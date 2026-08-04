📈 Mercado bolsista dos EUA e resultados empresariais A sessão nos mercados internacionais terminou num ambiente otimista e festivo , com todos os principais índices dos EUA a encerrarem o dia com ganhos sólidos .

, com . O maior vencedor foi o índice Nasdaq , que registou um ganho superior a 2,1% .

, que . O índice S&P 500 registou um ganho de 1,5% , enquanto o Dow Jones encerrou o dia com uma subida de 1,3% .

, enquanto . Os fortes ganhos foram impulsionados principalmente pelas empresas de tecnologia e de crescimento .

. Os investidores voltaram a apostar com entusiasmo em ações ligadas à inteligência artificial, infraestruturas de IA, cibersegurança, computação em nuvem e fabrico de semicondutores .

. Após o fecho do mercado, a Palantir apresentou resultados excelentes para o segundo trimestre de 2026 , superando mais uma vez significativamente as expectativas do mercado .

, . A receita da empresa registou um aumento de 93% em relação ao ano anterior, atingindo 1,94 mil milhões de dólares (em comparação com os 1,81 mil milhões de dólares esperados).

(em comparação com os esperados). O lucro por ação ajustado situou-se nos 0,41 dólares (contra os 0,34 dólares previstos), confirmando a dinâmica de crescimento elevado e sustentado do negócio .

(contra os previstos), confirmando . A atividade contratual também se revelou muito sólida , e o otimismo da administração refletiu-se na revisão em alta das previsões para o ano inteiro .

, e o otimismo da administração refletiu-se na . A Palantir prevê agora uma receita para 2026 entre 8,15 e 8,16 mil milhões de dólares, o que representaria um crescimento homólogo de aproximadamente 82%. 🌏 Mercados asiáticos Os mercados asiáticos encerraram a sessão com um tom misto , uma vez que os investidores se mantiveram cautelosos na sequência da recente volatilidade no setor tecnológico .

, uma vez que . Na China, o índice Hang Seng caiu cerca de 0,8% , enquanto o FTSE China 50 registou uma queda de quase 0,9% — apesar da recuperação de algumas ações do setor tecnológico e da melhoria do sentimento em relação à IA, a pressão de venda continuou visível entre as principais empresas chinesas .

, enquanto — apesar da recuperação de algumas ações do setor tecnológico e da melhoria do sentimento em relação à IA, . No Japão, o índice Nikkei 225 recuou aproximadamente 0,3% , mantendo-se sob pressão devido aos receios de uma potencial intervenção das autoridades no mercado cambial .

, mantendo-se . Um potencial fortalecimento do iene poderá afetar negativamente os lucros dos exportadores japoneses , o que limitou o apetite dos investidores pelas principais ações nacionais .

, o que . A Coreia do Sul também registou um desempenho inferior, com o índice KOSPI a cair cerca de 0,4% (embora as perdas tenham sido relativamente contidas na sequência das fortes vendas massivas anteriores no setor tecnológico).

(embora as perdas tenham sido relativamente contidas na sequência das fortes vendas massivas anteriores no setor tecnológico). O índice KOSDAQ recuperou significativamente , apontando para um retorno parcial do capital para empresas mais dinâmicas .

, apontando para . A Austrália destacou-se como o mercado com melhor desempenho na região , com o índice S&P/ASX 200 a registar um ganho de quase 1,3% e a aproximar-se dos seus máximos intradiários.

, com e a aproximar-se dos seus máximos intradiários. As ações australianas foram apoiadas pela melhoria do sentimento global e pelos preços mais elevados das ações do setor das matérias-primas, tornando a Austrália um dos mercados mais fortes durante a sessão asiática de hoje. 🌍 Geopolítica Um fator adicional que apoiou o sentimento em Wall Street foram as últimas declarações de Donald Trump relativamente às negociações com o Irão .

. O Presidente dos EUA informou que as negociações já estão em curso a pedido de Teerão e salientou que estas poderiam ser a «última oportunidade» para se chegar a um acordo .

e salientou que estas poderiam ser . Os principais temas de discussão incluíram a reabertura do Estreito de Ormuz e o programa nuclear do Irão .

