento dos consumidores poderiam empurrar o par de moedas de volta para a sua tendência descendente subjacente. A segunda estimativa do PIB da zona euro deverá ter uma importância secundária para o EURUSD, uma vez que os investidores não esperam quaisquer revisões significativas. Fonte: xStation5

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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