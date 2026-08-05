O calendário económico desta quarta-feira está repleta de publicações macroeconómicas importantes dos EUA e de resultados financeiros das principais empresas americanas. Os fatores que mais deverão influenciar os mercados serão provavelmente o relatório de emprego da ADP, o índice ISM dos Serviços e o anúncio trimestral de refinanciamento do Tesouro dos EUA, que delineia os planos do governo em matéria de endividamento e recompra de dívida. Em Wall Street, os investidores centrarão a sua atenção nos resultados financeiros da Walt Disney, da Eli Lilly, da Uber e da AppLovin. Calendário Macroeconómico Às 13h15 GMT , será divulgado o relatório de emprego ADP dos EUA . O consenso aponta para um aumento do emprego no setor privado de 70 000 a 75 000 postos de trabalho , em comparação com os 98 000 do mês anterior.

, será divulgado o . O consenso aponta para um aumento do emprego no setor privado de , em comparação com os do mês anterior. Às 13h30 GMT , o Tesouro dos EUA publicará o seu Anúncio Trimestral de Refinanciamento , seguido, às 16h00 GMT , pelos detalhes dos próximos leilões de títulos do Tesouro a 3, 10 e 30 anos e das recompras de dívida previstas.

, o publicará o seu , seguido, às , pelos detalhes dos próximos e das recompras de dívida previstas. Às 15h00 GMT , será divulgado o Índice ISM de Serviços dos EUA , juntamente com os seus subíndices de preços pagos e emprego . Espera-se que o índice global se situe em 54,5 .

, será divulgado o , juntamente com os seus subíndices de e . Espera-se que o índice global se situe em . Às 15h30 GMT , a EIA publicará o seu relatório semanal sobre as reservas de petróleo bruto dos EUA . Mais tarde, está também prevista a intervenção das governadoras da Reserva Federal Lisa Cook e Mary Daly .

, a publicará o seu . Mais tarde, está também prevista a intervenção das . No início da sessão, os mercados receberão os valores finais do PMI de Serviços para a Zona Euro e o Reino Unido. Entretanto, o Banco Central da Índia manteve a sua taxa de juro de referência inalterada em 5,25%. Empresas norte-americanas A Walt Disney divulgará os resultados do 3.º trimestre do ano fiscal de 2026 . Os investidores centrar-se-ão no desempenho do seu negócio de streaming e nas receitas dos parques temáticos .

divulgará os resultados do . Os investidores centrar-se-ão no desempenho do seu e nas . Eli Lilly divulgará os seus resultados do segundo trimestre , com o mercado a acompanhar de perto as vendas de medicamentos GLP-1 e os planos de expansão da produção da empresa.

divulgará os seus resultados do , com o mercado a acompanhar de perto as e os planos de expansão da produção da empresa. Uber divulgará os resultados do segundo trimestre , incluindo atualizações sobre o crescimento das reservas brutas nos seus segmentos de Mobilidade e Entregas.

divulgará os resultados do , incluindo atualizações sobre o nos seus segmentos de Mobilidade e Entregas. AppLovin divulgará os resultados da sua plataforma de publicidade baseada em IA .

divulgará os resultados da sua . Western Digital e SanDisk também divulgarão os seus resultados, fornecendo informações sobre a procura de memória NAND e os investimentos em centros de dados de IA.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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