O Irão afirmou que o seu acordo com Omã sobre a reabertura do Estreito de Ormuz poderá sofrer atrasos enquanto persistirem as ameaças dos EUA. Notícias anteriores apontavam para um anúncio na quarta-feira. Os mercados continuam a esperar que se chegue, pelo menos, a um acordo temporário.

poderá sofrer atrasos enquanto persistirem as ameaças dos EUA. Notícias anteriores apontavam para um anúncio na quarta-feira. Os mercados continuam a esperar que se chegue, pelo menos, a um acordo temporário. Entretanto, Donald Trump afirmou que as negociações estavam a decorrer bem e que o Estreito de Ormuz deveria reabrir em breve. Ao mesmo tempo, advertiu o Irão de uma forte resposta militar caso as negociações fracassem.

De acordo com relatos, os EUA, o Irão e Omã estão prestes a chegar a um acordo de 60 dias que abrange o tráfego através do Estreito de Ormuz e o restabelecimento de um cessar-fogo. O Irão passaria a ter um maior controlo sobre o tráfego marítimo do que tinha antes do conflito, enquanto Omã assumiria um papel operacional.

estão prestes a chegar a um que abrange o tráfego através do Estreito de Ormuz e o restabelecimento de um cessar-fogo. O Irão passaria a ter um maior controlo sobre o tráfego marítimo do que tinha antes do conflito, enquanto Omã assumiria um papel operacional. Segundo um responsável israelita anónimo, Donald Trump procura um acordo com o Irão «a qualquer custo». O comentário sugere preocupações de que Washington possa estar disposta a aceitar condições favoráveis a Teerão, a fim de pôr rapidamente fim ao conflito.

Os preços do petróleo continuam a descer, com o OIL a registar hoje uma queda de 0,10% para 78,30 dólares por barril e o OIL.WTI a descer 0,30% para 74,90 dólares por barril. A diminuição dos riscos de perturbações no abastecimento energético também reduziu as expectativas de inflação a curto prazo. No entanto, os preços continuam vulneráveis a potenciais atrasos ou a novas tensões.

a registar hoje uma queda de para por barril e o a descer para por barril. A diminuição dos riscos de perturbações no abastecimento energético também reduziu as expectativas de inflação a curto prazo. No entanto, os preços continuam vulneráveis a potenciais atrasos ou a novas tensões. O ouro subiu 1,90% , para 4 190 dólares por onça , uma vez que a descida dos preços do petróleo atenuou as preocupações com a inflação e reduziu as expectativas de novos apertos monetários por parte da Reserva Federal. A melhoria das perspetivas para o mercado energético poderá conduzir a rendimentos obrigacionistas mais baixos e a um dólar norte-americano mais fraco, proporcionando apoio aos metais preciosos.

, para , uma vez que a descida dos preços do petróleo atenuou as preocupações com a inflação e reduziu as expectativas de novos apertos monetários por parte da Reserva Federal. A melhoria das perspetivas para o mercado energético poderá conduzir a rendimentos obrigacionistas mais baixos e a um dólar norte-americano mais fraco, proporcionando apoio aos metais preciosos. A taxa de desemprego da Nova Zelândia subiu para o seu nível mais elevado em 11 anos , exercendo pressão sobre o dólar neozelandês. No entanto, o resto do relatório revelou-se menos negativo, com o emprego a registar um aumento ligeiramente superior ao esperado. Em termos globais, os dados apontam para uma crescente folga no mercado de trabalho, o que poderá ajudar a atenuar as preocupações do RBNZ relativamente à inflação.

, exercendo pressão sobre o dólar neozelandês. No entanto, o resto do relatório revelou-se menos negativo, com o emprego a registar um aumento ligeiramente superior ao esperado. Em termos globais, os dados apontam para uma crescente folga no mercado de trabalho, o que poderá ajudar a atenuar as preocupações do RBNZ relativamente à inflação. O aumento da taxa de juro de junho pelo B Banco do Japão B para B 1,0% B foi aprovado por uma B votação de 7 a 1 B . Os decisores políticos concluíram que os riscos de subida da inflação superavam o impacto negativo do conflito no Médio Oriente sobre o crescimento económico. A decisão foi apoiada pelo forte crescimento salarial, pelas expectativas de inflação em alta e pela rápida repercussão dos preços mais elevados do petróleo na economia. O Banco do Japão reafirmou também o seu plano de suspender novas reduções nas compras de títulos do Tesouro japonês (JGB) a partir de abril de 2027 .

B para B foi aprovado por uma B . Os decisores políticos concluíram que os riscos de subida da inflação superavam o impacto negativo do conflito no Médio Oriente sobre o crescimento económico. A decisão foi apoiada pelo forte crescimento salarial, pelas expectativas de inflação em alta e pela rápida repercussão dos preços mais elevados do petróleo na economia. O Banco do Japão reafirmou também o seu plano de suspender novas reduções nas compras de títulos do Tesouro japonês (JGB) a partir de . O presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid , afirmou que a inflação continua demasiado elevada e que a política monetária deveria ser mais restritiva. Acrescentou ainda que o investimento relacionado com a IA está a contribuir para as pressões inflacionistas.

, afirmou que a inflação continua demasiado elevada e que a política monetária deveria ser mais restritiva. Acrescentou ainda que o investimento relacionado com a IA está a contribuir para as pressões inflacionistas. O PMI de Serviços da RatingDog para a China caiu de 54,1 para 50,4 em julho, ficando bem abaixo das expectativas do mercado.

caiu de para em julho, ficando bem abaixo das expectativas do mercado. O PMI dos Serviços da Austrália subiu para 53,6 em julho, o seu nível mais elevado em seis meses. As novas encomendas voltaram a crescer, o emprego aumentou e a confiança das empresas melhorou.

da Austrália subiu para em julho, o seu nível mais elevado em seis meses. As novas encomendas voltaram a crescer, o emprego aumentou e a confiança das empresas melhorou. A AMD superou as expectativas dos analistas em termos de resultados, receitas e lucro operacional. A sua previsão de receitas para o terceiro trimestre também ficou acima do consenso, sinalizando uma dinâmica de procura que se mantém forte. No entanto, isto não foi suficiente para satisfazer os investidores, e as ações caíram 8,80% nas negociações após o fecho do mercado.

superou as expectativas dos analistas em termos de resultados, receitas e lucro operacional. A sua previsão de receitas para o terceiro trimestre também ficou acima do consenso, sinalizando uma dinâmica de procura que se mantém forte. No entanto, isto não foi suficiente para satisfazer os investidores, e as ações caíram nas negociações após o fecho do mercado. A SpaceX divulgou uma receita no segundo trimestre de 7,8 mil milhões de dólares, um aumento de 92% em relação ao ano anterior e acima das expectativas. O prejuízo operacional no seu segmento de IA foi significativamente menor do que o previsto, enquanto o EBITDA ajustado excedeu confortavelmente as estimativas do consenso. A Starlink continuou a ser o principal motor de crescimento da empresa. Apesar dos resultados sólidos, as ações caíram mais de 7% nas negociações após o fecho do mercado.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.