. Donald Trump observou que as negociações relativas à livre circulação de navios pelo estreito poderiam produzir resultados rápidos , enquanto o processo de desnuclearização exigirá mais tempo .

, enquanto . A decisão do presidente dos EUA de suspender mais uma ronda de ataques contra o Irão estava, segundo as suas garantias, ligada à perspetiva de um acordo rápido .

estava, segundo as suas garantias, . As autoridades iranianas, no entanto, negaram que estivessem a decorrer negociações diretas entre Teerão e Washington , indicando que as posições de ambas as partes continuam muito distantes .

, indicando que . As esperanças de uma desescalada foram ofuscadas por avisos vindos de Teerão : Mohsen Rezaei, conselheiro sénior do Líder Supremo do Irão, declarou que os navios de guerra e as forças militares dos EUA que operam perto do Estreito de Ormuz poderão enfrentar um grave perigo se o atual bloqueio se mantiver.

: Mohsen Rezaei, conselheiro sénior do Líder Supremo do Irão, declarou que se o atual bloqueio se mantiver. Rezaei instou Washington a alterar a sua abordagem , sublinhando que Teerão não tenciona aceitar o atual status quo indefinidamente .

, sublinhando que . O representante iraniano rejeitou veementemente a possibilidade de criar um segundo corredor marítimo através do Estreito de Ormuz , confirmando a recusa em permitir uma rota alternativa que contorne o controlo do Irão sobre esta via-chave de trânsito de matérias-primas .

, confirmando . Por enquanto, o mercado encara estas declarações como pressão política e retórica, em vez de um sinal de ação militar iminente. 🛢️ Matérias-primas O mercado reagiu inicialmente de forma positiva à perspetiva de uma desescalada , o que levou a uma queda acentuada nos preços do petróleo e a uma redução do prémio de risco geopolítico .

, o que levou a . Durante a sessão de segunda-feira, o petróleo WTI caiu quase 6%, descendo para os 80 dólares por barril , enquanto o petróleo Brent recuou para os 83 dólares por barril .

, enquanto . Donald Trump criticou os elevados lucros das empresas petrolíferas e exortou-as a baixar os preços dos combustíveis para os consumidores americanos .

e . A situação no mercado de matérias-primas continua complexa — após a onda inicial de vendas, os preços do petróleo recuperaram ligeiramente devido à incerteza em torno da durabilidade de qualquer potencial acordo entre os EUA e o Irão .

— após a onda inicial de vendas, . As tensões em curso em torno do Estreito de Ormuz e a ausência de corredores de trânsito alternativos continuam a sustentar o prémio geopolítico nos preços do petróleo, o que significa que qualquer sinal de escalada poderá, mais uma vez, aumentar a volatilidade nas matérias-primas. ⛏️ Metais preciosos É visível um início de dia cauteloso nos mercados de metais preciosos .

. O ouro está a valorizar cerca de 0,1% e a oscilar em torno do nível de 4 050 dólares por onça .

. A prata está a valorizar mais de 1% e a aproximar-se do nível de 59 dólares por onça. 🏛️ Macroeconomia No Japão, a atenção dos investidores centrou-se nas declarações do ministro da Economia, Minoru Kiuchi, e nos planos para um maior apoio fiscal .

. Kiuchi observou que o impacto do aumento dos custos decorrentes do conflito no Médio Oriente sobre os preços no consumidor continua a ser limitado, por enquanto .

. No entanto, o ministro alertou que as pressões sobre os custos poderão transferir-se gradualmente para os alimentos e outros bens de consumo nos próximos meses .

. O Governo japonês partilha a previsão do Banco do Japão, segundo a qual a inflação poderá acelerar na segunda metade do ano. 🪙 Criptomoedas É também visível um ligeiro otimismo no mercado das criptomoedas .

. A Bitcoin está a valorizar cerca de 0,4% e aproxima-se do nível de 64 000 dólares .

. A Ethereum apresenta apenas ganhos simbólicos, mantendo-se no nível de 1 860 dólares.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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