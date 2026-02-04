A sessão de quarta-feira nos mercados financeiros deverá ser relativamente mista, após as quedas de ontem em Wall Street. Por outro lado, os futuros antes da abertura da sessão na Europa indicam uma tentativa de recuperação após a pressão de venda. O DE40 está atualmente a subir 0,3% e o EU50 está a subir 0,19%. Ao mesmo tempo, o US100 está a subir 0,22% e o US500 está a subir 0,26%. Os resultados trimestrais no Velho Continente foram apresentados pelo UBS, Novartis e Crédit Agricole. Resultados financeiros do UBS para o quarto trimestre de 2025: - Lucro antes de impostos: 1,70 mil milhões de dólares (previsão: 1,46 mil milhões de dólares) - Lucro líquido: 1,20 mil milhões de USD (previsão: 966,7 milhões de USD) - Recompra de acções no valor de 3 mil milhões de USD em 2026, estando previstas outras acções - Espera-se uma maior poupança de custos: 2,8 mil milhões de USD em 2026 Resultados do Crédit Agricole para o quarto trimestre: - Receitas: 6,97 mil milhões de euros (previsão: 6,78 mil milhões de euros) - Resultado líquido: 1,03 mil milhões de euros (previsão: 1,10 mil milhões de euros) - Receitas do CIB: 2,15 mil milhões de euros (previsão: 2,14 mil milhões de euros) - Resultado líquido da banca de retalho francesa: 150 milhões de euros (-18% em relação ao ano anterior) - Despesas de exploração: 4,10 mil milhões de euros (previsão: 3,90 mil milhões de euros) Resultados financeiros da Novartis para o quarto trimestre: - Receitas: 13,34 mil milhões de dólares (previsão: 13,68 mil milhões de dólares) - Ganhos básicos por ação: $2,03 (previsão: $2,01) - Dividendo para o ano fiscal: 3,70 francos suíços - Previsão de crescimento das vendas líquidas em 2026: um dígito baixo Esta sessão também será marcada pela publicação de novos resultados dos indicadores económicos: o índice PMI final para o sector dos serviços (janeiro) de muitos países, o índice HICP preliminar para a zona euro (janeiro), o índice CPI preliminar para Itália (janeiro), o índice ADP dos EUA (janeiro), o índice ISM para o sector dos serviços (janeiro), as actas da reunião do Riksbank (janeiro), o anúncio do refinanciamento do governo (janeiro), ADP nos EUA (janeiro), ISM Services (janeiro), anúncio da política do NBP, resultados financeiros da Alphabet, Arm, Qualcomm, ELF, Snap, Uber, Eli Lilly, AbbVie, CME e Bunge. Calendário económico detalhado abaixo: xStation 5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.