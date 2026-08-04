Os mercados financeiros iniciam a sessão desta terça-feira num clima moderado, com os investidores a analisarem os dados de inflação divulgados pela região da Ásia-Pacífico e a estabilização no mercado das matérias-primas energéticas. Embora a agenda macroeconómica de hoje se mantenha relativamente leve, a atenção dos investidores centrar-se-á nas publicações da tarde provenientes da América do Norte. O dado-chave do dia será o relatório JOLTs sobre vagas de emprego nos EUA, que fornecerá mais pistas sobre a saúde do mercado de trabalho americano no contexto das futuras decisões da Reserva Federal em matéria de taxas de juro. Entretanto, os dados relativos às encomendas industriais dos EUA e os indicadores PMI do Canadá irão esclarecer a dinâmica atual no setor industrial. Principais divulgações da sessão asiática A inflação anual dos preços no consumidor (IPC) da Coreia do Sul abrandou para 2,8% em termos homólogos em julho, ficando abaixo das expectativas de 3,0% em termos homólogos e do valor anterior de 3,0% em termos homólogos.

abrandou para 2,8% em termos homólogos em julho, ficando abaixo das expectativas de 3,0% em termos homólogos e do valor anterior de 3,0% em termos homólogos. Numa base mensal, o IPC da Coreia do Sul registou uma descida de 0,2% em relação ao mês anterior, ficando abaixo do consenso do mercado, que antecipava um aumento de 0,1% em relação ao mês anterior. Calendário Macroeconómico 08:00 Roménia - Inflação do IPP em termos homólogos. Valor anterior: 12,05%.

08:30 Austrália - Índice de Preços das Matérias-Primas em termos homólogos. Valor anterior: 16,9%.

10:00 Itália - Vendas a retalho (ajustadas sazonalmente) em termos mensais. Consenso: 0,1%. Valor anterior: 0,2%.

14:30 EUA - Balança comercial. Consenso: -73,1 mil milhões de USD. Valor anterior: -77,6 mil milhões de USD.

14:30 Canadá - Balança comercial. Consenso: 3,1 mil milhões de CAD. Valor anterior: 4,24 mil milhões de CAD.

15:30 Canadá - PMI do setor transformador. Consenso: 50,5. Valor anterior: 53,0.

16:00 EUA - Encomendas às indústrias, excluindo transportes, definitivas, em relação ao mês anterior. Consenso: 0,6%. Valor anterior: 1,8%.

16:00 EUA - Encomendas de bens duradouros (dados definitivos), variação mensal. Consenso: 0,3%. Valor anterior: -4,0%.

16:00 EUA - Encomendas industriais, variação mensal. Consenso: 0,2%. Valor anterior: -1,3%.

16:00 EUA - Vagas de emprego (JOLTs). Consenso: 7,45 milhões. Valor anterior: 7,594 milhões.

22:40 EUA - Variação semanal das reservas de petróleo bruto (API). Consenso: N/A. Valor anterior: 3,3 milhões de barris. Divulgação de resultados Antes da abertura do mercado: Merck & Company, Inc.

Caterpillar Inc.

Pfizer Inc. Após o fecho do mercado: SpaceX

AMD

Arista Networks

Light & Wonder Inc.

ONEOK Inc. Mercados a acompanhar: USD/CAD – Devido à divulgação simultânea da balança comercial e do PMI do setor industrial do Canadá, combinada com os dados-chave do JOLTs dos EUA às 16:00, este par de moedas poderá registar uma volatilidade elevada. S&P 500 (US500) – O relatório JOLTs funciona como um catalisador direto para a avaliação da trajetória das taxas de juro da Reserva Federal, o que, juntamente com os resultados trimestrais das principais empresas (por exemplo, Caterpillar, Pfizer), irá determinar a direção do mercado acionista. Petróleo (WTI / Brent) – Os dados relativos às encomendas industriais dos EUA e o relatório da API sobre os inventários de petróleo bruto, a ser divulgado a altas horas da noite, serão cruciais para a avaliação da procura de energia a curto prazo.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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