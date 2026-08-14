Principais conclusões O sentimento do mercado continua misto: os mercados asiáticos encerraram a sessão sem uma direção clara, enquanto os futuros de Wall Street registam ligeiras quedas, mas mantêm-se próximos de máximos históricos, apoiados por uma inflação do Índice de Preços ao Produtor (IPP) mais moderada e pela solidez do setor tecnológico.

Hoje, os investidores irão centrar-se no PIB da zona euro, nas vendas a retalho dos EUA e no índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, que poderão influenciar as expectativas quanto ao crescimento económico e à política do banco central.

O ouro e a prata estão a ser negociados em baixa, o dólar americano mantém-se mais fraco, enquanto o petróleo Brent se está a estabilizar perto dos 87 dólares por barril, num contexto de riscos geopolíticos persistentes em torno do Irão e de preocupações com a procura global.

Num contexto de uma sessão mista na Ásia, onde o Hang Seng de Hong Kong caiu quase 1%, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul e o Nikkei do Japão registaram ganhos, os investidores em ações estão a realizar alguns lucros na sequência das fortes valorizações dos últimos dias. O sentimento nos mercados globais está a ser apoiado pelas valorizações em Wall Street, pelos preços do petróleo ligeiramente mais baixos e por um valor do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA inferior ao esperado. As ações do setor tecnológico tiveram um desempenho particularmente positivo na Ásia, incluindo as empresas de semicondutores japonesas e sul-coreanas. Os futuros do Nasdaq 100 registam uma ligeira descida, com uma queda de pouco menos de 0,2%, embora o índice tenha finalmente fechado acima dos 30 000 pontos pela primeira vez desde meados de julho. Entretanto, o S&P 500 atingiu um novo máximo histórico, ultrapassando os 7 800 pontos. Os futuros dos principais índices europeus, incluindo o Euro Stoxx 50 (EU50) e o DAX (DE40), estão a ser negociados de forma globalmente estável, na véspera de um calendário relativamente preenchido de divulgações macroeconómicas importantes.

Hoje, os investidores irão concentrar-se principalmente na estimativa preliminar do PIB da zona euro para o segundo trimestre (10h00 GMT, com o mercado a esperar um crescimento de 1% em termos homólogos e de 0,4% em termos trimestrais), as vendas a retalho dos EUA relativas a julho (13h30 GMT, com Wall Street a prever um aumento de 0,1% em relação ao mês anterior, após os 0,2% registados em junho), bem como o índice preliminar da Universidade de Michigan sobre a confiança dos consumidores norte-americanos e as expectativas de inflação para agosto (15h00 GMT).

(10h00 GMT, com o mercado a esperar um crescimento de 1% em termos homólogos e de 0,4% em termos trimestrais), (13h30 GMT, com Wall Street a prever um aumento de 0,1% em relação ao mês anterior, após os 0,2% registados em junho), bem como o índice preliminar da Universidade de Michigan sobre a confiança dos consumidores norte-americanos e as expectativas de inflação para agosto (15h00 GMT). Os metais preciosos estão a ser negociados em baixa, com a prata a registar uma queda de cerca de 1% e o ouro a descer 0,7% para os 4 300 dólares, em comparação com os cerca de 4 440 dólares de ontem. O dólar norte-americano está a enfraquecer, enquanto o EURUSD testa a zona dos 1,154. Os preços do petróleo mantêm-se globalmente estáveis, com o petróleo Brent (OIL) a ser negociado perto dos 87 dólares por barril. Os investidores estão a ponderar o risco de uma nova escalada da tensão em torno do Irão face às preocupações com o enfraquecimento da procura global. Os EUA anunciaram medidas económicas sem precedentes contra Teerão, enquanto o Pentágono indicou que um bloqueio naval dos portos iranianos poderá ser mantido indefinidamente.

Os EUA estão a preparar-se para enviar o porta-aviões USS George Washington para o Médio Oriente, onde substituirá o USS Abraham Lincoln no âmbito de uma rotação previamente agendada. O Lincoln está em missão há mais de 250 dias, incluindo um recorde de 200 dias sem escalar nenhum porto, o que suscitou preocupações no Congresso quanto à escassez de abastecimentos, à fadiga da tripulação e a problemas técnicos.

Caças da NATO abateram um drone sobre a Letónia depois de este ter violado o espaço aéreo do país na manhã de sexta-feira. A Finlândia também tomou medidas de precaução, restringindo temporariamente o tráfego aéreo e marítimo em partes do Golfo da Finlândia devido ao risco de atividade de drones.

Os futuros do trigo registam uma subida superior a 1%, num contexto de preocupações com a diminuição dos embarques de cereais da Ucrânia e da Rússia através do Mar Negro. A Ucrânia terá proposto um acordo mútuo com a Rússia para pôr fim aos ataques a navios civis no Mar Negro, o que poderá ajudar a restabelecer uma rota fundamental de exportação de cereais. De acordo com a Reuters, a proposta foi transmitida através de uma terceira parte, mas a Rússia ainda não respondeu.

A S&P Dow Jones Indices anunciou que a Reddit substituirá a AvalonBay Communities no S&P 500. A alteração entrará em vigor antes da abertura do mercado na terça-feira, 18 de agosto, enquanto as ações da Reddit registaram uma subida superior a 12% nas negociações após o fecho do mercado ontem.

O JPMorgan rebaixou a classificação da Honeywell e reduziu o seu preço-alvo de 262 para 252 dólares, enquanto a Jefferies elevou o preço-alvo da Heico de 410 para 425 dólares por ação. Uma subida para os 425 dólares implicaria um potencial de valorização de cerca de 15% em relação aos níveis atuais.

As exportações de TIC da Coreia do Sul, incluindo semicondutores, produtos eletrónicos e equipamento de telecomunicações, registaram um aumento de 140% em termos homólogos em julho. Este forte crescimento foi impulsionado principalmente pela procura sustentada de chips utilizados em aplicações de IA.

Os fabricantes de automóveis de Detroit alertam que as alterações propostas ao acordo comercial norte-americano poderão aumentar os custos anuais de cada fabricante em, pelo menos, 2 mil milhões de dólares. Washington pretende que os veículos contenham, pelo menos, 50% de componentes fabricados nos EUA para se qualificarem para tarifas mais baixas. A General Motors (GM.US) estima os custos com tarifas deste ano entre 2,5 mil milhões e 3,5 mil milhões de dólares, enquanto a Ford (F.US) prevê um impacto de cerca de 1 mil milhões de dólares.

A Apple está a investir centenas de milhões de dólares numa nova unidade de produção avançada em Houston, que já enviou os seus primeiros servidores de IA. Prevê-se também que a unidade comece a produzir computadores Mac mini ainda este ano.

Foram novamente registados incêndios no porto russo de Ust-Luga. A Coreia do Norte advertiu que poderá recorrer a «novos métodos de dissuasão» antes dos próximos exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos Gráfico do US100 (intervalo D1) Os futuros do Nasdaq 100 registaram uma recuperação em forma de V, e um movimento sustentado acima do nível psicologicamente importante dos 30 000 pontos poderá sugerir que os otimistas — tal como nos futuros do S&P 500 (US500) — pretendem voltar a testar os máximos históricos próximos dos 30 700 pontos. Fonte: xStation5

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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