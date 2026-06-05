Calendário económico: Relatório do NFP em destaque

Os mercados financeiros globais estão hoje atentos à divulgação de dados fundamentais do mercado de trabalho dos EUA relativos ao mês de maio, em particular o relatório sobre o emprego não agrícola (NFP). Os números fornecerão informações cruciais sobre a solidez da economia norte-americana e as pressões salariais, fatores essenciais que influenciam as futuras decisões da Reserva Federal em matéria de taxas de juro. Um relatório mais fraco do que o esperado poderá reforçar as expectativas de flexibilização monetária por parte da Fed, o que poderá pesar sobre o dólar americano. Por outro lado, dados mais sólidos do mercado de trabalho poderão apoiar o dólar, reduzindo as expectativas de cortes nas taxas de juro a curto prazo. Os instrumentos mais voláteis durante a sessão de hoje deverão incluir os pares de moeda com o USD (em particular o EUR/USD), os principais índices bolsistas dos EUA, como o S&P 500 e o NASDAQ, bem como o ouro. Principais publicações da sessão asiática Japão: As despesas das famílias caíram 0,5% em termos homólogos em abril, superando as expectativas do mercado de uma queda de 1,4% e melhorando em relação ao valor anterior de -2,9% .

As despesas das famílias caíram em abril, superando as expectativas do mercado de uma e melhorando em relação ao valor anterior de . Índia: O banco central manteve a sua taxa de juro de referência inalterada em 5,25%, em linha com as expectativas. Principais eventos económicos 08:45 | França – Produção industrial (abril), previsão -0,2% m/m , anterior 1,0%

– Produção industrial (abril), previsão , anterior 08:45 | França – Balança comercial (abril)

– Balança comercial (abril) 09:00 | República Checa – Vendas a retalho (abril), previsão 3,6% a/a , anterior 4,9%

– Vendas a retalho (abril), previsão , anterior 09:00 | Turquia – Inflação do IPC (maio), previsão 32,5% a/a

– Inflação do IPC (maio), previsão 09:00 | Turquia – Inflação do IPP (maio)

– Inflação do IPP (maio) 11:00 | Zona Euro – PIB final do 1.º trimestre, previsão 0,1% a/t e 0,8% a/a

– PIB final do 1.º trimestre, previsão e 11:00 | Itália – Vendas a retalho (abril), previsão 0,2% m/m , anterior 0,8%

– Vendas a retalho (abril), previsão , anterior 14:00 | Polónia – Atas da reunião do Conselho de Política Monetária de maio

– Atas da reunião do Conselho de Política Monetária de maio 14:00 | Índia – PIB do 4.º trimestre, previsão 7,3% a/a , anterior 7,8%

– PIB do 4.º trimestre, previsão , anterior 14:30 | Estados Unidos – Relatório de Emprego de maio: Taxa de desemprego: previsão 4,3% , anterior 4,3% Empregos não agrícolas (NFP): previsão +85 mil , anterior +115 mil Salário médio por hora: previsão +0,3% em relação ao mês anterior , +3,4% em relação ao ano anterior

– Relatório de Emprego de maio: 14:30 | Canadá – Variação do emprego (maio), previsão +10,1 mil , anterior -17,7 mil

– Variação do emprego (maio), previsão , anterior 14:30 | Canadá – Taxa de desemprego, previsão 6,9% , anterior 6,9%

– Taxa de desemprego, previsão , anterior 16:00 | Canadá – PMI Ivey, previsão 54,7

– PMI Ivey, previsão 19:00 | Estados Unidos – Contagem de plataformas petrolíferas da Baker Hughes, previsão 432

– Contagem de plataformas petrolíferas da Baker Hughes, previsão 20:00 | Reino Unido – Discurso do governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey

– Discurso do governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey 21:00 | Estados Unidos – Crédito ao consumo (abril), previsão 17,1 mil milhões de dólares Calendário de Resultados O calendário de resultados permanece vazio na sexta-feira, 5 de junho de 2026, uma vez que as principais empresas dos EUA e da Europa já concluíram, em grande parte, a sua época de divulgação de resultados trimestrais. Mercados a Acompanhar EUR/USD – O par de moedas mais negociado do mundo deverá reagir de forma acentuada a desvios nos dados do NFP e do desemprego em relação às expectativas do mercado, definindo a direção a curto prazo do dólar americano.

– O par de moedas mais negociado do mundo deverá reagir de forma acentuada a desvios nos dados do NFP e do desemprego em relação às expectativas do mercado, definindo a direção a curto prazo do dólar americano. S&P 500 / NASDAQ – As ações dos EUA continuam altamente sensíveis ao crescimento salarial e aos dados de emprego, dadas as suas implicações para a inflação e a política da Reserva Federal.

– As ações dos EUA continuam altamente sensíveis ao crescimento salarial e aos dados de emprego, dadas as suas implicações para a inflação e a política da Reserva Federal. Ouro (XAU/USD) – O metal precioso continua intimamente ligado aos movimentos nas taxas de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA e ao posicionamento dos investidores na sequência de importantes divulgações macroeconómicas dos EUA.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.